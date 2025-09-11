Mức phạt ô tô vượt đèn đỏ đã tăng gấp 3 lần, đây là con số mới nhất theo Nghị định 168

Luật giao thông năm 2025 có nhiều quy định mới, đặc biệt về mức phạt vượt đèn đỏ dành cho ô tô. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi siêu thú vị về quy định này theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi 1: Mức phạt tiền cho ô tô vượt đèn đỏ không gây tai nạn giao thông năm 2025 là bao nhiêu?
Hỏi 2: Hành vi vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông bằng ô tô năm 2025 bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe?
Hỏi 3: Mức phạt cao nhất cho ô tô vượt đèn đỏ năm 2025 có thể lên đến bao nhiêu?