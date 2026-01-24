Mức thuế phải nộp khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vy (TP Hồ Chí Minh) là chủ hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Hộ kinh doanh của bà hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tinh dầu, mua tinh dầu theo can từ nhà cung cấp, sau đó thực hiện chiết rót sang chai nhỏ và dán nhãn hiệu riêng để bán.

Bà Vy hỏi, với hoạt động bán tinh dầu trên sàn thương mại điện tử, hộ kinh doanh của bà phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với mức thuế suất bao nhiêu phần trăm theo quy định hiện hành?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 15 TP Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân:

"2. Số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khấu trừ được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu của mỗi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

a) Tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: Hàng hóa: 1%; Dịch vụ: 5%; Vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa: 3%

b) Tỷ lệ % tính thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cả nhân như sau:

Đối với cá nhân cư trú: Hàng hóa: 0,5%; Dịch vụ: 2%; Vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa: 1,5%

Đối với cá nhân không cư trú: Hàng hóa: 1%; Dịch vụ: 5%; Vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa: 2%"

Căn cứ vào mô tả ngành nghề kinh doanh của bà Nguyễn Thị Thanh Vy; Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 15 TP Hồ Chí Minh phúc đáp như sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vy mua tinh dầu theo can từ nhà cung cấp, sau đó chiết rót sang chai nhỏ và dán nhãn hiệu riêng để bán áp dụng tỷ lệ % tính thuế GTGT là 3%, thuế suất thuế TNCN là 1,5%.