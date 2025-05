Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh khép lại minishow thành công, sẵn sàng chinh phục sân khấu quốc tế

Minishow đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ các ca khúc trong EP "Phases of the moon" được con gái diva Mỹ Linh trình diễn trực tiếp, thu hút hơn 300 khán giả tham dự, một con số ấn tượng cho một đêm diễn cá nhân quy mô giới hạn.

Diễn ra chỉ ba ngày sau khi EP "Phases of the moon" chính thức phát hành (15/5), đêm nhạc là cột mốc khép lại giai đoạn quảng bá trong nước, trước khi Mỹ Anh bước vào chuỗi hoạt động biểu diễn quốc tế tại Đài Loan, Philippines và Úc.

Mỹ Anh đã mang đến một đêm diễn tràn đầy cảm xúc

Trên sân khấu gần gũi cùng ban nhạc của mình, Mỹ Anh đã đưa khán giả đi qua toàn bộ hành trình cảm xúc của "Phases of the moon". Những ca khúc như Someday, Letting go, Over again and over again, Gentle, baby và Zero hesitation không chỉ được thể hiện với chất lượng âm nhạc chỉn chu, mà còn được kết nối bằng những chia sẻ chân thành, sâu sắc từ chính Mỹ Anh, về hành trình trưởng thành, đối diện với cảm xúc và học cách yêu thương bản thân.

Bên cạnh các ca khúc mới trong EP, người hâm mộ còn được sống lại những giai điệu quen thuộc gắn liền với hành trình âm nhạc của Mỹ Anh như Mỗi khi anh nhìn em, Bạn chờ, Real love và Got you. Những khoảnh khắc Mỹ Anh cùng khán giả hòa giọng, nhảy múa, giao lưu và trò chuyện đã tạo nên không khí thân mật, gần gũi, đúng tinh thần của một buổi biểu diễn live ấm áp, nơi âm nhạc là cầu nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng yêu nhạc.

Mỹ Anh cùng khán giả hòa giọng, giao lưu và trò chuyện, tạo nên không khí thân mật, gần gũi

Minishow cũng là hoạt động khép lại chuỗi gentle sundays - các buổi biểu diễn kết hợp fan meeting tổ chức từ 20/4 đến 11/5 tại Hà Nội và TP. HCM, với sự tham gia của gần 1000 người hâm mộ. Qua đó, Mỹ Anh đã kết nối một cách chật thật nhất với cộng đồng người hâm mộ trong nước của mình, trước khi tập trung hơn vào các hoạt động tại thị trường quốc tế.

EP "Phases of the moon" ngay sau khi phát hành đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và công chúng quốc tế. Hai ca khúc phát hành sớm là Letting go và Gentle, baby đều tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Đặc biệt, gentle, baby - bản tình ca R&B hợp tác cùng nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny – đã được lựa chọn vào playlist "It's a Hit!" của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện trong danh sách này. Ca khúc cũng được phát sóng trên các đài radio lớn tại Úc như Triple R, Triple J - cho thấy bước tiến đáng kể của Mỹ Anh trên hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Sau minishow tại Hà Nội, Mỹ Anh sẽ chính thức bước vào chuỗi hoạt động quốc tế kéo dài trong suốt mùa hè năm nay.

EP “Phases of the moon” hiện đã có mặt trên tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.