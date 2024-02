Chồng đại gia của Huyền Baby nghĩ mọi người đều đang để mắt đến vợ mình

Chào Huyền Baby!

Người ta thường nói “đời có lúc thăng lúc trầm" nhưng sao tôi thấy năm nào của Huyền cũng nhiều nốt thăng - đặc biệt là 2023, một năm Huyền đã dám làm nhiều thứ?

Huyền cũng như bao người khác. Trong quá trình để có những nốt thăng, sẽ là những nốt trầm.

Nhưng Huyền lại là người lúc nào cũng sẽ cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, luôn muốn hướng về phía trước và muốn thử thách bản thân để có những thay đổi thú vị trong cuộc sống.

2023 là một năm rất đặc biệt đối với Huyền. Huyền dám nhận lời tham gia một show truyền hình thực tế liên quan đến ca hát, vũ đạo cùng với đó là kỹ năng trình diễn. 10 năm rời xa showbiz, đây là một quyết định táo bạo.

Đắn đo nhiều và cũng hơn một lần Huyền đã định thôi đấy (cười). Nhưng bên cạnh Huyền có một người kề cận, cô ấy luôn luôn hối thúc tôi vượt lên những e ngại như liệu mình có phù hợp hay không? Bên cạnh đó, Emily và Hạnh Sino, 2 người bạn trước đây cùng nhóm nhạc với Huyền cũng đã hối thúc Huyền và nói rằng không có một cơ hội nào phù hợp hơn. Xuất phát từ mong muốn của bản thân kết hợp với sự tác động tích cực từ bên ngoài, Huyền đã có một hành trình đáng nhớ!

Nhiều người nói vui “kiếp trước chắc chị Huyền giải cứu thế giới" nên mới đẹp giỏi, làm chủ xuất sắc - làm vợ thì được nuông chiều, đi show thực tế thì được khán giả yêu… nhưng có điều gì mà họ chưa biết về một Huyền Baby cũng lắm lận đận?

Để nói về khái niệm lận đận thì Huyền nghĩ đó cũng là cách gọi khác của khó khăn và thử thách. Nếu không có chúng, làm sao mình biết cách để “mài dũa" tinh thần và đưa bản thân phát triển hơn?

Huyền nghĩ sao về quan điểm: Tính cách tạo nên số mệnh? Và ứng vào cuộc sống của chị, nó thể hiện ở những khía cạnh nào?

Sự chân thành sẽ chinh phục mọi thứ. Huyền nghĩ hãy cứ làm việc chăm chỉ sẽ nhận được điều tốt đẹp. Nếu mình đã làm hết sức nhưng không đạt như kỳ vọng, cứ làm lại. Suốt quá trình đó sẽ có những kinh nghiệm và trải nghiệm.

Đó cũng là lúc mình tạo nên số mệnh của bản thân. Huyền chưa từng nghĩ có thể quay trở lại sân khấu thêm một lần nào nữa. Nhưng với một chút may mắn và nỗ lực của bản thân suốt quá trình dài luyện tập, Huyền được khán giả đón nhận và yêu thương.

3 người chị gặp trong đời, đã thay đổi cuộc đời chị một cách mạnh mẽ nhất?

Những người đầu tiên mà Huyền nói đến là ba mẹ của mình. Ngay từ nhỏ ba mẹ đã cho Huyền đi học hát, học múa, học nhảy, học đàn. Sau này khi Huyền lên chương trình, mọi người bất ngờ vì sao Huyền lại biết nhiều như vậy, “trộm vía" đa zi năng. Bố mẹ đã là người dìu dắt cũng như cho Huyền cơ hội học tập thật tốt. Dù không hoạt động nghệ thuật quá nhiều nhưng việc được học hành bài bản từ nhỏ đã giúp Huyền có môi trường luyện mình từ bé.

Nhân vật thứ hai mà Huyền muốn nhắc tới là chồng của Huyền. Anh là người luôn ủng hộ Huyền trên con đường sự nghiệp riêng và đưa ra nhiều ý kiến góp ý cũng như xây dựng con đường đó cùng với vợ. Và anh là một người đàn ông luôn bao dung và che chở cho Huyền cũng như các con.

Nhân vật thứ 3 thay đổi cuộc đời Huyền mạnh mẽ nhất chính là các con của mình. Trước đây, khi mình chưa có con, thì mình có thể sống hơi vô tư. Nhưng kể từ giây phút con chào đời, mình chuyển sang có trách nhiệm hơn rất nhiều. Con cái cũng là sợi dây kết nối giữa vợ và chồng. Đó là 1 điều rất tuyệt vời.

Vệc mà chị chọn sẽ quên đi để cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn và dễ dàng hơn?

Huyền nghĩ một điều gì muốn quên thì chắc chắn sẽ không nhắc lại (cười). Nhưng nếu phải nói ra, Huyền nghĩ đó là những quyết định sai lầm mà ai cũng có lúc sẽ trải qua hay không tránh được. Tuy nhiên, không hẳn là mình sẽ phũ sạch chúng như chưa từng xuất hiện. Sai lầm dù sao cũng là những bài học mà (cười). Vượt được nó thì cuộc sống sẽ hoàn hảo như mình mong đợi.

Gần đây Huyền cũng đã mắc 1 sai lầm trong Bán kết chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Sai lầm đến từ sự chủ quan của mình. Mình đã không dàn dựng bài thi thật tốt (công phu) nên kết quả chưa được như kỳ vọng, dù trước đó đã dành rất nhiều thời gian và công sức để luyện tập cùng các chị em từ công 1 đến công 5.

Huyền nghĩ đây không chỉ là bài học trên con đường nghệ thuật đâu, mà trong chính cuộc sống của mình. Trong bất cứ quãng thời gian nào, mình cũng cần tập trung cao độ vào thứ đang làm, không chủ quan.

Huyền Baby từng nhận mình là một rất may mắn. Vậy để trở thành người thu hút vận may như chị, điều đầu tiên cần làm gì?

Nếu may mắn là nền tảng thì cách mà nắm bắt được nó mới là bí quyết để điều tốt lành ấy đi với mình được lâu dài.

Bản thân Huyền ý thức sự may mắn đang có phải trải qua rất nhiều điều để đi đến được đích. Muốn thu hút vận may, bạn phải là người chăm chỉ trước, có lòng biết ơn với xung quanh và đừng quên phấn đấu với mục tiêu của bản thân. Nếu làm được 3 điều đó, Huyền tin sẽ có 1 ngày điều may mắn đến với bạn.

“Giao diện và hệ điều hành của tôi hơi khác nhau”

Năm 2023, nụ cười của Huyền Baby có thể nhìn thấy ở khắp nơi, điều ít ai thấy là những giọt nước mắt. Nhưng em tin là chị có! Điều gì làm chị bật khóc?

Huyền là người không bộc lộ cảm xúc bên trong ra bên ngoài. Tất nhiên là sẽ có lúc mình khóc chứ, nhưng sẽ chỉ khóc một mình thôi. Mình cho đó là cách để tận hưởng cảm xúc riêng tư đẹp đẽ.

Chồng Huyền từng đi qua chứng kiến những lúc vợ đang nằm khóc, anh cũng nói một câu như thế này: Em hãy nghĩ như em đang hưởng thụ cảm xúc đó đi. Đó là 1 cảm xúc cũng đáng được trân trọng. Khi mình giải tỏa được mọi thứ, mình sẽ quay lại cuộc sống một cách tuyệt vời hơn.

Điều gì đã vực Huyền dậy ở những lúc muốn từ bỏ nhất?

Khi Huyền lưỡng lự trước quyết định có nên quay lại sân khấu sau 10 năm rời xa nó hay không? Thì nghe chồng của Huyền đã nói trước với các con thế này: Vài bữa nữa, các con sẽ được xem mẹ Huyền ở trên TV nhé.

Lúc đó Huyền kiểu: Ủa? Hay là mình nên tham gia vì chồng con cũng đang rất hào hứng!

Nó bỗng dưng lại trở thành động lực. Các con rất tự hào về mẹ khi đến trường và được các anh chị lớp trên nhận ra: “Con của cô Huyền Baby này". Bé về nhà kể lại mà vui lắm vì có mẹ được nhiều người biết đến. Còn chồng chị, ổng vốn đã luôn luôn tự hào về vợ rồi. (cười)

Nếu nói việc quay lại giới giải trí là một bước đi táo bạo để ông chồng ở “biết nể" cô vợ xinh đẹp, biết vợ mình vẫn hot như thế nào, tái tạo cảm xúc cuộc sống… thì chị phản đối hay sẽ đồng tình?

Cũng có người hỏi chồng Huyền: Khi vợ tham gia chương trình rồi mới biết vợ tài năng đúng không?

Ảnh nói: Không, biết từ trước đó rồi.

Có một sự thật là chồng Huyền là dù Huyền có tham gia hoạt động nghệ thuật hay không thì ổng vẫn là trưởng FC của Huyền. Ổng thậm chí còn nghĩ là ai cũng sẽ quan tâm đến vợ ông í.

Gần đây có 1 người trong giới nghệ sĩ nói rằng: Không ai từ chối được ma lực của sự nổi tiếng và luôn khao khát được sống trong nó ngay cả khi đã bước ra khỏi giới giải trí. Huyền Baby có sự khát khao đó không? Chị thấy nhận định đó đúng với mình hay không?

Nếu là 1 người khao khát hào quang của sự nổi tiếng thì cách đây 10 năm Huyền đã không chọn con đường lấy chồng và từ bỏ sự nghiệp.

Khi đó Huyền đã đứng giữa ngã rẽ quyết định số phận: Giám đốc một công ty giải trí tầm cỡ thời điểm đấy đã bay ra Hà Nội đưa ra lời đề nghị mời Huyền và cả nhóm vào công ty. Nếu gật đầu theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, có thể đã rất nổi tiếng. Nhưng, luôn có 1 chữ nhưng mà (cười). Chồng Huyền khi đó cũng song song đưa cho Huyền một “tối hậu thư" để Huyền phải lựa chọn: Hoặc là kết hôn ngay lúc này, hoặc là chia tay!

Anh và Huyền đã yêu nhau 2 năm. Suốt 2 năm đó anh đã liên tục bay đi bay về giữa Sài Gòn và Hà Nội để chăm bẵm Huyền và ảnh gần như đã “hết chịu nổi" cảnh yêu xa đó.

Và Huyền đã chọn gì thì mọi người cũng đã biết. Huyền nghĩ mọi quyết định trong cuộc đời của mình sẽ là duyên số. Quan trọng lúc đấy mình “chốt" sẽ làm gì cho bản thân mình và cảm thấy con đường nào sẽ lâu dài với mình hơn.

Tuy nhiên, 10 năm quay lại, Huyền vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả là hết sức tuyệt vời và Huyền vô cùng biết ơn vì điều đó.

Chị có phải là người sẽ để tâm người khác đang nói gì về mình và tự áp lực về những tiếng nói từ bên ngoài?

Nhiều năm qua, Huyền không đọc quá nhiều comment về mình trên MXH. Nhưng cũng sẽ có những lời nhận xét của mọi người sẽ làm cho mình nhìn nhận lại lại điều chưa ổn. Có điều gì mình cần sửa thì phải sửa. Nhưng điều gì mình cần giữ lại thì vẫn phải giữ. Những lời nhận xét chỉ càng làm cho cuộc sống của Huyền tốt đẹp hơn.

Chị Mỹ Linh đã nói rằng từng không đánh giá cao Huyền Baby nhưng khi nhìn cách cô ấy chuyên tâm làm mọi thứ thì hiểu ra vì sao cô ấy lại có cuộc đời thành công. Chị thấy lời nhận xét này thế nào? Và đã từng có ai trong gia đình/ trong công việc…. cũng từng “không đánh giá cao" chị nhưng rồi họ phải thay đổi cách nhìn?

Huyền nghĩ bất cứ ai ít tiếp xúc hoặc chỉ nhìn mình qua hình ảnh thì cũng sẽ có những đánh giá giống chị Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh rất dễ thương và thật ra thì chị cũng nói về Huyền hơi ưu ái một chút.

Huyền nghĩ giao diện và hệ điều hành của mình hơi khác nhau 1 chút (cười), Ở ngoài Huyền khá trầm tính nhưng trên mạng lại không thấy vậy. Khi tham gia lĩnh vực kinh doanh thì các đối tác cũng thú nhận trước đó họ đã nghĩ: Cô gái này xinh xắn quá không biết có thật sự tập trung cho công việc không?

Tuy nhiên sau quãng thời gian làm việc chung, họ đã thay đổi suy nghĩ. Huyền cho rằng đó cũng là 1 điều thành công. Thành công trong việc thay đổi cái nhìn đầu tiên của người khác về mình.

Nếu có cô gái nào đó nói với chị: “Chị Huyền ơi, năm 2024 em cũng muốn có một cuộc đời thành công như chị", thì Huyền Baby sẽ cho cô ấy “chiếc chìa khoá" nào mà cô ấy đang cần?

Có đến 3 chìa khóa mà Huyền muốn bạn nắm bắt được. Đó là: Sự nhiệt huyết, lòng chân thành và chăm chỉ. Chúc bạn một năm mới như ý!

Cảm ơn những chia sẻ của Huyền Baby!