Mùng 2 Tết: Xử phạt hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người đi đường

Theo đó, trong ngày, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 17 vụ (-34%), giảm 9 người chết (-29,03%), giảm 24 người bị thương (-63,16%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 18 vụ (-36%), giảm 10 người chết (-32,26%), giảm 24 người bị thương (-63,16%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Quảng Trị). So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình TTATGT trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, tình hình giao thông tại các khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga tình hình TTATGT ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; trên các tuyến quốc lộ và các nút giao hướng vào cao tốc đi các tỉnh miền Đông, miền Tây lưu lượng phương tiện giảm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí CBCS làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển bình thường.

Trong ngày, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.490 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 1 trường hợp; quá khổ giới hạn 0 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 0 trường hợp; chở quá số người quy định 9 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 15 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 0 trường hợp; vi phạm ma túy 5 trường hợp.

Về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát 7.217 phương tiện (321 xe khách, 380 xe tải, 1.696 xe con, 92 xe container, 4.748 mô tô, 80 phương tiện khác); phát hiện, lập biên bản xử lý 653 trường hợp vi phạm (25 xe khách, 17 xe tải, 90 xe con, 515 mô tô, 6 phương tiện khác); trừ điểm, tước GPLX 244 trường hợp, tạm giữ 291 phương tiện. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 271 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp; vi phạm tốc độ 156 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 24 trường hợp...

Anh Thơ