VIDEO: Muôn kiểu chiêu trò che biển né ‘mắt thần’ AI trên đường phố Hà Nội.
Đức Nguyễn |
Để tránh bị phát hiện của hệ thống camera AI giám sát giao thông, nhiều tài xế ôtô và người đi xe máy cố tình che biển số bằng băng dính, khẩu trang hoặc các vật dụng khác. Hành vi này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng chức năng mà còn làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống “mắt thần” AI.
