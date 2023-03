Muốn chen ngang hay xin nhường chỗ, nói "Anh cần riêng tư em ơi" chẳng hay bằng dùng những cụm từ tiếng Anh đơn giản này!

Chuyện xếp hàng chờ đến lượt tưởng như là điều rất bình thường. Thế nhưng hiện nay, bên cạnh những người có ý thức xếp hàng thì vẫn xuất hiện cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến nhiều người bức xúc.



Theo nguyên tắc thì người đến trước xếp hàng trước, người đến sau nối theo sau. Thế nhưng có những người chỉ vì muốn nhanh chóng, được việc cho mình mà nhắm mắt chen ngang khiến cho hàng ngũ lộn xộn. Rồi ai cũng sợ mình thiệt nên cứ chen mãi lên đầu, không thèm để ý đến những người xếp hàng trật tự trước đó. Hoặc sâu xa hơn, trong một số trường hợp có những chuyện bất đắc dĩ, buộc chúng ta phải xin lên trước.

Do đó, trong trường hợp này, thay vì nói "Tui chen hàng vì tui cần sự riêng tư, vì tui thế này tui thế kia" thì chúng ta có rất nhiều cách diễn đạt khác lịch sự hơn khi muốn đề nghị ai đó nhường chỗ cho mình đi trước, mua vé xem phim trước... Dưới đây là một số cụm từ thông dụng trong tiếng Anh:

1. Sử dụng cụm "Excuse me/ Pardon me"

Theo từ điển Cambridge, "Excuse me" (xin lỗi) có nghĩa là "politeway of attractingsomeone's attention, especiallysomeone you do not know" (một cách nói lịch sự nhằm mục đích thu hút sự chú ý của ai đó, đặc biệt là người mà bạn không biết). "Excuse me" được sử dụng trong rất nhiều trường hợp, nhưng trường hợp phổ biến nhất được sử dụng để nói với ai đó rằng bạn muốn đi ngang qua họ một cách lịch sự.

Ví dụ: Excuse me, can I just get past? (Xin lỗi, tôi có thể đi qua bạn được không?)

Tương tự, "Pardon me" cũng là cách xin lỗi người khác trong trường hợp bạn đã làm sai điều gì đó hoặc việc bạn làm mang tính chất hơi thô lỗ. Đơn giản hơn, nó cũng là một cách lịch sự để thu hút sự chú ý của người khác. Ăn theo cụm từ này, bạn có thể nói "I beg your pardon" (tương đương nghĩa với "I am sorry" - Tôi xin lỗi).

Ví dụ: Pardon me, does this train go to Oakland? (Xin lỗi, chuyến tàu này có đi đến Oakland không?).

2. Cấu trúc "Would you mind/ Do you mind...?"

Cấu trúc "Would you mind/ Do you mind…?" là cấu trúc câu cầu khiến phổ biến và cũng là cấu trúc ngữ pháp quan trọng mà bất cứ cuốn sách học tiếng Anh nào cũng có. Chúng được sử dụng để đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe về việc nào đó, mang ý nghĩa "bạn có phiền...".

Cùng với ý nghĩa trên, chúng ta có một cách dùng khác của "Would you mind" chính là "Would you mind if..." (Bạn có phiền nếu...). Đây là cách nói mang tính chất lịch sự khi bạn đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của người nghe.

Ví dụ: Would you mind if/ Do you mind if I go first? (Bạn có phiền nếu tôi đi trước không?)

3. Cấu trúc "Shall we...?"

Ở một vài trường hợp, "Shall we" cũng được sử dụng để đưa ra lời đề nghị. Theo từ điển Oxford, nghĩa của cụm từ "Shall we" trong trường hợp này là: "used in questions with we for making offers or suggestions or asking advice" - nghĩa: được sử dụng trong các câu hỏi với chúng tôi để đưa ra đề nghị và đề xuất yêu cầu lời khuyên.

Ví dụ: Shall we go first? (Chúng tôi có thể đi trước chứ?)

4. Sử dụng "Could you let me go first?"

"Could you let me go first?" (Bạn có thể để tôi đi trước?) cũng là cách nói thông dụng khi muốn đề nghị người khác để mình đi trước.

Nhìn chung thì có rất nhiều cách để xin nhường chỗ, nhường đường khi bạn cần mua vé trước hay đứng lên trước để làm gì đó, sử dụng cụm từ cho chính xác với giọng điệu và thái độ cầu thị, lịch sự sẽ thể hiện bạn là một người biết cách ứng xử nơi công cộng. Nhớ nhé!

