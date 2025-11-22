Mục sở thị khu đất làm công viên, quảng trường nhạc nước ở phía Tây Hà Nội

“Khu này để không nhiều năm rồi, nhìn mà tiếc. Mỗi chiều tôi đưa cháu đi dạo cũng chỉ quanh quẩn trên vỉa hè. Nếu công viên được làm đúng như quy hoạch, có hồ, có cây xanh thì người dân chúng tôi mừng lắm”, bà Nguyễn Thị Hoa, ở đường Hà Trì nói.