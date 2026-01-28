Mục sở thị Toyota Hilux mới ngay trước giờ G: Đại lý báo cao nhất chỉ hơn 900 triệu đồng

Hôm nay (28/1), một ngày trước khi Toyota Hilux thế hệ mới chính thức ra mắt Việt Nam, một số đại lý bất ngờ tiết lộ giá bán dự kiến của mẫu bán tải này.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, phiên bản Hilux 4x2 MT (1 cầu, số sàn) được đại lý báo giá khoảng 650 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 668 triệu đồng của thế hệ cũ. Đây được xem là động thái nhằm kéo Hilux tiệm cận nhóm khách hàng mua bán tải phục vụ công việc, nơi yếu tố giá vẫn đóng vai trò quyết định.

Toyota Hilux đã về đại lý trước ngày ra mắt. Ảnh: Đăng Nguyễn

Phiên bản ở giữa có tên Pro 4x2 AT (1 cầu, số tự động) được báo giá khoảng 706 triệu đồng, gần như giữ nguyên so với thế hệ trước. Đáng chú ý, mức giá này đặt Hilux Pro vào thế cạnh tranh trực diện với Ford Ranger XLS đang niêm yết 707 triệu đồng, đồng thời thấp hơn khá nhiều so với Mitsubishi Triton Premium có giá 782 triệu đồng. Trong bối cảnh lựa chọn 1 cầu số tự động được nhiều người yêu thích bản Hilux Pro 4x2 AT được kỳ vọng sẽ là lựa chọn “đinh” về doanh số nếu nguồn cung ổn định.

Trong khi đó, bản Hilux TrailHunter 4x4 AT (2 cầu, số tự động) cao cấp được đại lý tiết lộ giá khoảng 903 triệu đồng. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là mức giảm rất sâu so với 999 triệu đồng của thế hệ trước. Đồng thời, con số tạo khoảng cách hấp dẫn so với Ford Ranger Wildtrak đang ở mức 979 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía đại lý còn cho biết nguồn cung không dồi dào. Phiên bản thấp nhất gần như không có xe giao ngay, trong khi bản TrailHunter số lượng rất hạn chế. Các xe có thể giao trước Tết đều đã có khách đặt, còn những hợp đồng ký mới nhiều khả năng phải chờ sang sau Tết mới có lịch nhận xe.

Nội thất xe lột xác hoàn toàn. Ảnh: Đăng Nguyễn

Nhìn tổng thể, mức giá dự kiến của Hilux được đánh giá là hấp dẫn hơn rõ rệt so với trước, cho thấy nỗ lực tăng sức cạnh tranh với Triton và thu hẹp khoảng cách với Ranger. Năm 2025, Ford Ranger bán 18.692 xe, Mitsubishi Triton đạt 4.303 xe, trong khi Toyota Hilux chỉ bán 3.501 xe. Với chiến lược giá mới, Hilux được kỳ vọng sẽ cải thiện vị thế, vượt qua Triton và thu hẹp khoảng cách với Ford Ranger.

Tham khảo cấu hình tại thị trường Thái Lan, động cơ diesel 2.8L mới cho công suất 204 mã lực. Phiên bản số tự động 6 cấp đạt mô-men xoắn 500 Nm, trong khi bản số sàn 6 cấp có mô-men xoắn thấp hơn, ở mức 420 Nm. Riêng bản Trailhunter dành cho thị trường Việt Nam được tiết lộ sẽ có thêm các trang bị phục vụ off-road như chế độ lái đa địa hình và phanh đĩa cho cả bánh trước và sau.

Về tiện nghi, sự khác biệt giữa các phiên bản được thể hiện khá rõ. Bản Trailhunter có hai màn hình kích thước 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây, ổ cắm điện 220V, phanh tay điện tử và vô-lăng trợ lực điện. Bản Hilux Pro sử dụng ghế lái chỉnh cơ, màn hình 7 inch phía sau vô-lăng kết hợp màn hình trung tâm 9 inch, âm thanh 8 loa, phanh tay cơ và vô-lăng trợ lực dầu. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn có màn hình trung tâm 9 inch nhưng đồng hồ analog với màn hình nhỏ, hệ thống âm thanh 4 loa.



