Mỹ âm thầm 'hái quả ngọt' từ căng thẳng Iran: Xuất khẩu dầu thô lập kỷ lục chưa từng có, các cảng hoạt động hết công suất

Hữu Bách |

Với hơn 6 triệu thùng rời cảng mỗi ngày, Washington không chỉ lấp đầy khoảng trống nguồn cung toàn cầu mà còn trực tiếp "hốt bạc" từ sự dịch chuyển dòng chảy năng lượng thế giới.

Mỹ âm thầm 'thu lời lớn' từ căng thẳng Iran: Xuất khẩu dầu thô lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 1.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chao đảo vì xung đột Mỹ - Iran và những gián đoạn kéo dài tại Trung Đông, xuất khẩu dầu thô của Mỹ vừa lập kỷ lục mới, vượt mốc 6 triệu thùng/ngày trong tuần qua. Đây là mức cao chưa từng có, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Mỹ trong việc lấp khoảng trống nguồn cung dầu cho thế giới.

Cụ thể, lượng dầu thô xuất khẩu từ Mỹ đã tăng vọt lên trên 6 triệu thùng/ngày, kéo theo tổng lượng dầu thô và nhiên liệu mà nước này xuất ra thị trường quốc tế vượt 14 triệu thùng/ngày, cũng là mức cao kỷ lục. Đà tăng mạnh này phản ánh xu hướng các quốc gia nhập khẩu năng lượng đẩy mạnh tìm kiếm nguồn thay thế cho dầu Trung Đông trong bối cảnh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dù Washington và Tehran hiện vẫn duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh, thị trường dầu mỏ thế giới chưa thể thở phào. Các tuyến vận chuyển chiến lược, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu vẫn chịu áp lực lớn từ căng thẳng địa chính trị, khiến nhiều khách hàng tại châu Âu và châu Á buộc phải đa dạng hóa nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, dầu Mỹ nổi lên như lựa chọn quan trọng nhờ nguồn cung ổn định, năng lực khai thác lớn và hạ tầng xuất khẩu ngày càng hoàn thiện. Các cảng dầu lớn như Corpus Christi (Texas) đang hoạt động với công suất cao để đáp ứng nhu cầu quốc tế gia tăng đột biến.

Mỹ âm thầm 'thu lời lớn' từ căng thẳng Iran: Xuất khẩu dầu thô lập kỷ lục chưa từng có - Ảnh 2.
Sự bùng nổ xuất khẩu cũng phù hợp với chiến lược ''thống trị năng lượng'' mà Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi, trong đó ưu tiên mở rộng sản lượng khai thác trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và củng cố vị thế Mỹ như một cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới.

Giới phân tích nhận định, nếu bất ổn tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, Mỹ có thể còn gia tăng xuất khẩu trong các tuần tới. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức về năng lực hạ tầng, chi phí logistics và nguy cơ thị trường nội địa bị ảnh hưởng nếu nguồn cung trong nước bị hút mạnh ra nước ngoài.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, một điều đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: khi nguồn cung dầu từ Trung Đông bị lung lay, Mỹ đang nổi lên như “van cứu áp” quan trọng của thị trường năng lượng toàn cầu.


