Mừng sinh nhật 16 năm – MyTV tặng đại tiệc ưu đãi “khủng”

MyTV chính thức bước sang tuổi 16 và muốn chia sẻ niềm vui này với hàng triệu gia đình trên toàn quốc. Từ 18/09 đến hết 15/10/2025, MyTV tổ chức chương trình khuyến mại đặc biệt "Sinh nhật rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn" dành cho tất cả khách hàng đang phát sinh cước trong thời gian diễn ra chương trình. Đây là dịp tri ân lớn nhất trong năm, mang đến cơ hội nhận quà mỗi ngày ngay trên màn hình dịch vụ MyTV của khách hàng.

Chỉ cần đăng nhập MyTV trên SmartTV, SmartBox, smartphone hoặc website MyTV, khách hàng sẽ được nhận 5 lượt mở quà mỗi ngày. Mỗi lượt mở quà là một cơ hội bùng nổ cảm xúc và hồi hộp khi kết quả trúng thưởng hiển thị chỉ sau 10 giây. Tổng cộng có 12.500 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 550 triệu đồng, sẵn sàng chờ bạn "rinh" về.

Giải thưởng của chương trình vô cùng phong phú: từ cộng tiền trực tiếp vào ví VNPT Money (tới 500.000đ/giải), mã thẻ điện thoại các mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel (tới 500.000đ/giải) đến hàng nghìn mã quà tặng xem phim chiếu rạp Galaxy Play. Tín đồ điện ảnh sẽ đặc biệt yêu thích kho phim tặng lần này với loạt bom tấn đa thể loại: gay cấn có Bộ Tứ Báo Thủ, Yadang: Ba Mặt Lật Kèo; hài hước có Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài; hồi hộp rùng rợn có Đêm Thánh: Đội Săn Quỷ hay Thần Dược – hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng, trọn vẹn cho cả gia đình.

Bên cạnh chương trình tặng quà may mắn, khách hàng còn có thể thưởng thức kho nội dung mới đặc biệt hấp dẫn trên MyTV. Dịp sinh nhật này, MyTV đặc biệt giới thiệu chùm short drama độc quyền: Gương Mặt Thừa Kế, Ghét Sao Yêu Vậy, Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình cùng tuyển tập phim điện ảnh đình đám: Đầu Xuôi Đuôi Đút Lót, Chuyện Nhà Bánh Xếp, Đôi Bạn Học Yêu, Làm Giàu Với Ma, Nữ Tu Bóng Tối, Mật Vụ Phụ Hồ, Mèo Ma Bê Tha, Thám Tử Lừng Danh Conan: Ngôi Sao 5 Cánh 1 Triệu Đô, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu…

Đặc biệt, fan rap không thể bỏ lỡ show độc quyền "Giải Mã Con Beat" – nơi âm nhạc, talkshow và những câu chuyện đời thường của các rapper đình đám hội tụ. Với sự góp mặt của loạt rapper trẻ tài năng như Lăng LD, Long Nón Lá, Táo, Đạt G và sự dẫn dắt duyên dáng của MC Dustin Phúc Nguyễn cùng giám đốc âm nhạc Thái Sơn Beatbox, chương trình hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ, gần gũi về rap Việt, cùng những màn trình diễn live cực chất.

Khách hàng trúng thưởng có thể thao tác nhận quà ngay trên giao diện dịch vụ. Tiền thưởng qua ví VNPT Money được cộng trực tiếp trong vòng 24h, mã thẻ điện thoại có thể nhận ngay trong mục "Giải thưởng", còn quà tặng phim Galaxy Play sẽ cho phép bạn xem ngay trong 48 giờ.

Sinh nhật MyTV không chỉ là dịp tri ân mà còn là lời khẳng định cam kết nâng cao trải nghiệm dịch vụ, đem lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Số lượng giải thưởng có hạn, nên càng tham gia sớm – cơ hội trúng quà càng cao!

Hãy cùng MyTV tận hưởng mùa sinh nhật rộn ràng, mở quà mỗi ngày và rinh quà giá trị về cho gia đình bạn. Tham gia ngay tại app MyTV trên SmartTV, smartphone (tải app tại https://mytv.com.vn/tai-ve/tai09 ) hoặc webapp MyTV. Danh sách khách hàng trúng thưởng được cập nhật hằng ngày tại https://mytv.com.vn

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người may mắn nhất mùa sinh nhật MyTV năm nay!

Chi tiết thể lệ chương trình: https://mytv.go.link/MyTV16

Tổng đài hỗ trợ: 18001166 (Miễn phí)