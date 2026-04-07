Mũi trưởng Long lấy vợ, cô dâu là ai?

Tối 6/4, trên story Facebook cá nhân, Mũi trưởng Long (tên thật là Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994) gây chú ý khi đăng tải ảnh cưới. Cùng với đó caption xác nhận sắp kết hôn: "Chào vợ ạ".

Với background màu đỏ cùng hai chữ song hỷ, vốn quen thuộc trong các buổi chụp ảnh cưới, mũi trưởng Long diện lễ phục, cười tươi hạnh phúc. Đứng đối diện là cô dâu diện áo dài đỏ.

Trước đó, vào hôm 30/3, nam quân nhân này cũng gây xôn xao khắp mạng xã hội khi đăng tải ảnh diện sơ mi trắng, quần âu cùng người thân đến thưa chuyện cưới xin với gia đình đằng gái. Mũi trưởng Long cũng hint: "Có cỗ rồi". Thời điểm này netizen còn xôn xao bàn tán, chưa biết thực hư ra sao. Và lần này, chính thức công khai chuyện cưới vợ, nam quân nhân vẫn giấu kín danh tính nửa kia. Hình ảnh công khai trên netizen cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô dâu.

Cách đó không lâu, nam quân nhân từng đăng tải hình ảnh đi hỏi vợ.

Mũi trưởng Long vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nên chưa từng đăng tải, công khai hình ảnh nửa kia, điều này càng khiến cho netizen thêm phần tò mò.

Song, đông đảo người hâm mộ cũng gửi lời chúc phúc: "OPT chính thức chìm thuyền, nhưng vẫn chúc mừng mũi trưởng Long", "Hạnh phúc nha anh ơi, bất ngờ quá", "Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, xin chúc mừng mũi trưởng Long",... Nhiều người bình luận cho biết "thuyền đã chìm" bởi trước đó đông đảo netizen "đẩy thuyền" nam quân nhân và Hậu Hoàng.

Song, trên thực tế, đã nhiều lần cả Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long đều khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng đội thân thiết. Hậu Hoàng từng trả lời phỏng vấn về mối quan hệ của cả hai “2 thằng bạn mà, yêu gì”. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè bình thường.

Mũi trưởng Long từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi đảm nhận vai trò chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020, trực tiếp huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.

Khi ấy, hình ảnh vị chỉ huy trẻ tuổi, nghiêm khắc nhưng ấm áp, cùng nụ "cười tỏa nắng" đã giúp anh trở thành gương mặt “gây bão” trong chương trình.

Đến năm 2025, cũng ở chương trình Sao nhập ngũ, Mũi trưởng Long xuất hiện với vai trò mới, là Tiểu đoàn trưởng - chỉ huy cấp cao. Cụ thể, hiện tại, anh hiện đang đảm nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công. Song, trong lần trở lại này nam quân nhân khiến nhiều người nhận không ra vì sự thay đổi ngoại hình.

Về chuyện đời tư, Mũi trưởng Long từng công khai đã ly hôn và có con từ nhiều năm trước.

Trang Facebook cá nhân của anh có gần 392 nghìn người theo dõi, song anh chỉ thỉnh thoảng cập nhật thông tin công việc.