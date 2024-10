MXH ầm ĩ về nữ diễn viên "đẹp người xấu nết": Tặng đồng nghiệp hàng nhái 70.000, nhận vơ cả showbiz làm bạn

Những ngày qua, ngôi sao bị dư luận Trung Quốc chỉ trích nhiều nhất là Châu Vũ Đồng. Danh tiếng của cô tiêu tan hoàn toàn sau khi tham gia chương trình Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6. Nữ diễn viên liên tục bị phê phán bất lịch sự, keo kiệt, kém duyên nhưng thích thể hiện và luôn coi bản thân là "cái rốn của vũ trụ". Trên MXH, netizen xứ Trung mỉa mai Châu Vũ Đồng là "mỹ nhân bẩn tính nhất showbiz Trung Quốc", "người đẹp đáng ghét nhất Cbiz", "sao nữ đẹp người xấu nết".

Danh tiếng của Châu Vũ Đồng chạm đáy vì lộ nhiều tính xấu khi tham gia show giải trí

1. Bủn xỉn nhưng thích làm màu, luôn tặng hàng rẻ tiền cho đồng nghiệp

Theo trang 163, ở giới giải trí Trung Quốc, ngay cả các ngôi sao nhỏ cũng có thể đạt được mức thu nhập hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng) mỗi năm. Là nghệ sĩ có độ hot khá cao, Châu Vũ Đồng kiếm được không hề ít. Tuy nhiên, cô bị phát hiện luôn tặng hàng rẻ tiền, thậm chí hàng nhái cho đồng nghiệp trong giới. Điều đáng nói là mỗi lần tặng quà cho ai đó, Châu Vũ Đồng luôn khoe khoang, phóng đại quá lố về giá trị quà tặng của mình. Nhưng món quà thực tế lúc nào cũng trái ngược với lời nói của nữ diễn viên.

Theo đó, Châu Vũ Đồng từng tặng quà sinh nhật cho Ngô Lỗi là 1 chiếc đồng hồ Ultraman đồ chơi, được đựng trong hộp của đồng hồ Rolex. Sau đó, cô thảng nhiên nhận quà đáp lễ là 2 chai rượu đắt tiền của đàn em. Đáng chú ý, Ngô Lỗi chỉ có ý định tặng Châu Vũ Đồng 1 chai rượu, nhưng cô nằng nặc đòi lấy bằng được 2 chai mới chịu ra về.

Lần khác Châu Vũ Đồng khiến Cung Tuấn "cạn lời", ngỡ ngàng khi nhận được quà tặng là bức ảnh chân dung của bạn diễn. Nữ diễn viên Sắc Xuân Gửi Người Tình đã chủ đích lừa Cung Tuấn khi đưa cho sao nam 1 số bức ảnh của mình và hỏi anh ảnh nào đẹp. Do không biết Châu Vũ Đồng dự định lấy ảnh này để làm quà tặng sinh nhật cho mình nên Cung Tuấn đã hồn nhiên chọn mà chẳng nghĩ gì. Sau đó, Châu Vũ Đồng cũng vô tư nhận lại 1 chai rượu đáp lễ có giá 7.000 NDT (khoảng 25 triệu đồng) từ Cung Tuấn.

Châu Vũ Đồng khiến Ngô Lỗi hay Cung Tuấn phải "méo mặt" với món quà sinh nhật là đồng hồ đồ chơi hay poster in hình nữ diễn viên

Chưa dừng lại ở đó, Châu Vũ Đồng từng bị netizen chê bai thậm tệ vì tặng quà vừa không có giá trị tiền bạc, vừa chẳng mang chút thành ý nào cho Tống Tổ Nhi. Trên show truyền hình, nữ diễn viên sinh năm 1994 tặng cho Tống Tổ Nhi 1 tấm thiệp rẻ tiền và 1 tấm thẻ hội viên đã hết hạn.

Ở 1 show truyền hình khác, Châu Vũ Đồng cũng lên khoe khoang đủ kiểu về bộ sưu tập mũ của mình và vờ hào phóng nói tặng Lý Tuyết Cầm 1 cái. Đến khi Lý Tuyết Cầm muốn nhận, Châu Vũ Đồng liền đổi ý và cho biết sẽ tặng sau vì mũ này đều đã qua sử dụng. Sau đó, Lý Tuyết Cầm đã chỉ vào chiếc mũ còn nguyên tag chưa gỡ và mong được Châu Vũ Đồng tặng, nữ diễn viên lại cười trừ ngượng ngùng rồi đánh trống lảng bằng cách nói sang chuyện khác. Tình cảnh này khiến các bên vô cùng xấu hổ.

Nạn nhân cuối cùng trong những lần tặng quà gây ngán ngẩm của Châu Vũ Đồng là Kim Thần. Trong ngày sinh nhật của đồng nghiệp, Châu Vũ Đồng gửi tặng Kim Thần 2 chiếc móc khóa Hello Kitty. Tuy nhiên, netizen nhanh chóng soi ra quà tặng của Châu Vũ Đồng giống hàng nhái. Món đồ thật có giá dao động 6.000-8.000 NDT (tương đương 21-28 triệu đồng), thiết kế và màu sắc đều rất tinh xảo. Trong khi móc khóa Châu Vũ Đồng tặng Kim Thần so với bản góc khác biệt lớn về màu sắc, đường may cẩu thả và chỉ có giá 20 NDT (khoảng 70.000 nghìn đồng). Tặng hàng giả cho đồng nghiệp, nhưng Châu Vũ Đồng vẫn "mặt dày" đòi Kim Thần tặng hẳn 1 bộ mỹ phẩm cao cấp cho mình. Tuy nhiên, cô bị Kim Thần từ chối thẳng thừng.

Nữ diễn viên 9X bị phát hiện tặng hàng nhái cho đồng nghiệp

Câu chuyện tặng quà của Châu Vũ Đồng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng. Trên MXH, netizen đều chê nữ diễn viên quá keo kiệt, cho rằng hành động này ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cô.

Châu Vũ Đồng hiện bị mỉa mai là ngôi sao keo kiệt nhất showbiz Trung Quốc

2. Ích kỷ, thô lỗ và xấu tính không ai bằng

Trong chương trình Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6 , Châu Vũ Đồng liên tục khiến khán giả phẫn nộ vì những hành động vô duyên, thiếu tôn trọng đối với Tống Thiến, đặc biệt là Trần Hảo và Kim Thần. Đối với Tống Thiến, Châu Vũ Đồng thay vì gọi chị lại gọi thẳng tên. Cách xưng hô này của Châu Vũ Đồng bị chê trách bất lịch sự khi Tống Thiến hơn cô tận 7 tuổi.

Bức xúc nhất chính là việc Châu Vũ Đồng xem Trần Hảo và Kim Thần là đối tượng bắt nạt, công kích của cô trong suốt show Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6. Ỷ mình có danh tiếng hơn, nữ diễn viên sinh năm 1994 xem 2 đàn chị trong giới không ra gì, liên tục tỏ thái độ thiếu tôn trọng, coi thường. Chẳng hạn có 1 lần, Trần Hảo ăn hơi no nên định đứng dậy. Thấy thế, Châu Vũ Đồng nói trống không với Trần Hảo rằng: "Ra kia tập squat đi" , rồi lại quay sang cười nói với người khác "chị này biết nghe lời quá".

Hay ở chặng dừng chân đầu tiên của chương trình thực tế, Vinh Tử Sam và Đặng Ân Hy làm hướng dẫn viên du lịch nhưng đã mắc nhiều sai lầm do thiếu kinh nghiệm. Lúc này, Trần Hảo với tư cách tiền bối đã mở cuộc họp để bàn bạc mọi chuyện và giúp đỡ 2 đàn em. Tuy nhiên, Châu Vũ Đồng lại nhận xét Trần Hảo quá khắc nghiệt và ra vẻ.

"Mỹ nữ xấu tính" Châu Vũ Đồng thường xuyên kiếm chuyện, chỉ trích đàn chị Trần Hảo trên show truyền hình

Kim Thần cũng là "nạn nhân đáng thương" của Châu Vũ Đồng khi luôn bị đàn em bắt nạt, chèn ép và "dìm hàng" trong show truyền hình. Trong tập phát sóng mới đây, khán giả vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh Châu Vũ Đồng tỏ thái độ lồi lõm, giật lại điện thoại từ tay Kim Thần một cách thô lỗ dù đang nhờ đồng nghiệp chụp ảnh cho mình. Phẫn nộ hơn cả là dù biết rõ bên trong phòng ngủ có lắp camera ghi hình, nữ diễn viên 9X vẫn mở toang cửa nhà vệ sinh khi Kim Thần đang tắm để hỏi ý kiến đàn chị một vấn đề nhỏ nhặt.

Hình ảnh Châu Vũ Đồng giật điện thoại thô lỗ từ tay Kim Thần sau khi nhờ đàn chị chụp ảnh

Lần khác, Kim Thần gặp vấn đề sức khỏe và than thở quên mang theo thuốc. Trước máy quay, Châu Vũ Đồng liên tục gặng hỏi Kim Thần uống thuốc gì, không uống sẽ bị thế nào, bất chấp đồng nghiệp tỏ vẻ bối rối và không muốn công khai bệnh trạng của mình. Thấy Kim Thần lắp bắp, Châu Vũ Đồng liền tranh thủ chế giễu đàn chị uống thuốc trị bệnh rối loạn ngôn ngữ. Cô cũng tùy tiện tuyên bố chắc nịch với mọi người rằng tình trạng của Kim Thần không nghiêm trọng và chỉ cần uống vitamin. Thực tế, trong quá trình quay show, thể chất và tâm lý của Kim Thần đều không ổn định. Nữ diễn viên này từng khóc nức nở vì bị Châu Vũ Đồng cô lập.

Không chỉ vậy, Châu Vũ Đồng còn vô duyên đến mức tùy tiện mở món quà người khác tặng Kim Thần ngay trước mặt chính chủ và mọi người dù chưa hỏi xin. Châu Vũ Đồng và Kim Thần ở chung phòng, nhưng vào sáng sớm khi đồng nghiệp đang ngủ, cô lại lớn tiếng gọi Hầu Minh Hạo mà không quan tâm xem Kim Thần đang ngủ hay thức.

Châu Vũ Đồng bắt nạt Kim Thần trong suốt thời gian ghi hình show thực tế

Đỉnh điểm của lối sống kém ý thức của Châu Vũ Đồng là việc cô cùng Đặng Ân Hy, Điền Gia Thụy mở hết 20 hộp cơm trưa, không có ý định chừa thức ăn đàng hoàng cho những đồng nghiệp khác. Đáng nói số cơm đó là Tống Thiến nhờ bạn mua giúp và đó cũng là phần ăn của 9 người trong dàn cast Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6. Sau đó, khi Tống Thiến chưa kịp ăn cơm trưa, Châu Vũ Đồng đã yêu cầu đàn chị ra ngoài mua đồ để tổ chức sinh nhật cho Hầu Minh Hạo, còn bản thân ngồi ở thảnh thơi xem TV.

Ngoài ra, Châu Vũ Đồng còn để lộ tính ích kỷ. Cô mang theo nhiều đồ ăn vặt nhưng sợ bị người khác xin. Do đó, trợ lý đã bày cho nữ diễn viên cách trốn vào nhà vệ sinh ăn để khỏi ai nhìn thấy. Và Châu Vũ Đồng thật sự đã chờ người khác ngủ rồi mới lấy đồ ăn vặt ra ăn 1 mình trong suốt thời gian đi show Hoa Nhi và Thiếu Niên 6. Nữ diễn viên còn kể lại việc này trên sóng truyền hình với vẻ mặt, giọng điệu đắc ý.

Những hành động vô duyên, bất lịch sự của Châu Vũ Đồng khiến khán giả bức xúc

3. Pick me girl chính hiệu, ai hot đều nhận "bạn thân"

Trong show Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6, Châu Vũ Đồng cũng bị tố chiêu trò, thể hiện rõ ý đồ muốn xào couple, tán tỉnh nam ca sĩ Hầu Minh Hạo. Cô được cho là đã cố ý tiếp xúc cơ thể thân mật với Hầu Minh Hạo trong trò chơi dưới nước với lý do sợ nước. Thế nhưng, dân tình phát hiện Châu Vũ Đồng nói dối khi cô từng đăng video đi lặn biển, thậm chí bơi rất giỏi. Ngoài ra, nữ diễn viên còn thường xuyên ăn mặc mát mẻ để được đàn em kém 3 tuổi chú ý. Thậm chí, vì muốn có khung hình chung với Hầu Minh Hạo, Châu Vũ Đồng đã chẳng kiêng nể đẩy đàn chị Lưu Diệp sang rìa, để bản thân đứng vị trí trung tâm khi chụp ảnh đàn em nổi tiếng.

Châu Vũ Đồng giả vờ sợ nước để ôm ấp Hầu Minh Hạo

Châu Vũ Đồng đẩy MC Lưu Diệp ra ngoài rìa trong lúc chụp ảnh....

... để cô chiếm vị trí trung tâm và được đứng cạnh Hầu Minh Hạo

Không chỉ thích bày trò mập mờ tình ái, các đồng nghiệp bất phân nam nữ từng hợp tác làm việc chung với Châu Vũ Đồng cũng đều bị cô lợi dụng. Người đẹp này có thói "nổ" và hay nhận vơ "bạn thân" khắp showbiz. Cô từng tự nhận là "bạn" của Kim Tĩnh. Tuy nhiên, Kim Tĩnh cho biết cô với Châu Đồng không quen thân, thậm chí cảm thấy phiền vì liên tục bị nữ diễn viên quấy rầy.

Sau khi đóng chung phim với Lý Hiện, Châu Vũ Đồng cũng tỏ ra thân thiết với nam diễn viên. Cô phớt lờ đạo diễn, biên kịch và chỉ tương tác, đăng ảnh với tài tử Cá Mực Hầm Mật . Người đẹp này cũng có hành động tương tự với Cung Tuấn, khiến cả 2 dính nghi vấn tình ái. Vụ việc khiến Cung Tuấn phải đăng ảnh lịch sử trò chuyện của họ lên MXH để đính chính mối quan hệ.

Châu Vũ Đồng vờ thân với Kim Tĩnh, Lý Hiện và nhiều ngôi sao khác trong showbiz Trung Quốc. Trong đó, Kim Tĩnh chẳng sợ mếch lòng mà dội cho Châu Vũ Đồng 1 gáo nước lạnh khi tuyên bố chẳng thân quen gì với nữ diễn viên 9X

Gần đây, Châu Vũ Đồng còn bị tố "tâm cơ" lợi dụng Nghê Ni để gây chú ý. Khi tham gia sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 , cô cố tình mượn lễ phục chung thương hiệu Ulyana Sergeenko, rồi cắt váy giống đồ mặc lên thảm đỏ của đàn chị để tạo ra màn đụng hàng hy hữu. Vụ việc khiến Châu Vũ Đồng bị Ulyana Sergeenko cho vào blacklist không cho mượn đồ thêm 1 lần nào nữa vì thiếu tôn trọng nhà thiết kế và khiến thương hiệu cao cấp dính tiếng xấu. Trong ngành giải trí, việc 1 thương hiệu cho 2 nghệ sĩ muộn đồ giống nhau để cùng đi 1 sự kiện là chuyện đại kỵ.

Châu Vũ Đồng bị tố cố tình chỉnh sửa váy áo, làm tóc và trang điểm giống đàn chị Nghê Ni khi cùng dự 1 sự kiện để gây chú ý

