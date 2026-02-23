Mùng 7, đồng nghiệp lên văn phòng làm việc, còn mình vẫn đang đi chơi: "Chẳng có gì là 'tội lỗi'..."

Tết Nguyên đán kết thúc thường để lại một khoảng cảm xúc lưng chừng. Không còn tiếng chúc tụng, không còn những bữa ăn kéo dài từ trưa đến tối nhưng cũng chưa hoàn toàn vào guồng công việc. Trong khoảng chuyển tiếp đó, mỗi người chọn một cách khai xuân, bắt đầu năm mới khác nhau. Có người nhanh chóng đi làm đúng lịch, có người ở lại thêm vài ngày với gia đình, có người xách vali đi chơi "lố" luôn ngày chính thức đi làm trở lại.

Khai xuân this, khai xuân that

Gia Bảo (sinh năm 1998, làm việc tại một agency ở Hà Nội) chọn quay lại văn phòng đúng lịch - mùng 7 tháng Giêng. Anh chàng không gọi đó là quyết định chăm chỉ, mà đơn giản là phù hợp với cách tự vận hành bản thân.

“Ngày đầu đi làm sau Tết của mình thường là cảm giác khá lẫn lộn. Một phần vẫn còn quen với nhịp nghỉ ngơi, ngủ muộn và gặp gỡ bạn bè nên khi quay lại công việc không tránh khỏi một chút uể oải.

Tuy nhiên, một phần khác lại cảm thấy khá háo hức. Vì làm công việc sáng tạo, mình luôn xem những kỳ nghỉ dài như Tết là một khoảng thời gian để đầu óc được nghỉ thật sự. Khi quay lại làm việc, mình có cảm giác nhìn mọi thứ mới mẻ hơn một chút. Những ý tưởng cũng dễ bật ra hơn. Vì vậy, dù cơ thể có hơi chậm nhịp, mình vẫn thấy tinh thần được làm mới” - Gia Bảo cho biết.

Gia Bảo

Khác với Gia Bảo, Minh Hà (25 tuổi, làm việc tại TP.HCM, quê Nghệ An) lại quyết định ở quê thêm 3 ngày sau kỳ nghỉ Tết, bắt đầu đi làm trở lại từ mùng 10.

Quyết định này đã được cô chuẩn bị từ trước, không phải ngẫu hứng vì nhiều lý do. Ngoài chuyện vé máy bay trong những ngày ngay sau nghỉ Tết thường cao và khó mua, Hà còn muốn dành thêm thời gian cho gia đình vì cả năm đã đi làm xa nhà: “Do công việc bận rộn và khoảng cách địa lý, mỗi năm mình chỉ có thể về nhà khoảng 1 - 2 lần. Vì vậy, mình muốn tận dụng tối đa dịp này để ở bên gia đình lâu hơn, nạp lại năng lượng trước khi quay trở lại nhịp sống và công việc bận rộn ở thành phố”.

Minh Hà có thể là tăng 5kg sau kỳ nghỉ Tết với những bữa ăn "nũng nịu"

Trong khi đó, Hoài Sa (31 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chọn cách bắt đầu năm mới bằng một chuyến du lịch một mình. Cô đã duy trì thói quen này suốt 4 năm gần đây, thường xin lên công ty muộn 1 - 2 ngày.

“Sau một năm làm việc liên tục, mình thấy điều xa xỉ nhất không phải là tiền bạc hay địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng mà là thời gian tĩnh lặng. Đi chơi một mình đầu năm là cách mình reset lại năng lượng, sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Nhiều người nghĩ khai xuân phải đông vui, phải tụ tập, phải làm điều gì đó thật rộn ràng. Nhưng với mình, một chuyến đi lặng lẽ cũng là một cách khai xuân. Mình bắt đầu năm mới trong trạng thái mình muốn, chứ không phải trong trạng thái người khác mong đợi” - Hoài Sa giải thích.

Về cảm giác “tội lỗi” khi đồng nghiệp đã quay lại làm việc còn mình vẫn đang đi chơi, Hoài Sa cho biết mình không “biến mất” khỏi công việc. Dù không có mặt ở văn phòng nhưng cô vẫn làm việc online, hoàn thành công việc được giao: “Thật ra cảm giác ‘tội lỗi’ thường đến từ việc người ta nghĩ là mình đang bỏ lại phía sau điều gì đó. Nhưng khi mình đã chủ động sắp xếp để công việc không bị ảnh hưởng thì chuyến đi là một lựa chọn cân bằng”.

Đi chơi nhưng Hoài Sa vẫn làm việc online

Không có cách khai xuân đúng chuẩn

Sau Tết, đôi khi điều khiến người ta bối rối không hẳn là thiếu động lực, mà là cảm giác mình đang bắt đầu năm mới chậm hay nhanh hơn người khác.

Khi kỳ nghỉ kết thúc, mỗi người một lựa chọn: người đi làm đúng ngày - đúng lịch, người đến văn phòng muộn vài ba ngày. Những lựa chọn đó tồn tại song song và chính sự song song ấy dễ khiến ta tự đặt câu hỏi: Liệu cách mình khai xuân có đang “đúng nhịp”?

Thực ra, vấn đề không nằm ở việc ai làm gì sau Tết, mà ở cách chúng ta vô thức đặt các lựa chọn lên cùng một thước đo. Trong khi hoàn cảnh, công việc và ưu tiên của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau ngay từ đầu. Mà khi điểm xuất phát khác nhau, cách bắt đầu năm mới cũng khó có thể giống nhau.

Với Gia Bảo, việc quay lại công việc đúng lịch là cách để lấy nhịp cho cả năm: “Khi mình quay lại với deadline, với brief và với timeline cụ thể, mình tự đưa mình trở lại quỹ đạo làm việc. Nhịp làm việc đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng của cả năm”.

Song Gia Bảo cũng không cố gắng làm quá nhiều trong những ngày đầu mà khởi động nhẹ nhàng, bắt đầu bằng việc xem lại các project đang dang dở, trao đổi với team và lên kế hoạch cho vài tuần tiếp theo. “Khi mình giữ được nhịp đều đặn, mọi thứ dần trở nên trơn tru hơn” - Bảo nói thêm.

Với Minh Hà, những ngày sau mùng 4 - 5 Tết - khi họ hàng đã rời đi - mới là lúc cô thực sự cảm nhận được không khí gia đình: “Trong Tết, các bữa ăn thường diễn ra tại nhà ông bà, cô chú hoặc bạn bè để cả gia đình và họ hàng có dịp sum họp sau một năm. Vì vậy, đến khoảng mùng 3 - 4 Tết, khi không khí đã bớt nhộn nhịp, bữa cơm chỉ còn ba mẹ, mình và em trai mới thực sự là khoảng thời gian dành riêng cho gia đình.

Đây cũng là lúc mọi người có thể ngồi lại với nhau, trao đổi về những dự định trong năm mới, nhắc nhở nhau về công việc và cuộc sống, những câu chuyện đời thường mà trong Tết quá bận, chưa có dịp đề cập đến”.

Còn với Hoài Sa - người đã bắt đầu năm mới bằng một chuyến đi, câu chuyện không nằm ở việc “đi hay không đi”, mà ở cách nhìn về cả một năm phía trước, về thay đổi tinh thần sau đó.

“Chuyến đi đầu năm giúp mình có một khoảng chuyển tiếp. Sau Tết, mọi thứ thường bị đẩy vào hai thái cực, hoặc quá rộn ràng, hoặc quá uể oải. Khi tự tách mình ra khỏi không gian quen thuộc vài ngày, mình có thời gian reset lại tinh thần, có được sự hứng khởi.

Nhưng mình không nghĩ chỉ người đi chơi mới có được sự hứng khởi đó mà những người đi đi làm đúng lịch cũng có cảm giác háo hức nhất định. Với mình, chuyến đi đầu năm chỉ là công cụ. Điều thực sự tạo ra thay đổi là cảm giác mình đang chủ động lựa chọn cách bắt đầu năm mới. Khi mình chọn theo nhu cầu của bản thân, thay vì theo áp lực xung quanh thì cũng thấy nhẹ nhõm”.

Những trải nghiệm trong chuyến đi đầu năm ngoái của Hoài Sa

Có thể thấy dù khác nhau về lựa chọn thì cả 3 nhân vật này đều có điểm chung là sự rõ ràng với lựa chọn của chính mình.

Có thể năm nay bạn quay lại làm việc ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Năm sau, bạn muốn ở quê thêm vài ngày. Hoặc một thời điểm nào đó, bạn quyết định dành vài ngày đi chơi trước khi bước vào guồng quay mới.

Vì vậy không có cách khai xuân chuẩn vì không có một mẫu số chung cho tất cả. Chỉ có những lựa chọn phù hợp với từng hoàn cảnh và từng giai đoạn của mỗi người. Và khi một lựa chọn được đưa ra trong sự chủ động thì không cần phải được so sánh, nó chỉ cần được tôn trọng.

(Ảnh: NVCC)