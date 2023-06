Muôn màu hồ ly, nàng tiên cá, năng lực siêu nhiên trên phim Hàn Quốc

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Lee Dong Wook đảm nhận nhân vật Lee Yeon trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale of the Nine Tailed) thuộc thể loại lãng mạn hành động giả tưởng thu hút người xem bởi cốt truyện mới lạ và sự tham gia diễn xuất của các “bảo chứng rating”. Lee Dong Wook đảm nhận nhân vật Lee Yeon - một gumiho (cửu vĩ hồ) hơn nghìn năm tuổi, Kim Bum trong “nhân vật phản diện quyến rũ”, một bán yêu nửa người nửa hồ ly.

Ở phần 1, phim gây được tiếng vang lớn trên toàn châu Á, đứng đầu với tỉ suất người xem với rating trung bình toàn quốc là 5,2%, đạt 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON. Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phần 2 (Tale of the Nine Tailed 1938) ghi nhận rating ấn tượng là hơn 7%, cao hơn tất cả các thành tích của phần 1, 7.9/10 điểm trên IMDb và 8.7/10 điểm đánh giá trên MyDramaList.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phần 2 - Lee Yeon xuyên không về thời đại 1938 và tiếp tục hành trình săn bắt yêu ma quỷ quái. Bộ phim thách thức chính mình khi “làm mới” bằng bối cảnh thời đại và cốt truyện đều được thay đổi khiến khán giả bất ngờ với pha “bẻ lái” không tưởng.

Nữ chính hoàn toàn mới - Kim So Yeon - vai Ryu Hongju - một trong bốn chúa sơn lâm trên Bán đảo Triều Tiên cai quản ngọn núi phía tây, trẻ mãi không già, chủ của một nhà hàng sang trọng ở Gyeongseong (tên cũ của thành phố Seoul). Vai phản diện được thay thế cho Ryu Kyung Soo - người bí ẩn mang mặt nạ đỏ trắng đã đánh cắp viên trấn thạch Samdocheon và du hành xuyên thời gian.

Cốt truyện mới lạ và mạch phim nhanh, mỗi tập đều có các tình tiết thú vị với diễn biến nhanh chóng khiến người xem phải kinh ngạc qua những câu chuyện đan xen phức tạp về sinh vật thần thoại của Hàn Quốc bằng những cảnh quay chân thực. Diễn xuất ăn ý của bộ ba Lee Dong Wook - Kim Bum - Kim So Yeon nhận về lời khen về khí chất, sự quyến rũ cùng chất “điên” cần thiết cho mỗi nhân vật. Bộ phim được đánh giá khá đặc sắc, xứng với kỳ vọng của người xem.

Bên cạnh những tình tiết ly kỳ, huyền ảo, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly thổi hơi thở hiện đại vào câu chuyện thần thoại quen thuộc, gửi gắm nhiều giá trị nhân văn. Lời thoại nam chính khi nói về việc nếu người yêu anh là đàn ông “Dù nam hay nữ, dù xấu hay đẹp, đều không sao cả”, khiến người xem “chậm vài nhịp” để suy ngẫm. Đặc biệt phim nâng cao tình cảm gia đình, dù tính cách đối lập là vậy, khi sống chung một nhà Lee Yeon - Lee Rang vẫn rất hòa hợp, không ngại hi sinh bản thân vì hạnh phúc của người thân.

Yêu Tinh

Yêu Tinh - bộ phim gây chú ý nhờ cốt truyện vừa hài hước vừa xúc động.

Yêu Tinh (Goblin) được xem là một hiện tượng phim ảnh Hàn Quốc, xô đổ mọi kỷ lục người xem trước đó tại xứ sở Kim Chi với rating trung bình 20,5%, riêng tập 16 có rating đạt đỉnh 22,1%. Bộ phim thành công đến mức tuy kết thúc nhưng khán giả không ngừng lưu luyến, đoàn phim phát sóng những cảnh hậu trường, phỏng vấn diễn viên tri ân người xem.

Đến thời điểm hiện tại, Yêu Tinh vẫn là đối thủ đáng gờm, khó bộ phim nào vượt qua. Trên VieON phim đạt 4.7/5 điểm đánh giá.

Yêu Tinh được nhào nặn nên một kịch bản độc đáo, nhiều lớp lang kể về cuộc đời yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo đóng) chịu lời nguyền bất tử, phải chịu nỗi đau thể xác và tinh thần. Tưởng chừng sự dằn vặt vì bị phản bội lặp đi lặp lại hàng trăm năm, biến chuyển đến khi cô dâu yêu tinh Ji Eun Tak (Kim Go Eun đóng) và Thần chết Wang Yeo (Lee Dong Wook đóng) xuất hiện. Mỗi nhân vật đều là mắt xích quan trọng trong mối quan hệ phức tạp, tạo ra “Yêu tinh” tổng thể, khó ai có thể thay thế.

Bộ phim chứa nhiều chi tiết đan cài vừa hài hước, xúc động vừa khơi gợi sự tò mò, thu hút dư luận từ những tập đầu tiên. Điều tài tình của “Yêu tinh” là khi càng theo dõi khán giả càng không thể nhận định câu chuyện đến đâu, phút cuối còn bất ngờ. Không bị dính lời nguyền “đầu voi đuôi chuột” phim giúp người xem giữ trọn vẹn cảm xúc và gợi nhắc nhiều bài học nhân văn.

Tuy 7 năm trôi qua nhưng Yêu Tinh vẫn được nhiều “mọt phim” nhắc đến. Bộ phim xứng đáng được xem là 1 bộ phim “hoàn hảo hiếm hoi” trong kho tàng phim truyền hình Hàn Quốc. Một cảnh bất kỳ trong phim cũng sẽ có ngay một bức tranh tuyệt đẹp, một lời thoại đều cực kỳ chau chuốt. Một trong những phân cảnh khiến “mọt phim” bàn luận sôi nổi là đoạn Eun Tak chạy qua đường về phía yêu tinh Kim Shin.

Khi đó Kim Shin đang đọc cuốn sách: “Biết đâu những ngôi sao sẽ mang nỗi buồn của em đi cũng nên”. Lời thơ cùng hình ảnh, tạo cảm giác có một vẻ đẹp vừa trong sáng, vừa man mác buồn, giống như nội dung bài thơ: “Vật lý học của tình yêu” (Kim In Yook).

Huyền Thoại Biển Xanh

Tạo hình của Lee Min Ho và Jun Ji Hyun trong Huyền Thoại Biển Xanh.

Được truyền cảm hứng từ tập truyện cổ tích về người cá đầu tiên của Triều Tiên của một học giả, Huyền Thoại Biển Xanh (The Legend of the Sea Blue) là một trong những bộ phim mang lại cả niềm vui và chiêm nghiệm về mối quan hệ với những người xung quanh. Bộ phim để lại trong lòng người xem những day dứt và ấn tượng khó phai, chiếm trọn cảm tình của cả những khán giả khó tính nhất, tốn không ít khăn giấy của mọt phim. Huyền Thoại Biển Xanh thu về rating trung bình toàn quốc lên đến 17.6%, đạt 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON.

Pha trộn giữa yếu tố cổ tích, giả tưởng và lãng mạn, Huyền Thoại Biển Xanh thu hút người xem bằng cốt chuyện lạ, mạch phim lôi cuốn hai cái tên đình đám của làng phim ảnh xứ Hàn Jun Ji Hyun và Lee Min Ho.

Một trong những phân cảnh khiến dân tình “mềm tim” khi Joon Jae (Lee Min Ho) bỏ rơi Shim Chung (Jun Ji Hyun) cả ngày ở trung tâm thương mại, sau đó quay lại đón cô dưới trời mưa tầm tã. Đây là phân cảnh tái hiện cuộc gặp gỡ rồi chia tay trong kiếp trước của chàng huyện lệnh người cá, dẫu ở kiếp nào họ vẫn nắm tay nhau, trao niềm tin về sự thay đổi định mệnh.

Huyền Thoại Biển Xanh khéo léo lồng ghép những sắc trầm trong sự hài hước, vui nhộn của toàn mạch phim. Những cảnh phim đầy lãng mạn gợi nhắc sức mạnh tình yêu vượt qua mọi giai cấp, địa vị và sự mong cầu tự do của mỗi người. Bên cạnh đó, phim còn đầu tư kinh phí khủng với nhiều cảnh quay đẹp, lãng mạn ở Tây Ban Nha và quốc đảo Palau - Tây Thái Bình Dương. Điều này mang lại cho người xem cảm giác muốn đi du lịch ngay lập tức.

Khách Sạn Bí Ẩn

Diễn xuất của IU trong Khách Sạn Bí Ẩn tạo tò mò với khán giả

.Xây dựng kịch bản dựa trên ý tưởng từ các câu chuyện thần thoại và có nhiều tình tiết hư ảo, Khách Sạn Bí Ẩn thu về lượng người xem áp đảo ngay từ tập đầu tiên lên sóng. Kết thúc mở (open ending) của bộ phim chưa thể giải thích hết những “nút thắt” đã đưa ra trước khiến dân tình mong mỏi sẽ có phần 2.

Với sự tham gia diễn xuất của Yeo Jin Goo, IU Khách Sạn Bí Ẩn đạt rating vượt mốc 10% là mức rating cao nhất năm 2019, ghi nhận 4.8/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.1/10 điểm trên IMDb và 9.6/10 điểm trên Rakuten Viki.

Từng bị chê là bất tài, diễn xuất đơ cứng, IU đã chứng tỏ “có công mài sắt, có ngày nên kim” khi đảm nhận vai diễn Jang Man Wol - người điều hành khách sạn Ánh trăng hơn 1.000 năm, luôn toát lên khí chất sang trọng và tự tin ở bất kỳ thời đại nào. Người được xem là “chìa khóa” làm nên thành công của Khách Sạn Bí Ẩn.

Thậm chí biên kịch bộ phim từng chia sẻ không có IU sẽ không có Khách Sạn Bí Ẩn: “Khi chọn diễn viên chúng tôi nhận thấy không ai có thể thay thế IU cho vai diễn Jang Man Wol này. Chúng tôi thậm chí còn nghĩ sẽ dừng sản xuất và nghĩ lại về nội dung nếu chúng tôi không thể có được IU với vai diễn này”.

Từng chi tiết trong bộ phim đều được cài cắm những thông điệp ý nghĩa. Sống cuộc đời hơn 1.000 năm, Jang Man Wol cảm nhận đủ hỉ nộ ái ố. Hoa anh thảo vàng (còn gọi hoa Đón Trăng) - món quà Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) nhận đều đặn vào dịp sinh nhật tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, là sự chờ đợi nhung nhớ day dứt.

Ẩn chứa sau mỗi cánh hoa vàng là nỗi nhớ trong những tháng ngày Jang Man Wol chờ quản lý Goo tự nguyện về bên mình, cũng là nỗi nhớ của sự chia ly khi Man Wol là vị khách cuối cùng mà Chan Sung đưa tiễn. “Kẻ ở người đi” khiến khán giả không ngừng khắc khoải, bi thương cho số phận nhân vật Man Wol và cả mối tình đẹp mà bộ phim gửi gắm.