Mỹ áp thuế 50%, Tổng thống Brazil tuyên bố sẽ không chịu mất mặt

Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters , Tổng thống Lula cho biết Brazil sẽ không công bố các mức thuế quan trả đũa. Chính phủ của ông cũng sẽ không từ bỏ việc đàm phán, nhưng bản thân ông không vội vàng gọi điện đến Nhà Trắng.

"Ngày mà trực giác của tôi mách bảo rằng ông Trump sẵn sàng đàm phán, tôi sẽ không ngần ngại gọi điện cho ông ấy. Nhưng hôm nay trực giác của tôi mách bảo ông ấy không muốn đàm phán. Và tôi sẽ không tự làm mất mặt mình”, ông Lula cho biết trong cuộc phỏng vấn tại dinh thự ở Brasilia.

Mặc dù hàng xuất khẩu của Brazil phải chịu một trong những mức thuế quan cao nhất mà Mỹ áp đặt, nhưng rào cản này có vẻ khó làm chệch hướng nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latin, giúp Tổng thống Lula có nhiều dư địa để bảo vệ lập trường của mình trước ông Trump so với các nhà lãnh đạo phương Tây.

Ông Lula đánh giá quan hệ Mỹ - Brazil đang ở mức thấp nhất trong 200 năm sau khi ông Trump áp mức thuế cao để ép Brazil dừng truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang bị xét xử với tội danh âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.

Tổng thống Lula cho biết Tòa án Tối cao Brazil, nơi đang xử lý vụ án của ông Bolsonaro, "không quan tâm đến những gì ông Trump nói và không nên quan tâm". Nhà lãnh đạo Brazil cũng cho biết ông Bolsonaro nên bị truy tố thêm một tội khác là kích động dẫn đến việc ông Trump can thiệp vào quy trình tố tụng của Brazil. Ông Lula gọi người tiền nhiệm là "kẻ phản bội tổ quốc".

"Chúng tôi đã ân xá cho sự can thiệp của Mỹ vào cuộc đảo chính năm 1964. Nhưng hiện giờ, đây không phải là một sự can thiệp nhỏ. Tổng thống Mỹ nghĩ rằng ông ấy có thể áp đặt luật lệ cho một quốc gia có chủ quyền như Brazil. Điều đó là không thể chấp nhận được", ông Lula nói.

Tổng thống Brazil khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân nào với ông Trump, đồng thời cho biết hai người có thể gặp nhau tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới hoặc tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 11.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ông Trump từng có tiền lệ làm mất mặt các vị khách đến Nhà Trắng như Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

"Những gì ông Trump đã làm với ông Zelensky là sự sỉ nhục. Điều đó không bình thường. Những gì ông Trump đã làm với ông Ramaphosa là sự sỉ nhục. Một tổng thống không thể sỉ nhục người khác. Tôi tôn trọng tất cả mọi người và tôi yêu cầu sự tôn trọng", ông Lula nói.

Tổng thống Lula cho biết các bộ trưởng của ông gặp khó khăn trong việc đàm phán với phía Mỹ, vì vậy chính phủ của ông hiện nay tập trung vào những chính sách trong nước để giảm bớt tác động kinh tế của thuế quan Mỹ, đồng thời duy trì "trách nhiệm tài chính".

Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những biện pháp được triển khai để hỗ trợ các công ty Brazil.

Hành động tập thể

Tổng thống Lula cho biết ông có kế hoạch sẽ mời các nhà lãnh đạo BRICS, bắt đầu với Ấn Độ và Trung Quốc, để thảo luận về khả năng đưa ra một phản ứng chung đối với chính sách thuế quan của Mỹ.

"Hiện tại vẫn chưa có sự phối hợp nào giữa các nước BRICS, nhưng sẽ có", ông Lula nói.

Ngoài ra, ông cho biết Brazil đang xem xét việc cùng các quốc gia khác nộp đơn khiếu nại tập thể lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tuy nhiên, Tổng thống Lula tin rằng không nên vội vàng đạt được thỏa thuận hay trả đũa thuế quan của Mỹ. "Chúng ta cần phải rất thận trọng", ông nói.

Khi được hỏi về biện pháp đối phó nhắm vào các công ty Mỹ, chẳng hạn như tăng thuế với các công ty công nghệ lớn, ông Lula cho biết chính phủ của ông đang nghiên cứu cách đánh thuế các công ty Mỹ ngang bằng với công ty Brazil.