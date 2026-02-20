Mùng 2 Tết đăng 1 bức ảnh, cô gái 24 tuổi khiến ngàn người rưng rưng: “Năm mới em gánh nợ 3 tỷ”

Đương nhiên những ngày này, chẳng ai muốn kể chuyện buồn hay than thở, nhưng đôi khi cũng không tránh được. Giống như tâm sự của cô gái 24 tuổi trong câu chuyện dưới đây. Hôm qua (mùng 2 Tết), cô trải lòng về tình cảnh của bản thân, nhiều người đọc xong vừa thương mà cũng vừa nể.

Cô viết: "Mùng 2 Tết, cho em tâm sự chút ạ. Em là nữ năm nay 24 tuổi, đã đi làm được 3-4 năm, thời điểm này năm ngoái em tích được hơn 1 cây vàng rồi, vậy mà năm nay phải tích lại từ đầu. Buồn thì buồn vậy nhưng có điểm sáng là cũng để được 2 chỉ, vẫn còn cái để vớt vát lại! 2025 người ta thường than là kinh tế khó khăn, riêng em làm rất được nhưng bù lại cũng vẫn không đủ gánh nợ của gia đình. Năm mới gánh nợ 3 tỷ, ước mơ nhỏ nhoi là mong thoát nợ, được sống theo ý mình muốn thôi. Chúc cả nhà 2026 đại thắng lợi, mọi chuyện hanh thông, suôn sẻ hơn năm cũ nhé! Trong "nguy" luôn có "cơ" mong mọi người luôn vững tin".

Bức ảnh cô đăng kèm bài đăng

Trong phần bình luận, có người đồng cảm, có người động viên an ủi, và cũng không ít người bày tỏ sự nể phục với tinh thần lạc quan của cô. 3 tỷ đồng với một cô gái 24 tuổi rõ ràng là con số không hề nhỏ, nhất là khi đó là khoản nợ không phải do cô gây ra...

"Còn trẻ mà giỏi với mạnh mẽ quá. Em cứ vững tin mình cố gắng thì trời không phụ. Không rõ 3 tỷ kia là nợ những gì, ở đâu nhưng trả nợ cũng đừng quên chăm lo cho bản thân nhé" - Một người động viên.

"Gánh nợ cho gia đình nhưng vẫ phải chừa cho bản thân chút vốn, chút tiền dắt túi em nhé. Chị ngày xưa cứ lo cho hết người này đến người kia nhưng khi mình gặp nạn thì chẳng ai lo cho mình, giúp đỡ mình đâu, nên nhớ phải chừa đường lui cho bản thân nữa nhé. Chúc em kiên tâm mạnh mẽ" - Một người đồng tình.

"U40 nghe đến nợ 3 tỷ còn thấy rùng mình, mà em mới 24 tuổi đã phải gánh nợ chừng đó. Thương thật" - Một người an ủi.

"Đồng cảm với bạn thật, giờ mình cũng đang phải gánh nợ cho mẹ. Mẹ mình cứ mượn chỗ này đắp chỗ kia, vay lãi ngày đắp lãi tháng, cứ như vậy hoài thành ra một vòng lẩn quẩn. Rồi cũng bể nợ, nhà cũng bán, mà trả không hết nợ, giờ mình gánh hết nên cũng mệt mỏi quá. Không biết bao giờ mới hết cảnh nợ nần này" - Một người cùng cảnh ngộ trải lòng.

3 điều quan trọng cần lưu tâm trong quá trình trả nợ

1. Ưu tiên ổn định dòng tiền

Khi đang trả nợ, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng “trả cho xong” thật nhanh bằng mọi giá, mà là giữ cho dòng tiền của bạn luôn ổn định. Nhiều người vì áp lực tâm lý mà dồn toàn bộ thu nhập vào trả nợ, bỏ qua quỹ dự phòng hoặc chi phí sinh hoạt thiết yếu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Hệ quả là chỉ cần một biến cố nhỏ như mất việc, ốm đau hay phát sinh chi tiêu đột xuất, họ lại phải vay thêm để xoay vòng. Trả nợ là một hành trình, không phải cuộc đua nước rút. Bạn cần tính toán rõ mỗi tháng mình có bao nhiêu thu nhập ròng, chi phí cố định bao nhiêu, phần nào dành cho trả nợ và phần nào phải giữ lại làm “vùng đệm an toàn”.

Khi dòng tiền được kiểm soát, bạn sẽ bớt căng thẳng và có khả năng bám sát kế hoạch lâu dài. Cảm xúc có thể khiến bạn muốn xử lý mọi thứ thật nhanh, nhưng kỷ luật tài chính mới là yếu tố quyết định bạn có thoát nợ bền vững hay không.

2. Hiểu rõ cấu trúc khoản nợ của mình

Không phải khoản nợ nào cũng giống nhau. Lãi suất, thời hạn, hình thức tính lãi, phí phạt trả trước hạn… tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số tiền bạn phải trả. Nhiều người chỉ biết mình “đang nợ bao nhiêu” mà không nắm rõ mình đang trả lãi theo dư nợ gốc hay dư nợ giảm dần, có bị phạt khi trả trước hạn hay không, hoặc lãi suất có thể thay đổi theo thời gian không.

Việc hiểu rõ cấu trúc khoản nợ giúp bạn đưa ra chiến lược hợp lý: nên ưu tiên trả khoản lãi cao trước, có nên tái cấu trúc nợ, hay có thể thương lượng lại điều khoản với bên cho vay. Khi bạn nhìn khoản nợ như một bài toán tài chính thay vì một gánh nặng mơ hồ, bạn sẽ chủ động hơn trong quyết định của mình. Sự minh bạch giúp bạn kiểm soát tình hình thay vì để các con số âm thầm phình to theo thời gian.

3. Không ngừng nâng cấp năng lực tạo thu nhập

Cắt giảm chi tiêu là bước cần thiết, nhưng nó có giới hạn. Bạn có thể tiết kiệm đến một mức nhất định, nhưng khả năng tăng thu nhập thì gần như không có trần nếu bạn đầu tư đúng vào kỹ năng và cơ hội.

Trong giai đoạn trả nợ, nhiều người chỉ tập trung “thắt lưng buộc bụng” mà quên rằng cách nhanh và bền nhất để thoát nợ là tăng năng lực kiếm tiền. Điều này có thể là học thêm kỹ năng chuyên môn, nhận dự án ngoài giờ, tìm cơ hội thăng tiến hoặc chuyển sang công việc có thu nhập cao hơn. Khi thu nhập tăng mà mức sống chưa tăng theo, phần chênh lệch chính là “đòn bẩy” giúp bạn rút ngắn thời gian trả nợ đáng kể. Quan trọng hơn, sau khi hết nợ, năng lực đó vẫn ở lại với bạn, tạo nền tảng tài chính vững vàng hơn cho tương lai. Trả nợ không chỉ là xử lý một khoản tiền âm, mà còn là cơ hội để bạn tái cấu trúc cách mình kiếm và quản lý tiền bạc.