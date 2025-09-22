Mới đây, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một vào ngày 18/9. Chỉ sau 3 ngày, sản phẩm đã nhanh chóng cán mốc hàng trăm nghìn lượt xem.

Tuy nhiên, thay vì chỉ gây chú ý nhờ màn kết hợp hiếm có, MV lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo nhạy cảm.

Loạt hình ảnh trên lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay sản phẩm, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Hình ảnh gây tranh cãi

Trao đổi với PV, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định số 15 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện. Ngoài ra cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 38 về quảng cáo.

Việc quảng cáo đánh bạc, cá độ là hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin, phục vụ đánh bạc và sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP. Ngoài ra theo Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng.

Nếu bị phạt vi phạm hành chính mà còn tiếp tục vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet theo điều 288 bộ luật hình sự. Trường hợp có căn cứ cho thấy những nghệ sĩ này đã giúp sức cho hành vi tổ chức đánh bạc trái phép thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc.