Mỹ âm thầm chuẩn bị cho hành động mới ở Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được đưa ra sau khi quân đội Mỹ liên tục điều động lực lượng đến vùng Caribe trong nhiều tuần qua. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch bí mật có thể sẽ là phần mở đầu của hành động mới nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela.

Lầu Năm Góc chuyển câu hỏi về vấn đề này sang Nhà Trắng. CIA từ chối bình luận. Ngày 22/11, một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết Mỹ không loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến Venezuela.

“Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ để ngăn ma túy tràn vào đất nước chúng ta và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”, vị quan chức giấu tên nói.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc nhiều lựa chọn liên quan đến Venezuela trong cuộc chiến chống ma tuý. Tổng thống Maduro phủ nhận cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters, rằng Mỹ đang tính đến cả phương án lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela. Ông Maduro cáo buộc Tổng thống Trump muốn lật đổ ông và tuyên bố sẽ cùng người dân Venezuela và quân đội chống lại bất kỳ nỗ lực nào như vậy.

Tối 22/11, Tổng thống Maduro xuất hiện tại nhà hát lớn ở Caracas để dự buổi công chiếu các bộ phim truyền hình dựa trên cuộc đời ông.

Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Caribe trong nhiều tháng qua, và Tổng thống Trump thừa nhận đã cho phép CIA thực hiện các chiến dịch bí mật tại Venezuela.

Ngày 21/11, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ cảnh báo các hãng hàng không lớn về “tình huống tiềm ẩn nguy hiểm” khi bay qua Venezuela và kêu gọi họ thận trọng.

Sau cảnh báo, 3 hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay rời Venezuela vào ngày 22/11.

Mỹ dự kiến sẽ đưa tổ chức tội phạm Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài vào ngày mai, với cáo buộc liên quan đến hoạt động đưa ma túy trái phép vào Mỹ, các quan chức cho biết.

Tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng việc đưa tổ chức này vào danh sách khủng bố sẽ “mở ra hàng loạt lựa chọn mới cho Mỹ”.

Tổng thống Trump nói rằng việc đưa tổ chức này vào danh sách khủng bố sẽ cho phép Mỹ tấn công tài sản và cơ sở hạ tầng của họ tại Venezuela, nhưng ông cũng nói rằng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán để tìm giải pháp ngoại giao.

Tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford đã đến Caribe từ hôm 16/11 cùng nhóm tàu hộ tống, khi ít nhất 7 tàu chiến, 1 tàu ngầm hạt nhân và các máy bay F-35 đã có mặt ở đó.

Từ tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà họ cáo buộc chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Quân đội Mỹ có sức mạnh vượt trội so với quân đội Venezuela. Thực tế đó khiến chính phủ của Tổng thống Maduro tính toán nhiều phương án nếu Mỹ tấn công vào lãnh thổ Venezuela, bao gồm khả năng đánh kiểu du kích – chiến lược mà chính phủ Venezuela gọi là “cuộc kháng chiến trường kỳ”.