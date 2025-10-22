Theo giới chuyên gia, sự ra đời của bom lượn FAB tầm bay siêu xa, có độ chính xác cao, với tầm bay xa tới 200km sẽ mở rộng đáng kể danh sách các mục tiêu ưu tiên mà Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) hiện có thể tấn công trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Cùng với phạm vi tấn công được tăng mạnh, khả năng tấn công chính xác của loại bom này cũng được gia tăng đáng kinh ngạc.

Theo blogger quân sự người Nga Alexey Zhivov chỉ ra, nếu trước đây bom có tầm bắn 60 km thường bắn trượt mục tiêu hàng chục mét, thì giờ đây bom mới có tầm bắn 200 km đã bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo.

Theo việc bổ sung bom lượn tầm xa tấn công chính xác mới vào kho vũ khí của Không quân Nga, các mục tiêu này bao gồm các thành phố lớn, cũng như các căn cứ không quân của Ukraine mà trước đây Moscow chỉ có thể tiếp cận bằng các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái Geran-2.

Như vậy, không chỉ các tỉnh thuộc khu vực miền đông như Donetsk, Kharkiv, Sumy, mà cả các tỉnh duyên hải và miền trung như Odessa, Mykolaiv, cũng như Kirovohrad sẽ trở thành mục tiêu mới của Nga.

Sự hiện diện của loại bom này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh hậu cần của Ukraine, đồng thời gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo an toàn cho các căn cứ không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Myrhorod, địa điểm mà trước đây chỉ bị tấn công bởi máy bay không người lái Geran-2 hoặc tên lửa.

Cũng rõ ràng là các hệ thống phòng không tiền tuyến của lực lượng lục quân Ukraine phần lớn sẽ bị vô hiệu hóa, vì máy bay Nga sẽ có thể thả bom mà không cần vào vùng bao phủ của các hệ thống phòng không đặt gần căn cứ.

Điều đáng chú ý là Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải đặc biệt quan tâm đến an ninh của các cảng trên Biển Đen như Odessa, nơi viện trợ quân sự của phương Tây được tập kết từ Ba Lan hay Romania.

Mặc dù phạm vi bao phủ phòng không của các cơ sở này cho đến gần đây đã mang lại một số hy vọng cho các quan chức chính quyền Kiev, nhưng với việc sử dụng rộng rãi các loại bom FAB mới, cơ hội bảo toàn khối lượng viện trợ quân sự của châu Âu và Mỹ đang giảm đi đáng kể.