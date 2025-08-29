Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra vào 7h thứ Bảy, ngày 30/8. Tuy nhiên ngay từ sáng ngày 29/8, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm túc trực sẵn trước 24h đồng hồ với mong muốn có được vị trí đẹp theo dõi đoàn diễu binh diễu hành di chuyển qua.

14h: Đường Hùng Vương chật kín người

Giữa trưa ngày 29/8, đường Hùng Vương đã chật kín người dân đổ về chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Lực lượng cảnh sát túc trực điều tiết giao thông

13h: Muôn kiểu tránh nắng chờ xem Tổng duyệt

Giữa cái nắng oi ả cuối tháng 8, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ trên các tuyến phố trung tâm.

Clip: Biển người đội nắng trước 1 ngày chờ tổng duyệt A80

Ảnh: Ngọc Anh

Họ trùm kín áo khoác, khẩu trang, đội mũ rộng vành để chống nắng, thậm chí có người còn sáng tạo tận dụng giá đỡ camera để dựng ô che, tránh phải giơ tay quá lâu. Có người mang theo cả tấm vải mỏng phủ bên ngoài ô, tạo thêm lớp chắn nắng, giúp bớt phần nào cái nóng giữa dòng người đông nghịt.

Ai cũng phải mang sẵn bên mình một chiếc ô (Ảnh: Như Hoàn)

Có người tận dụng cây dựng camera làm giá đỡ ô

Có người trùm chăn mỏng phía ngoài ô để chống nắng

Nhiều người mang theo tấm bạt lớn trú nắng

Vậy nhưng ai cũng hào hứng chờ đợi

9h: Người dân trải bạt ngồi từ sớm

Tại khu vực giao giữa Trần Phú và Hùng Vương, rẩ nhiều người đã trải bạt ngồi đợi từ sáng sớm ngày 29/8 (Ảnh: Quân)

Không khí rộn ràng khắp nơi

Những tấm bạt, chiếc ghế đã được xếp

Hà Vi (ngồi giữa) và nhóm bạn cho biết hôm nay các trường cho nghỉ nên Vi và các bạn tranh thủ ra chờ từ sớm để có chỗ đẹp. Lần trước Vi đã đứng gần Sân vận động Quần Ngựa nhưng tầm nhìn chưa đẹp nên lần này quyết tâm đổi sang khu vực Liễu Giai - Kim Mã để thưởng thức trọn vẹn hơn (Ảnh: Quân)

Nhóm bạn Nhung đã ra từ 9h sáng, quyết tâm ngồi trên trục đường Trần Phú để xem rõ nhất. Hành trang mang theo chỉ đơn giản gồm bánh nước và ô (Ảnh: Quân)

Cô Hảo đến từ Bắc Ninh cho biết, cô đã xuống Hà Nội từ hôm 20 và đã 2 lần xem các buổi hợp luyện, sơ duyệt diễu binh ở đường Hùng Vương. Hôm nay cô cũng ra đó nhưng hết chỗ nên đành phải ngồi ở Liễu Giai (Ảnh: Quân)

Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

Thời gian diễn ra tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 là 06:30, sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025. Ngày dự phòng: 31/08/2025.

Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.