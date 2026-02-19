HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Mức phạt vượt đèn đỏ mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Thái Hà |

Mức phạt được quy định tại Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người tham gia giao thông vi phạm lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt với mức phạt khá cao, tùy theo từng loại phương tiện vi phạm. Do đó, người điều khiển các phương tiện giao thông cần nắm rõ các mức phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ năm 2025.

Theo đó, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng) của từng loại phương tiện được quy định mức xử phạt tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ, cụ thể:

Đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô

Đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Đối với xe máy chuyên dùng

Tại điểm c khoản 7 Điều 8 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm; trường hợp gây tai nạn giao thông còn bị phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy người điều khiển xe thô sơ khác

Tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với trường hợp vi phạm theo quy định.

