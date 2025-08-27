MV “Việt Nam Tôi Yêu”: Tinh thần yêu nước được thổi bùng qua sự hợp tác của Hùng Min và Luny Vũ Duy Anh

Trong không khí rộn ràng của những ngày kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mới đây, ca sĩ trẻ Hùng Min vừa chính thức ra mắt MV mới mang tên “Việt Nam Tôi Yêu”.

Theo Hùng Min, ca khúc này do Luny Vũ Duy Anh sáng tác, đồng thời đánh dấu lần đầu cả hai hợp tác trong một dự án âm nhạc. Đây được xem là một món quà âm nhạc ý nghĩa, thể hiện tình yêu sâu sắc và niềm tự hào dân tộc của anh dành cho quê hương.

Ca sĩ Hùng Min và nhạc sĩ Luny Vũ Duy Anh mang âm nhạc yêu nước đến gần hơn với giới trẻ qua MV “Việt Nam Tôi Yêu”

Chia sẻ về cảm xúc khi ra mắt MV trong những ngày tháng Tám lịch sử này, Hùng Min bày tỏ: “Thực sự tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé của mình vào dịp kỷ niệm trọng đại này. Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để nhắc nhở chúng ta về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Khi MV được ra mắt đúng vào thời điểm này, tôi coi đó là món quà tri ân gửi tới đất nước và khán giả”.

Về nguồn cảm hứng thể hiện ca khúc, Hùng Min cho biết: “Cảm hứng lớn nhất đến từ chính tình yêu quê hương đất nước. Khi nghe ca khúc ‘Việt Nam Tôi Yêu’, tôi lập tức thấy mình muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ. Đây cũng là cách để tôi nhắc bản thân luôn ghi nhớ cội nguồn và trách nhiệm của mình.”

Thông điệp chính mà bài hát muốn gửi gắm đến người nghe rất rõ ràng: dù bạn ở đâu, làm gì, hãy luôn tự hào là người Việt Nam. Ca khúc mong muốn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Theo Hùng Min, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để nhắc nhở chúng ta về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại

Trước MV “Việt Nam tôi yêu”, Hùng Min cũng từng gây chú ý với MV “Con Rồng Cháu Tiên”. Khi nhắc đến 2 MV, nam ca sĩ sinh năm 1994 nhận định: “‘Con Rồng Cháu Tiên’ nghiêng nhiều về yếu tố huyền sử, kể lại nguồn gốc dân tộc, còn ‘Việt Nam Tôi Yêu’ mang hơi thở hiện đại, gần gũi và truyền cảm hứng trực tiếp hơn. Sản phẩm lần này tôi chú trọng nhiều đến phần hình ảnh trẻ trung, năng động, để khán giả trẻ dễ tiếp nhận nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống.”

Là một nghệ sĩ trẻ, Hùng Min cũng chia sẻ quan điểm về vai trò của âm nhạc trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc: “Tôi tin rằng âm nhạc là chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó có thể chạm đến trái tim con người nhanh hơn bất kỳ phương tiện nào khác. Với nghệ sĩ trẻ như tôi, âm nhạc chính là cách để kể lại câu chuyện lịch sử, để truyền tải văn hóa Việt Nam bằng một ngôn ngữ dễ tiếp cận, gần gũi với thế hệ mới, nhưng vẫn giữ được chiều sâu và giá trị cốt lõi”.

Luny Vũ Duy Anh cho rằng âm nhạc yêu nước xuất phát từ trái tim mỗi nhạc sĩ viết về quê hương

Riêng với nhạc sĩ Luny Vũ Duy Anh, khi được hỏi về làn sóng âm nhạc yêu nước chào mừng Quốc khánh 2/9 với nhiều sản phẩm “hot hit” từ các nghệ sĩ nổi tiếng, anh cũng chia sẻ quan điểm rất chân thành: “Tôi không thấy áp lực bởi âm nhạc yêu nước không phải là trend mà là yêu nước nằm trong gen của mỗi thế hệ người Việt. Âm nhạc yêu nước xuất phát từ trái tim mỗi nhạc sĩ viết về quê hương. Với tôi, mỗi sản phẩm ra đời trong dịp trọng đại này là một lời tri ân, một đóng góp nhỏ bé cho dân tộc và đất nước. Tôi không đặt kỳ vọng sản phẩm có ‘hot hit’ hay không mà là cảm xúc bài hát mang lại. Nếu chạm được vào trái tim khán giả, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu tổ quốc thì đó là thành công lớn nhất”.

Với MV “Việt Nam Tôi Yêu”, Hùng Min và nhạc sĩ Luny Vũ Duy Anh không chỉ gửi đến khán giả một sản phẩm âm nhạc chất lượng mà còn là lời nhắc nhở ý nghĩa về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.