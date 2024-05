Muối mặt vì bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes

Liên hoan phim (LHP) Cannes được tổ chức từ năm 1946, là một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn ở châu Âu và có sức ảnh hưởng tới giới mộ điệu. Năm nay, LHP Cannes được dự đoán đón tiếp hơn 40.000 khách mời và các nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh, với khoảng 400 nhân viên an ninh được bố trí địa điểm diễn ra sự kiện. LHP Cannes lần thứ 77 diễn ra trong 13 ngày, từ 14-25/5.

Thảm đỏ là hoạt động thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận trong hai ngày mở màn vừa qua. Với nhiều người, được bước đi trên thảm đỏ Cannes là vinh dự lớn khi được hàng trăm ống kính và ánh mắt dõi theo từng cử chỉ. Sự đón chào của các nhiếp ảnh gia và ban tổ chức dành cho người nổi tiếng cũng được khán giả chú tâm không kém.

Chuyện bị ngó lơ, đuổi khéo trên thảm đỏ

Chuyện ngôi sao bị ngó lơ, đội an ninh thúc giục rời thảm đỏ không khó nhìn thấy ở Cannes, nhất là khi mỗi phút lại có lượng lớn người đổ về. Mới nhất, nữ diễn viên Đồng Lệ Á, Lương Thanh và đạo diễn Quản Hổ bị nhắc nhở vì tạo dáng lâu, khi lên cầu thang bộ ba vẫn tiếp tục nán lại và được người trong ban tổ chức yêu cầu di chuyển.

Diễn viên Đồng Lệ Á (bìa trái) cùng đồng nghiệp bị nhắc nhở vì tạo dáng lâu ở thảm đỏ.

Nhiều trường hợp diễn viên được nhân viên an ninh đề nghị nhanh chóng sải bước để không ảnh hưởng đến ngôi sao khác. Năm 2019, Cảnh Điềm rơi vào cảnh tương tự khi bị an ninh nhắc ba lần mới rời thảm đỏ.

Cùng thời điểm, diễn viên Thi Dư Phi “muối mặt” khi bị yêu cầu rời thảm đỏ do tạo dáng quá lâu. Tên cô lập tức lên top tìm kiếm ở Weibo, các ý kiến chỉ trích cô làm “xấu mặt hình ảnh nghệ sĩ Trung Quốc”.

Lý giải về khoảnh khắc này, nữ diễn viên Diên hi công lược cho biết không khí sự kiện ồn ào, náo nhiệt nên cô không nghe rõ nhân viên an ninh nói gì.

Khoảnh khắc bị nhắc rời thảm đỏ khiến Thi Dư Phi muối mặt (bìa trái) và khung cảnh đông đúc khi chưa có siêu sao xuất hiện.

Bên cạnh các nghệ sĩ, nhiều ngôi sao mạng hay các nhân tố vô danh đã bỏ tiền dự thảm đỏ. Họ thường chọn mặc trang phục diêm dúa, hở bạo gây sốc nhằm thu hút sự quan tâm.



Dù giới nhiếp ảnh, phóng viên không đoái hoài, nhóm người này vẫn chiếm dụng thời lượng làm đủ trò trên thảm đỏ, mặc bị ban tổ chức nhắc nhở. Hôm 16/5, TikToker Miles Moretti bị nhân viên an ninh nhắc đến năm lần mới chịu rời thảm đỏ.

Cannes thiên vị khi những tên tuổi lớn xuất hiện

Phía ban tổ chức Cannes khá “thiên vị” khi đón những tên tuổi lớn. Thảm đỏ không dài, nếu có quá nhiều người đi lại sẽ trông lộn xộn. Do đó, ban tổ chức sẽ “dọn đường” khi các siêu sao bước vào.

Thảm đỏ lễ khai mạc LHP Cannes lần thứ 72, Củng Lợi xuất hiện trong bộ váy áo choàng trắng, lộng lẫy, quý phái. Với sự xuất hiện của cô, không có ai khác đi phía sau. Ngoài ống kính của giới truyền thông, các camera 360 độ của sự kiện cũng theo sát từng bước đi của ngôi sao Cao lương đỏ.

Củng Lợi được BTC "dọn đường" qua các mùa Cannes.

Tại Liên hoan phim Cannes năm 2022, Quyết tâm chia tay do Thang Duy đóng chính được chọn tranh giải chính, đồng thời cô cũng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trước khi chính thức khai mạc, tấm poster khổng lồ của Thang Duy xuất hiện trên đường phố Cannes. Khi bước trên thảm đỏ, diễn viên diện váy Haute Couture phối màu cùng vòng cổ ngọc trai, toát lên vẻ thanh lịch, gợi cảm và không kém phần ngọt ngào.

Thang Duy được săn đón ở Cannes.

Đứng trước giới truyền thông chụp hình, Thang Duy, đạo diễn phim và nam chính đều là tâm điểm chú ý, ngay cả chủ tịch LHP Cannes cũng đích thân ra chào đón.

Từ năm 2006-2019, Chương Tử Di đã bốn lần làm giám khảo cho các hạng mục khác nhau của Liên hoan phim Cannes, hơn nữa cô còn có mối quan hệ tốt với giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Cannes, Jeri Fumaux. Dĩ nhiên, cô nhận được sự đãi ngộ đặc biệt.

Nữ diễn viên kỳ cựu Catherine Deneuve - biểu tượng sắc đẹp một thời của điện ảnh Pháp - được ban tổ chức cẩn thận chăm sóc. Ngay khi vừa xuất hiện, tất cả ống kính của giới truyền thông đều hướng về Catherine Deneuve. Tình cờ đi phía trước nam diễn viên Chu Nhất Long bị nhân viên thúc giục vì để nhường đường cho minh tinh.

Camera đổ dồn vào Catherine Deneuve khi bà bước vào thảm đỏ,

Những đãi ngộ xứng tầm siêu sao Hollywood

Tại LHP Cannes những năm trước, nhiều ngôi sao nhận được đãi ngộ xứng tầm, xuất hiện hoành tráng, điển hình có Tom Cruise , Angelina Jolie và Rihanna.

Buổi ra mắt phim The Tree of Life tại Cannes năm 2011, Brad Pitt cùng Angelina Jolie (khi đó còn là vợ) tay trong tay bước đi trên thảm đỏ và được bao vây bởi ống kính truyền thông. BTC phải huy động nhiều nhân viên an ninh để duy trì trật tự.

Năm 2017, Rihanna được mời tham gia LHP Cannes với vai trò đại sứ cho thương hiệu cao cấp. Khi đi thảm đỏ, nữ ca sĩ không chỉ được “dọn đường” mà còn được BTC bật hai ca khúc hot của cô làm nhạc nền chào đón.

Từ trái sang: Brad Pitt - Angelina Jolie, ca sĩ Rihanna, màn chào đón Tom Cruise bằng máy bay nhào lộn.

Cách đây hai năm, Tom Cruise sánh bước cùng đoàn phim Top Gun 2: Maverick trên thảm đỏ Cannes, nhận giải Cành cọ vàng danh dự.

Tài tử xuất hiện trong tiếng reo hò và những trào pháo tay suốt 6 phút của người hâm mộ. Nhưng ấn tượng hơn là dàn máy bay nhào lộn Patrouille de France do không quân Pháp điều khiển trên không trung, phun lên trời những vệt khói đỏ, xanh lam và trắng, tạo thành khung cảnh ngoạn mục.