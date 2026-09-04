MXH tranh cãi vì mỹ nhân diễn hay bằng trời cũng không thể thành sao: Mọi tội lỗi nằm ở gương mặt quá đẹp

Mỹ nhân bị nói dù xinh đẹp, diễn hay nhưng sẽ rất khó thành sao hạng A.

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả, trở thành một trong những tác phẩm được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội thời gian gần đây. Một trong những yếu tố giúp phim tạo được sức hút chính là màn kết hợp của cặp đôi Tôn Thiên - Tỉnh Bách Nhiên. Cả hai được nhận xét có phản ứng hóa học tự nhiên, diễn những phân cảnh tình cảm rất ăn ý. Nhờ hiệu ứng tích cực của bộ phim, Tôn Thiên cũng ngày càng được nhiều khán giả biết đến và yêu mến hơn.

Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lại xuất hiện một chủ đề gây tranh cãi khi cho rằng dù Đầu Xuân Tươi Sáng có thành công đến đâu, Tôn Thiên vẫn rất khó "phi thăng" để thực sự bước vào hàng ngũ sao hạng A.

Xinh đẹp, diễn ổn nhưng khả năng "phi thăng" của Tôn Thiên đang bị đặt dấu hỏi.

Lý do đầu tiên được nhắc tới nằm ở chính ngoại hình của nữ diễn viên. Tôn Thiên sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng nổi bật cùng đôi chân dài đáng mơ ước, thế nhưng đường nét của cô lại mang nhiều cảm giác hiện đại. Điều này khiến không ít người cho rằng cô phù hợp với những bộ phim lấy bối cảnh đô thị hơn là tạo hình cổ trang.

Bản thân Tôn Thiên trước đây cũng từng thừa nhận mình không quá phù hợp với dòng phim cổ trang tiên hiệp. Vì vậy, nếu đây thực sự không phải sở trường thì việc cố gắng chạy theo một đường đua không phù hợp cũng chưa chắc là lựa chọn khôn ngoan. Vấn đề thứ hai nằm ở hướng phát triển sự nghiệp. Những năm qua, Tôn Thiên chủ yếu gây ấn tượng với dòng phim tình cảm, thần tượng hiện đại.

Tôn Thiên không mạnh ở thể loại cổ trang, dòng phim được cho là dễ đưa diễn viên lên hàng ngũ lưu lượng hơn so với phim hiện đại.

Những người đồng tình với quan điểm trên cho rằng gương mặt đẹp nhưng quá hiện đại là một thiệt thòi đáng kể đối với Tôn Thiên. Cổ trang vẫn là một trong những dòng phim quan trọng của thị trường Trung Quốc, thường xuyên tạo ra những nhân vật có sức lan tỏa mạnh. Việc khó phát huy lợi thế ở mảng này đồng nghĩa nữ diễn viên tự nhiên mất đi một hướng phát triển rất đáng kể.

Dẫu vậy, cũng có nhiều khán giả cho rằng còn quá sớm để đóng khung tương lai của Tôn Thiên. Ngoại hình sáng, vóc dáng đẹp và khả năng diễn xuất ổn chính là những lợi thế của cô. Nếu tiếp tục tích lũy độ nhận diện, kinh nghiệm và từng bước thoát khỏi vùng an toàn của dòng phim thần tượng, cô vẫn còn nhiều cơ hội tiến xa.

Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận rằng Tôn Thiên đang có màn trình diễn tốt trong Đầu Xuân Tươi Sáng, góp phần vào thành công đáng nể của bộ phim.

Việc không có duyên với cổ trang có thể là một thiệt thòi, nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào về nữ diễn viên.

Đặc biệt, nếu trong tương lai Tôn Thiên có cơ hội góp mặt trong một dự án chính kịch thực sự lớn, gặp được nhân vật phù hợp và thể hiện đủ tốt, đó hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt giúp cô nâng tầm vị thế. Đầu Xuân Tươi Sáng có thể chưa phải tấm vé đưa Tôn Thiên thẳng lên hàng ngũ sao hạng A, nhưng ít nhất, thành công của bộ phim đang giúp cô có thêm một bước tiến đáng kể trên con đường sự nghiệp.