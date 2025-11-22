Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu đất thực hiện dự án hiện vẫn được quây tôn kín nhiều mặt.
Mục sở thị khu đất làm công viên, quảng trường nhạc nước ở phía Tây Hà Nội
Nam Nguyễn - Viên Minh |
Hà Nội vừa phê duyệt dự án công viên tại phường Kiến Hưng, hứa hẹn hình thành không gian xanh quy mô lớn với quảng trường nhạc nước hiện đại.
