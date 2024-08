MXH chấn động vì Gil Lê - Xoài Non: Thuyền chính thức về "bờ", visual trời sinh một cặp khiến netizen phát cuồng

Sau khoảng thời gian vướng nghi vấn tình cảm thì mối quan hệ của Gil Lê và Xoài Non đã chính thức có đáp án. Theo đó, vào ngày 4/8, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh Xoài và Gil ôm hôn thắm thiết trên sân pickleball. Cả hai không có ý định giấu giếm chuyện tình cảm của mình. Gil Lê luôn dành cho Xoài Non sự chăm sóc đặc biệt, còn Xoài Non cũng không ngần ngại ôm eo, thể hiện sự thân mật với Gil Lê.

Tin tức Gil Lê và Xoài Non hẹn hò đang khuấy đảo khắp cõi mạng. Trên các diễn đàn, cư dân mạng bàn luận rôm rả, ai cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi. Netizen nhận xét Gil Lê và Xoài Non xứng đôi vừa lứa với tổ hợp visual được chấm điểm tuyệt đối không có nhưng. Đặc biệt, những người chèo thuyền cặp đôi này suốt thời gian qua đều có chung bình luận Gil Lê là mảnh ghép phù hợp, chữa lành cho Xoài Non sau những biến cố tình cảm.

Xem đầy đủ chi tiết buổi hẹn hò tại ĐÂY!

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn thắm thiết trên sân pickleball (Nguồn: Đi soi sao đi)

Nhiều người gửi lời chúc phúc và khen Gil Lê - Xoài Non đẹp đôi

Niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia, những ai yêu thích cặp "Lou Hoàng - Xoài Non" khi nhìn thấy ảnh hẹn hò của hot girl sinh năm 2000 đã bày tỏ sự tiếc nuối: "Thuyền của Gil to và đẹp quá, tông bể thuyền Lou rồi". Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp thì có thể nói phản ứng chung của bộ phận cư dân mạng trước tin Gil Lê và Xoài Non hẹn hò là "chấn động", "bất ngờ" nhưng ai cũng đều dành những lời tốt đẹp cho cặp đôi.

"Thuyền Lou Hoàng - Xoài Non" chính thức toang sau khi "thuyền Gil Lê - Xoài Non cập bến"

Một netizen chèo "thuyền Lou Hoàng - Xoài Non" thất vọng nhẹ nhưng vẫn dành lời khen cho Gil Lê

Nhiều người tỏ ngỡ ngàng, không tin là sự thật

Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là ca sĩ, MC, diễn viên Vbiz. Gil Lê được nhiều người yêu mến vì tài năng và visual nổi bật. Trước khi bị tóm gọn hôn Xoài Non, Gil Lê từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân đình đám Vbiz như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh… nhưng không có mối quan hệ nào được chính thức xác nhận. Hiện, Gil Lê gây chú ý khi cầm trịch show thực tế cực hot của Hàn Quốc Street Woman Fighter được Việt hóa thành Nữ hoàng vũ đạo đường phố.

Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH, có hàng triệu người theo dõi ở nhiều nền tảng. Cô từng có chuyện tình nổi tiếng với Xemesis nhưng cuối cùng cả hai chính thức chia tay sau 6 năm đồng hành. Hiện tại, Xoài Non đang sống ở một căn chung cư đi thuê, dành nhiều thời gian cho công việc. Chỉ sau gần 2 tháng công bố chia tay Xemesis, Xoài Non nay đã có bến đỗ mới!