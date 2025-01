Mức phạt vi phạm tăng, thuê xe tự lái cũng sợ

Các ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái thời điểm này bắt đầu nhận khá nhiều lịch đặt xe của khách hàng phục vụ nhu cầu dịp Tết âm lịch song chưa ghi nhận đột biến. Mức độ cạnh tranh của thị trường dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng không gay gắt như những năm trước.

Khách hàng còn dè dặt

Sở dĩ năm nay không còn quá nhiều app cho thuê xe tự lái hoạt động là do kinh doanh dịch vụ này có quá nhiều rủi ro, dễ dẫn đến thua lỗ.

Ngoài việc phải cạnh tranh với nhau, doanh nghiệp còn phải đối mặt với rủi ro phạt nguội do lỗi của khách thuê xe. Nhiều chủ app cho biết tiền nộp phạt vi phạm giao thông thậm chí cao hơn giá cho thuê xe nên dịch vụ này không còn được xem là mảnh đất màu mỡ để khai thác. "Rủi ro cao nhưng lợi nhuận thấp, chưa kể đây là dịch vụ mang tính chất thời vụ, khách chỉ thuê xe nhiều vào thời điểm lễ, Tết" - chủ một app cho thuê xe tự lái nói.

Chủ xe cho thuê tự lái lo lắng mức phạt vi phạm giao thông tăng cao nên đề nghị được giữ tiền thế chấp ít nhất 1 tháng sau khi khách trả xe. Trong ảnh: Xe tự lái của Công ty TNHH Sigo Việt Nam

Thời điểm này hằng năm, khách thuê xe tự lái dịp Tết đã đặt cọc giữ xe kín lịch đến 60%-70% bởi đặt sớm sẽ có giá tốt. Đến khoảng 2 tuần trước Tết, gần như các công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe cá nhân sẽ kín 100% lịch khách thuê. Tuy nhiên, năm nay, một số công ty không những không đưa ra mức ưu đãi đối với khách thuê xe sớm mà thậm chí còn tăng giá nên số lượng đặt lịch kém xa năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết đến thời điểm này, số lượng khách liên hệ tìm hiểu về tình hình, giá cả thuê xe tự lái trong dịp Tết tăng lên khá nhiều, nhưng khách đặt cọc thuê xe lại giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, ông Long cho biết giá thuê xe năm nay dành cho khách đặt sớm tăng 80% so với ngày thường trong khi năm ngoái chỉ tăng 50%, dẫn đến khách còn chần chừ. "Giá đặt sớm cũng cao nên lượng khách đặt trên sàn đang chậm. Nhiều người chưa vội đặt cọc mà chờ đến gần Tết mới "chốt" thuê và chấp nhận mức giá tăng 100% so với ngày thường để tránh mất cọc khi thay đổi kế hoạch" - ông Long thông tin.

Cận Tết sẽ quá tải

Các app cho thuê xe nhận định tổng cung thị trường năm nay sẽ không giảm nhiều nên nếu thời điểm này, số lượng đặt cọc còn ít thì trước Tết âm lịch khoảng 10 ngày sẽ tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ quá tải.

Ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar, cho biết thông thường, nhu cầu thuê xe sẽ tăng mạnh trong những ngày cận Tết nên năm nay, nhiều chủ xe chưa sẵn sàng chốt giá với khách, mà chờ sát ngày sẽ cho thuê được giá hơn, với mức tăng 100%-150% so với ngày thường.

Đáng chú ý, năm nay, chủ xe cũng lo mức phạt vi phạm giao thông tăng rất mạnh từ ngày 1-1 nên đưa ra điều kiện sẽ giữ tiền thế chấp của khách ít nhất 1 tháng sau khi nhận lại xe để "phòng hờ" bị cơ quan chức năng thông báo phạt nguội. Trong khi đó, người thuê xe cũng e ngại mức phạt quá cao nên chưa quyết định thuê xe trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Võ Quốc Bình, đại diện Công ty CP Tập đoàn Togo, cho biết công ty có hơn 500 xe cho thuê tự lái. Năm nay, do mức phạt vi phạm giao thông tăng gấp cả chục lần so với trước nên công ty chuyển sang cho thuê xe có kèm tài xế, chiếm khoảng 30% đơn đặt lịch, để phòng rủi ro. "Với mức phạt quá cao, chủ xe cho thuê sẽ có xu hướng thu hẹp khách hàng, có chọn lọc thay vì cho thuê xe thoải mái như trước, làm ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ này" - ông Bình lo lắng.

Theo ông Nguyễn Phúc Lâm, Giám đốc điều hành app cho thuê xe tự lái Sencar, hoạt động kinh doanh cho thuê xe năm nay không sôi động như năm ngoái do kinh tế vẫn còn khó khăn, các app cũng khó điều chỉnh mức giá tăng quá cao trong dịp Tết. "Dù vậy, nhu cầu với dịch vụ này vẫn có. Cận Tết, một bộ phận khách không mua được vé máy bay, tàu hỏa và xe khách sẽ quay sang thuê xe tự lái" - ông Lâm tin tưởng.

Hầu hết chủ xe đều khuyến khích khách thuê theo gói dài 10 ngày để có thể đáp ứng nguồn xe đầy đủ và giá tốt song có đến 50%-60% lượng khách chọn thuê trong 2-3 ngày. Việc khách thuê ngắn ngày sẽ gây khả năng thiếu nguồn cung xe những ngày sát Tết, dẫn đến giá tăng lên 150%-200% so với ngày thường.