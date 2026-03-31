“Mùi Phở”: Bước đầu cho hành trình tiệm cận giá trị truyền thống trong nhịp giải trí đương đại

Nỗ lực đưa văn hóa vào nhịp giải trí đương đại

Ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, "Mùi Phở" không "chạy" theo các công thức gia đình, tình yêu,... mà đi vào một "ngách" đặc biệt hơn: Văn hóa truyền thống.

Bộ phim tiên phong tiên phong khai thác đạo Mẫu, với cảnh hầu đồng, hát chầu văn do NS Xuân Hinh NSƯT Thanh Thanh Hiền và thanh đồng Diệu Minh Châu thể hiện. Cùng với đó, "Mùi Phở" đa phần đều được quay ở những bối cảnh thật ở Hà Nội và Nam Định, mang đậm phong vị miền Bắc. Ngôi nhà "cổ" của ông Mùi quay ở 44 Hàng Bè (Hà Nội) - được xây dựng từ năm 1926.

Phần nghe của "Mùi Phở" cũng được đầu tư chỉn chu, với nhạc nền là âm nhạc ngũ cung (Xàng - Xê - Cống - Hò - Xự). Để "chạm" được đến nhiều đối tượng khán giả hơn, phần âm nhạc dân gian này đã được biến tấu thêm, mang màu sắc hiện đại, trẻ trung và hợp thị hiếu.

"Mùi Phở" còn sử dụng chất liệu mỹ thuật truyền thống. Đó là bức tranh dân gian Hàng Trống được treo trong phòng ngủ nhân vật chính, tái hiện bối cảnh lễ hội Trung thu đông đúc, ấm cúng. MV OST "Chầu Văn Cô Bé" sử dụng phần đồ họa lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Khu phố cổ hiện lên với những nét sinh hoạt lâu đời như mua bán, trang trí nhà cửa,... cùng màu sắc tươi vui, sáng sủa.

Tổng hòa, "Mùi Phở" đã khéo léo đưa bản sắc Việt lên màn ảnh, cho thấy tâm huyết của ê-kíp trong việc gắn kết giá trị truyền thống vào dòng chảy điện ảnh mạnh mẽ thời điểm hiện tại.

Chinh phục khán giả và vươn tầm quốc tế

Trong thời gian công chiếu, bộ phim cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ khán giả và giới chuyên môn với những góc nhìn đa chiều. Sự đa dạng này phản ánh đời sống điện ảnh ngày càng sôi động, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với các tác phẩm khai thác đề tài gia đình và bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, "Mùi Phở" không chạy theo thị hiếu "ăn liền". Ngay từ đầu, bộ phim xác định rõ tệp khán giả gia đình. Nhóm người xem này tìm kiếm sự đồng cảm, chiều sâu ký ức văn hóa, không khí sum vầy hơn là yếu tố gây sốc hay xu hướng ngắn hạn. Lựa chọn của ê-kíp khá "chông gai", bởi nhóm khán giả trung niên vốn gắn bó với truyền hình hơn là rạp chiếu. Việc họ chủ động bước vào không gian điện ảnh cho thấy một sự dịch chuyển hành vi đáng ghi nhận. Có thể nói, đây là một bước đi táo bạo với mong muốn vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa khai phá tối ưu những điểm chưa chạm đến được của thị trường. Thế nhưng, khi đặt vào một người đồng thời là đạo diễn và một doanh nhân có tầm nhìn xa, tham vọng đó lại trở nên hợp lý - thậm chí là điều "tất yếu" để tạo ra một hướng đi mới.

"Mùi Phở" hiện đã phát hành quốc tế. Phim đang chiếu tại rạp ở Mỹ, Canada, UK, Đức, Na Uy, Czech và Slovakia. Trong khi đó, Ba Lan sẽ khởi chiếu vào 20/3, Úc vào ngày 26/3, Nhật ngày 17/4 thông qua đối tác 3388 Films. Lotte Entertainment phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại. Đây chính là cách đưa câu chuyện văn hoá Việt - đã tạo dấu ấn ở thị trường "quốc nội" - tiếp cận được tệp khán giả rộng hơn, đa dạng hơn.

Trong những cuộc trao đổi trực tiếp gần đây, Minh Beta hé lộ rằng dự án tiếp theo của anh sẽ là một thể nghiệm hoàn toàn khác biệt so với "Mùi Phở". Điều này cho thấy một tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ: Dù vẫn kiên định với "trục" văn hóa truyền thống, song cách tiếp cận và ngôn ngữ điện ảnh lại luôn được làm mới để không lặp lại chính mình. Với nền tảng niềm tin từ những khán giả trân trọng bản sắc, các dự án tiếp theo của Minh Beta được kỳ vọng sẽ là những bước tiến thực chất, góp phần đưa câu chuyện văn hóa Việt đi xa và bền bỉ hơn trong dòng chảy giải trí hiện đại.