Muốn chi 1 tỷ USD “hô biến” hàng trăm nghìn tấn thứ bỏ đi của VN, công ty con của H&M đang làm ăn ra sao?

Chiều qua (23/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE (Thụy Điển) và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo SYRE bày tỏ, tập đoàn dự kiến đầu tư tổ hợp tái chế vải polyester tại Bình Định, với công suất thiết kế lên tới 250.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD. Dự án này dự kiến đi vào vận hành vào cuối năm 2028 và hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu đầu tiên về dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Mỹ và EU, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.

Bà Susanna Campbell chia sẻ, Tập đoàn SYRE muốn lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư chiến lược do Việt Nam đang phát triển mạnh về năng lượng xanh và có ngành dệt may mạnh. Tập đoàn SYRE cam kết sử dụng nhiều nhất nguyên liệu từ Việt Nam, tăng cường chuỗi cung ứng và sản xuất tại Việt Nam.

Bà Susanna Campbell và các lãnh đạo của SYRE chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được và đánh giá cao quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đi đầu toàn cầu về phát triển kinh tế tuần hoàn.

Sau khi nghe đề xuất của SYRE, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn dự kiến đầu tư tổ hợp tái chế vải polyester theo hướng sản xuất xanh, sạch, tận dụng phế liệu liên quan dệt may, từ đó góp phần cải thiện môi trường theo tinh thần của các Hội nghị từ COP26 đến COP28.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời xác định đây là một trong những động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đạt mức tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới. Dự án của SYRE cũng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng để thích ứng với những biến động của tình hình.

Theo Thủ tướng, Bình Định rất thuận lợi cho dự án của SYRE, bởi vì có môi trường đầu tư rất tốt. Đây cũng là một trung tâm về năng lượng sạch (bao gồm điện gió, điện mặt trời), có hệ thống hạ tầng đồng bộ như đường bộ cao tốc, sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu; có môi trường, khí hậu tốt. Thủ tướng đề nghị tỉnh và các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với tập đoàn trong quá trình triển khai dự án.

Trước một số đề xuất của SYRE liên quan nguồn nguyên vật liệu và cơ chế mua điện trực tiếp (DPPA), Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SYRE khi triển khai dự án sẽ chú trọng sử dụng các nguyên liệu xanh trong nước như sợi sen, sợi đay…, đồng thời nghiên cứu sử dụng vải vụn và quần áo cũ thải bỏ phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn SYRE trao đổi cụ thể với Bộ Công Thương để làm rõ các quy định trên cơ sở đề xuất dự án. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn SYRE để hướng dẫn quy trình thủ tục, cùng UBND tỉnh Bình Định phối hợp kịp thời, tiếp nhận xử lý các vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn theo quy định pháp luật.

SYRE là công ty con của Tập đoàn may mặc H&M và và Công ty Đầu tư công nghệ Vargas. Ảnh: H&M

SYRE là công ty con của Tập đoàn may mặc H&M (thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới của Thụy Điển) và Công ty Đầu tư công nghệ Vargas (Thụy Điển), được thành lập vào năm 2023. Hoạt động chính của SYRE là trong lĩnh vực tái chế rác thải phế liệu dệt may. Trọng tâm của doanh nghiệp này là tái chế chất thải Polyester thành nguyên liệu mới cho ngành may mặc, ô tô và nội thất.

Trên thực tế, Tập đoàn SYRE tạo ra hệ sinh thái dệt may tuần hoàn toàn cầu thông qua các trung tâm tái chế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sử dụng năng lượng tái tạo. Mục tiêu của tập đoàn này là xây dựng các tổ hợp tái chế lớn tại các khu vực chiến lược trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dự án đầu tư của SYRE tại Việt Nam có thể mang lại 600 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đồng thời giúp tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực vận tải, phân loại chất thải dệt may thủ công và tự động.

Tập đoàn H&M đã ký kết thỏa thuận mua hàng với SYRE trị giá tổng cộng 600 triệu USD trong 7 năm, nhằm đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu dài hạn của H&M về polyester tái chế, hiện chủ yếu có nguồn gốc từ quá trình sản xuất từ nhựa thành sợi.

Tập đoàn SYRE có kế hoạch đưa 12 nhà máy sản xuất vào hoạt động với công suất tối đa trên toàn thế giới đạt 3 triệu tấn polyester tuần hoàn và giảm hơn 15 triệu tấn CO2 (tương đương với lượng khí thải hàng năm của hơn 3 triệu ô tô chạy bằng xăng) trong năm 2032. Các nhà đầu tư của SYRE hiện bao gồm các công ty dệt may lớn như H&M, Volvo và Ikea, các nhà đầu tư tài chính lớn như Vargas và TPG Rise. Nhà máy đầu tiên của SYRE tại Bắc Carolina, Mỹ đi vào hoạt động từ năm 2024. Từ năm 2025, SYRE sẽ có các hoạt động mua bán thương mại đối với các sản phẩm của mình.