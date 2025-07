Muôn kiểu bịa chuyện

Chiều 3-7, bà Đặng Thị Tuyết N. (SN 1997, quê An Giang) đến Đồn Công an Khu Công nghiệp (KCN) Kim Huy trình báo việc bị 2 thanh niên đi xe máy cướp tài sản trên đường D1, KCN Kim Huy. Tài sản bị cướp gồm xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Báo án giả, bị phạt thật

Tuy nhiên, qua trích xuất camera và kiểm tra thông tin thực tế, công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra. Cuối cùng, bà N. đã thừa nhận mang xe và điện thoại đi bán được 37 triệu đồng. Bà N. khai báo tin giả nhằm tránh bị chồng phát hiện việc tự ý bán tài sản. Với vụ việc này, bà N. đã bị công an lập hồ sơ, đề xuất xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng theo quy định tại điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Từng báo tin giả, N.D.P.A (SN 2004, ngụ TP HCM) đã phải ân hận khi bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi "khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Do không có tiền trả nợ, N.D.P.A đã cầm cố xe máy và đến công an khai báo bị cướp. Tại cơ quan công an, A. khai đang điều khiển xe máy đến xã Vĩnh Lộc A (nay là xã Vĩnh Lộc) thì bị 3 thanh niên đi 2 xe máy áp sát, tạt đầu xe rồi dùng hung khí cướp xe và điện thoại. Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Qua quá trình truy xét, xác minh từng địa điểm, thu thập, sàng lọc thông tin, công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, A. đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.

Để có tiền lo cho cha mẹ, sau đó lại giấu vợ lấy tiền của vợ đi trả nợ, anh Lý Minh T. (SN 1985, ngụ TP HCM) đã tự đâm mình bị thương nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản.

Theo nội dung trình báo, chiều 5-4-2024, anh Lý Minh T. điều khiển xe máy đến một bãi đất trống, khi dừng xe đi vệ sinh thì bị 2 đối tượng dùng cây gỗ tấn công. Anh T. chống trả thì bị một đối tượng dùng dao đâm vào đùi phải, cướp 27,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau đó, anh T. được người đi đường đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã cử cán bộ đến bệnh viện làm việc với anh T. Sau khi truy xét kỹ lưỡng, công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra. Anh T. thừa nhận do cha mẹ khó khăn và bản thân làm ăn thua lỗ nên đã giấu vợ, vay mượn bạn bè gửi cho gia đình. Khi được vợ đưa 27,5 triệu đồng nhờ chuyển khoản giùm, anh T. đã đem số tiền này đi trả nợ. Sợ vợ biết chuyện, anh T. đã mua dao tự đâm mình rồi dựng chuyện bị cướp.

Theo Công an TP HCM, báo án giả là hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật về vụ án, vụ việc cho cơ quan chức năng. Mục đích của hành vi này thường là để trêu chọc, trả đũa, né tránh trách nhiệm hoặc gây hoang mang dư luận. Việc báo án giả gây lãng phí nguồn lực của xã hội và lực lượng chức năng.

Một thanh niên bị Công an TP HCM xử phạt hành chính do báo án giả

Có thể bị xử lý hình sự

Về vấn đề này, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ (nguyên Trưởng Phòng 7, VKSND TP HCM) cho rằng do nhiều nguyên nhân nên một số người đã đến công an trình báo thông tin giả. "Việc xác định thông tin trình báo là giả hay thật rất dễ dàng vì chỉ cần sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì công an sẽ nhanh chóng xác định người đi báo án có hành vi gian dối hay không. Do vậy, để tránh dính dáng đến các vấn đề pháp lý, người dân không nên dựng những câu chuyện ly kỳ để cung cấp thông tin gian dối" - bà Vũ Thị Xuân Nhuệ khẳng định.

Việc báo án giả có thể bị xử phạt hành chính, nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, người báo án giả có thể bị xử lý về tội "Vu khống" theo điều 156, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174, hoặc tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 Bộ Luật Hình sự. Tùy theo mức độ, người báo án giả có thể bị xử phạt hành chính từ 2 - 15 triệu đồng; nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt lên đến 7 năm tù.

Từ thực tế những vụ báo án giả, Công an TP HCM kêu gọi người dân hãy tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi trình báo. Nếu phát hiện người báo tin giả, hãy cung cấp bằng chứng để cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Công an TP HCM cảnh báo các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân. Ngoài ra, Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi gặp các tình huống đe dọa, nghi ngờ có hành vi phạm tội cần bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện, địa điểm và trình báo ngay cho công an nơi gần nhất. "Người dân cần báo tin đúng sự thật và có trách nhiệm với cộng đồng. Báo tin giả là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành" - Công an TP HCM nhấn mạnh.

Không vội đưa lên mạng xã hội Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ, cho rằng những người báo án giả sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân khi nghe thông tin chớ vội đăng lên mạng xã hội khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc đưa tin không đúng lên mạng xã hội cũng bị xử phạt do lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc; chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân...