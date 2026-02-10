Tỷ phú công nghệ người Mỹ, Elon Musk.

Trong những năm gần đây, SpaceX đã tập trung vào việc phát triển tàu vũ trụ có khả năng đến Sao Hỏa, với việc doanh nhân Elon Musk từng nói rằng, sứ mệnh Starship không người lái đầu tiên đến Sao Hỏa có thể được phóng sớm nhất vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của mình hôm 8/2, ông Musk cho biết, công ty đã "chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng".

Musk luận rằng, dự án này có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy 10 năm, trong khi một khu định cư tương tự trên sao Hỏa sẽ mất hơn hai thập kỷ.

"Sứ mệnh của SpaceX vẫn không thay đổi: Mở rộng ý thức và sự sống như chúng ta biết đến các vì sao", Musk viết.

Theo tỷ phú người Mỹ, các chuyến bay lên sao Hỏa chỉ khả thi khi các hành tinh thẳng hàng, khoảng 26 tháng một lần, và cần một hành trình kéo dài sáu tháng, trong khi các chuyến phóng lên Mặt Trăng có thể diễn ra khoảng 10 ngày một lần với thời gian di chuyển khoảng hai ngày. Điều này, sẽ cho phép đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và phát triển khu định cư trên Mặt Trăng.

Tuần trước, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho hay, SpaceX đang ưu tiên các sứ mệnh lên Mặt Trăng, và đặt mục tiêu đưa tàu Starship không người lái hạ cánh vào khoảng năm 2027.

Tàu vũ trụ này cũng đang được phát triển cho chương trình Artemis của NASA nhằm đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào cuối thập kỷ này.

Musk cho biết, công ty chưa từ bỏ tham vọng về sao Hỏa, và “cũng sẽ nỗ lực xây dựng một thành phố trên sao Hỏa, và bắt đầu thực hiện điều đó trong khoảng 5 đến 7 năm nữa”, đồng thời mô tả Mặt Trăng là lựa chọn nhanh hơn để “đảm bảo tương lai của nền văn minh”.

Doanh nhân này đã nhiều lần nói về việc thuộc địa hóa sao Hỏa như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo sự sống còn của nhân loại trong trường hợp xảy ra thảm họa toàn cầu. Doanh nhân này trước đó từng gợi ý rằng, hành tinh này cuối cùng có thể trở thành "một phần của nước Mỹ".

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc lớn đang thúc đẩy việc thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng.

Trung Quốc và Nga đang phát triển một Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế chung. Moscow dự định xây dựng một cơ sở năng lượng hạt nhân vào khoảng năm 2036 để hỗ trợ căn cứ này.

Kể từ sứ mệnh Apollo 17 của NASA năm 1972, các phi hành gia chưa từng đặt chân lên Mặt Trăng.