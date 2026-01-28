MXH náo loạn vì cặp sao Việt bị đồn "phim giả tình thật", visual đẹp xuất sắc còn có tướng phu thê

Bộ phim Cách Em 1 Milimet là tác phẩm hấp dẫn, nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả thời gian vừa qua. Trong đó, mối tình giữa "trai đểu - gái ngoan" Tú (Quỳnh Châu) và Hiếu (Lê Hải) là một trong những chủ đề thu hút người xem nhất. Thậm chí, khán giả còn tranh cãi không ngớt về việc Tú có nên hẹn hò với chàng trai "mặt búng ra badboy" như Hiếu hay không?

Ở phần kết phim Cách Em 1 Milimet, Tú quyết định đi du học, trong khi đó Hiếu biến mất một thời gian vì phải giải quyết các vấn đề công ty. Tuy nhiên, trước khi đi, Hiếu vẫn dành khoản tiền lớn để đầu tư vào dự án của Tú. Đồng thời, anh từng tâm sự: "Thứ đáng giá của anh là, anh có thể trao cho em lòng chân thành, của một kẻ đào hoa, chưa từng chân thành lần nào". Cuối phim, Tú và Hiểu bất ngờ gặp lại nhau, là cái kết mở cho cặp đôi được yêu thích nhất phim.

Quỳnh Châu và Lê Hải thường xuyên tham gia sự kiện cùng nhau

Trên trang cá nhân, Quỳnh Châu không ít lần chia sẻ hình ảnh đời thường vui vẻ cùng đàn anh

Nhiều khán giả vẫn còn tiếc nuối vì Hiếu và Tú vẫn chưa thực sự hẹn hò. Thậm chí, không ít người yêu cầu đoàn phim quay thêm phần hậu truyện, hoặc thực hiện một dự án khác với sự tham gia của hai diễn viên Quỳnh Châu và Lê Hải.

Những người yêu mến hai diễn viên cũng nhận thấy ngoài đời thật, Quỳnh Châu và Lê Hải khá thân thiết. Dù phim đã kết thúc, họ liên tục có các dự án chung với nhau, xuất hiện trong cùng sự kiện và tương tác rất ngọt ngào. Chính vì vậy, không ít người tin rằng màn ảnh Việt có thêm một cặp đôi "phim giả tình thật" mới.

Trong phim, Hiếu thủ vai một chàng giám đốc giàu có, trăng hoa, tuy nhiên khi gặp Tú, anh rất cố gắng thay đổi bản thân để giành được trái tim người đẹp. 1 chi tiết trên khuôn mặt Hiếu đang khiến hội chị em mê mệt là má lúm đồng tiền mỗi khi anh chàng mỉm cười, và trùng hợp là Tú cũng có cặp má lúm y hệt.

Cặp đôi Tú - Hiếu khiến khán giả lụy mãi vẫn chưa thể thoát ra dù phim đã kết thúc

Vì vậy thông tin cả hai hẹn hò khiến nhiều người thích thú

Trước thông tin Quỳnh Châu và Lê Hải hẹn hò, nhiều khán giả cảm thấy thích thú và ủng hộ cặp đôi: "Thích cả hai từ trong phim, mong họ thực sự bên nhau", "Ước gì đạo diễn nghe được tiếng lòng của em. Hãy cho Tú Hiếu thêm một tập ngoại truyện, hoặc một bộ phim mới mà đôi này làm nam nữ chính luôn ạ. Chứ hai cái má lúm này nhìn phu thê lắm luôn ấy", "Cặp đôi này dễ thương quá, đóng chung tiếp đi, tôi nhất định sẽ ủng hộ", "Cặp đôi má lúm đáng yêu", "Yêu badboy nó vui á", "Đẩy thuyền nào, cặp này về với nhau quá ok", "Tập dượt cho phần 2 hả", "Nếu họ chưa có ai khác thì tôi đẩy thuyền này nhé. Đẹp đôi thế không biết", "Cuối phim rồi mà chỉ hóng mỗi ông Hiếu… ơn giời Hiếu cũng đã xuất hiện…một bộ phim luỵ quá trời", "Người mà Viễn Caca chọn và giới thiệu cho thì chắc chắn quá ok rồi", "Hai người mà hẹn hò thật á em gọi cả họ vào theo dõi hai người",...

Thậm chí, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Quỳnh Châu, khi cô đăng video với Lê Hải đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem với hơn 2.100 lượt bình luận, chứng minh sức hút của cặp đôi Cách Em 1 Milimet.

Lê Hải sinh năm 1994, là một gương mặt mới đầy hứa hẹn của màn ảnh Việt. Trước khi góp mặt trong Cách Em 1 Milimet, anh chàng từng gây ấn tượng cho khán giả nhờ vai Chao trong bộ phim Ước Mình Cùng Bay.

Quỳnh Châu sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng tham gia các tác phẩm như Người Một Nhà, Lối Về Miền Hoa, Biệt Dược Đen... Cô được khán giả khen ngợi là "nữ hoàng nước mắt mới" của màn ảnh Việt nhờ những cảnh khóc đầy cảm xúc trong Cách Em 1 Milimet.

Cặp đôi má lúm được khán giả tích cực đẩy thuyền

Quỳnh Châu nổi tiếng hơn với vai Tú trong Cách Em 1 Milimet