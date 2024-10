Muốn biết giảm phí trước bạ hiệu quả thế nào thì nhìn vào những mẫu xe này: Creta đẩy Yaris Cross về sau, Carnival, City đột biến doanh số

Chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của chính phủ đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Thị trường ô tô Việt Nam đạt doanh số bùng nổ trong tháng 9/2024, trong đó nhiều mẫu xe lớn ghi nhận mức nhảy vọt về doanh số.



Mitsubishi Xpander

Trong tháng 9/2024, Mitsubishi Xpander bán ra 2.688 chiếc, đứng đầu toàn thị trường. Trong số đó có 2.566 chiếc là xe nhập khẩu nguyên chiếc và 122 chiếc thuộc diện lắp ráp trong nước.

Mitsubishi Xpander đứng đầu toàn thị trường trong tháng 9/2024.

Như vậy, doanh số Mitsubishi Xpander trong tháng 9 gấp đôi so với một tháng trước đó. Tháng 8/2024, Xpander chỉ bán ra 1.003 chiếc, đứng thứ 6 toàn thị trường và cũng là mức thấp nhất được ghi nhận trong năm 2024. Trước đó, lần gần nhất Xpander đứng đầu toàn thị trường là vào tháng 5/2024.

Thành công của Mitsubishi Xpander một phần đến từ chính sách mà hãng đề ra. Cụ thể, khách hàng mua Xpander trong tháng 9 được hỗ trợ tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ và camera lùi hoặc camera 360 tùy phiên bản.

Toyota Veloz Cross

Giống Xpander, Toyota Veloz Cross cũng có một tháng 9 bùng nổ với 1.147 chiếc, đứng thứ 2 phân khúc và xếp hạng 8 toàn thị trường. Đây là lần thứ 2 Toyota Veloz góp mặt vào danh sách xe bán chạy nhất tháng.

Toyota Veloz Cross giữ vững vị trí số 2 trong phân khúc.

So với tháng trước, Toyota Veloz Cross bán nhiều hơn tới 609 chiếc, tức tăng trưởng 113%.

Để có được doanh số tốt, Toyota Việt Nam cũng đưa ra chính sách ưu đãi tốt liên quan đến lệ phí trước bạ. Cụ thể, khách hàng mua Veloz Cross trong tháng 9 được giảm 100% lệ phí trước bạ, gồm giảm 50% từ Toyota Việt Nam và giảm 50% từ chính phủ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Honda City

Trong tháng 9/2024, Honda City đã tạo nên bất ngờ khi bán ra tới 1.590 chiếc, cao thứ 2 phân khúc và đứng thứ 5 toàn thị trường. Con số này cao gấp gần 4 lần so với tháng trước.

Honda City dành lấy vị trí số 2 phân khúc từ thay Hyundai Accent.

Việc Honda City được giảm giá niêm yết tới 60 triệu đồng đã cho kết quả tốt. Chưa kể, khách hàng mua xe cũng được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Kia Carnival

Mẫu xe bất ngờ nhất trong tháng này phải kể tới Kia Carnival. Trong tháng 9/2024, mẫu MPV có doanh số 1.023 chiếc, cao gấp gần 4 lần so với tháng trước, đạt mốc tăng trưởng 365%.

Kia Carnival 2024 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.

Với thành tích đáng nể, Kia Carnival cũng có lần đầu tiên ghi danh trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Carnival đạt doanh số tổng 4.276 chiếc, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Giữa tháng 9/2024, Kia Carnival ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với tổng cộng 4 phiên bản, giá bàn từ 1,299-1,589 tỷ đồng, tăng khoảng 200 triệu so với bản cũ. Tất cả các phiên bản của Carnival đều sử dụng máy dầu 2.2L, cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 mùa lệ phí trước bạ luôn là một thế lực đáng gờm. Mẫu SUV hạng C này bán ra 1.856 chiếc, đứng thứ 2 toàn thị trường, tăng 73,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng bán ra của CX-5 lại giảm 8,3%.

Mazda CX-5 tăng trưởng mạnh trong tháng đầu áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Cộng dồn từ đầu năm 2024, doanh số của Mazda CX-5 đạt 9.240 chiếc, giảm 14,7% so với cùng kỳ.

Hyundai Creta

Hyundai Creta đạt doanh số 1.068 chiếc trong tháng 9, tăng mạnh 74,2% so với tháng trước (613 chiếc) và tăng 8% so với tháng 9/2023. Thành tích ấn tượng giúp Creta có tháng thứ 2 liên tiếp góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất tháng.

Hyundai Creta đang dần trở lại cuộc đua vua phân khúc SUV hạng B.

Riêng trong phân khúc, Hyundai Creta cũng đẩy Toyota Yaris Cross xuống vị trí số 3 với chênh lệch chỉ 89 chiếc. Qua đó, mẫu SUV hạng B nhà Hyundai cũng phá vỡ thế “song mã” của bộ đôi Xforce và Yaris Cross.