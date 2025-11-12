Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Thời gian qua, hệ thống camera AI giám sát giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đã mang lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện đã cố tình dán, che biển kiểm soát nhằm đối phó. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn và minh bạch trong việc giám sát giao thông".