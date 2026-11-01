Mừng rỡ vì con trai muốn tái hôn, mẹ ngỡ ngàng khi gặp người mà con dẫn về ra mắt

Thấy con trai sau những đổ vỡ cuối cùng cũng mở lòng, vợ chồng tôi vui lắm.

Tôi là Yên, năm nay 60 tuổi. Tôi có một người con trai tên Bình, năm nay 36 tuổi. Bình từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, có một cô con gái nhỏ. Sau 3 năm ly hôn, khi con thông báo muốn tái hôn, vợ chồng tôi rất mừng.

Ngày Bình thông báo có bạn gái mới, tôi và ông nhà vui lắm. Thấy con trai sau những đổ vỡ cuối cùng cũng mở lòng, chúng tôi chỉ mong lần này con tìm được bến đỗ bình yên. Tôi còn hỏi han đủ điều, từ tuổi tác, công việc đến gia đình cô gái ấy. Bình chỉ cười, nói rằng khi nào thích hợp sẽ đưa bạn gái về nhà để bố mẹ gặp mặt.

Vậy mà đến ngày Bình dẫn người yêu về, vừa nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh con, tôi gần như không tin vào mắt mình. Đó là Lan, người từng có một mối tình rất đẹp với Bình cách đây nhiều năm.

Ngày ấy, Bình và Lan yêu nhau sâu đậm. Hai đứa thường xuyên qua lại, quan tâm và chăm sóc nhau. Thế nhưng thời điểm đó, vợ chồng tôi đã phản đối chuyện của 2 đứa vì hoàn cảnh 2 gia đình không cân xứng.

Gia đình Lan không khá giả, bố đau ốm quanh năm, đằng sau còn 3 đứa em nheo nhóc. Khi ấy, chúng tôi cho rằng con trai mình có thể tìm được một người phù hợp hơn về gia cảnh, học vấn và điều kiện sống. Tôi và chồng nhiều lần khuyên Bình suy nghĩ lại, thậm chí gây áp lực để con chấm dứt mối quan hệ này.

Lan biết chuyện gia đình Bình không chấp nhận mình nên dần chủ động rút lui, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của con trai tôi.

Bình đau khổ một thời gian dài nhưng cuối cùng cũng nghe theo bố mẹ. Sau đó, chúng tôi giới thiệu cho con một cô gái mà chúng tôi cho là phù hợp. Hai đứa kết hôn, sinh được một cô con gái. Tôi từng nghĩ quyết định năm xưa của mình là đúng, rằng rồi thời gian sẽ giúp con quên đi chuyện cũ và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Ảnh minh họa bằng AI

Nhưng cuộc sống không diễn ra như tôi mong muốn. Vợ chồng Bình thường xuyên bất đồng, không tìm được tiếng nói chung. Những mâu thuẫn ngày càng lớn, cuối cùng cả hai quyết định ly hôn. Con gái ở với mẹ, còn Bình trở về cuộc sống độc thân.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của con, vợ chồng tôi day dứt rất nhiều. Tôi không dám khẳng định nếu ngày ấy không ngăn cản, Bình và Lan chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đôi lúc nghĩ lại, tôi vẫn tự trách mình đã quá coi trọng những điều kiện bên ngoài mà không thực sự lắng nghe tình cảm của con.

Giờ đây, sau nhiều năm, Bình lại đưa Lan trở về. Sau đổ vỡ, người Bình muốn gắn bó vẫn là Lan. Còn Lan, sau ngần ấy năm vẫn chưa mở lòng với người khác.

Tôi vừa thương vừa thấy có lỗi với 2 đứa. Lần này, tôi và chồng không phản đối nữa. Chúng tôi đã nói với Bình rằng nếu hai đứa thực sự hiểu nhau, yêu thương và muốn cùng nhau xây dựng gia đình thì bố mẹ hoàn toàn ủng hộ. Lan cũng đã trưởng thành hơn, còn Bình cũng không còn là chàng trai trẻ ngày trước. Cả hai đều từng trải qua những vui buồn, đổ vỡ nên có lẽ hiểu rõ hơn giá trị của một mái ấm.

Tôi cũng không còn đặt nặng chuyện gia đình Lan giàu hay nghèo, điều kiện hai bên có tương xứng hay không. Điều tôi mong mỏi giờ đây là các con được hạnh phúc và Lan có thể cùng Bình chăm sóc, yêu thương cô con gái nhỏ của Bình.

Ở tuổi này, tôi nhận ra cha mẹ có thể góp ý, định hướng nhưng không thể sống thay cuộc đời của con. Hôn nhân là chuyện cả đời, người trong cuộc mới hiểu rõ mình cần ai và muốn ở bên ai. Và có lẽ, niềm vui lớn nhất của cha mẹ không phải là con cưới được một người thật môn đăng hộ đối, mà là sau bao nhiêu thăng trầm, con vẫn tìm được người khiến mình muốn trở về nhà mỗi ngày.

Tâm sự của độc giả!