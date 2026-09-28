Mức lương của Trường Giang trước khi nổi tiếng

Trước khi trở thành cái tên đình đám của showbiz Việt, Trường Giang từng nhận mức lương không ngờ.

Trường Giang là cái tên quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai trò như diễn viên, nghệ sĩ hài, MC, giám khảo gameshow. Thế nhưng để có vị trí như hiện tại, nam nghệ sĩ từng trải qua quãng thời gian khá khó khăn.

Sinh năm 1983, Trường Giang từng theo học trường Sân khấu Điện ảnh nhưng phải bỏ dở vì hoàn cảnh kinh tế. Anh làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, từ phát tờ rơi, phục vụ nhà hàng đến những công việc lao động khác. Sau đó, cơ duyên với sân khấu đưa anh đến Nụ Cười Mới, nơi cố nghệ sĩ Hữu Lộc và Hoài Linh cũng hoạt động.

Tại đây, Trường Giang bắt đầu từ những vai diễn rất nhỏ. Nam nghệ sĩ từng kể vai đầu tiên của mình nằm trong vở Người Nhà Quê, chỉ bước ra bước vào, nói một vài câu rồi biến mất. Cát-xê cho vai diễn này là 50.000 đồng.

Trường Giang diễn vai quần chúng ở sân khấu kịch Nụ Cười Mới với mức cát xê là 50.000 đồng

Từ những vai quần chúng, Trường Giang dần được Hữu Lộc dẫn đi diễn ở nhiều tụ điểm. Nam nghệ sĩ cũng có cơ hội làm việc và học hỏi từ Hoài Linh. Trường Giang từng nói Hoài Linh là người anh lớn trong nghề, chỉ dạy và nâng đỡ mình trong những ngày đầu bước vào sân khấu.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2011, khi Trường Giang viết và diễn tiểu phẩm Khó, hóa thân thành ông già quê Quảng Nam khó tính nhưng hài hước, duyên dáng. Hình tượng Mười Khó từ đây trở thành dấu mốc quan trọng, giúp tên tuổi Trường Giang được đông đảo khán giả biết tới.

Sau thành công của Mười Khó, Trường Giang bắt đầu xuất hiện trong nhiều chương trình rồi dần phủ sóng trên truyền hình với các chương trình như Người Bí Ẩn, Ơn Giời Cậu Đây Rồi và nhiều gameshow khác.

Hình tượng Mười Khó giúp cái tên Trường Giang nổi tiếng nhanh chóng

Điện ảnh cũng trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Trường Giang lần lượt góp mặt trong nhiều bộ phim như 49 Ngày, Lật Mặt, Taxi Em Tên Gì?, Siêu Sao Siêu Ngố, 30 Chưa Phải Tết... Trong đó, 49 Ngày là một dấu mốc đáng chú ý khi anh lần đầu đảm nhận vai chính, đóng cặp cùng Nhã Phương.

Cùng với độ nổi tiếng, cát xê của Trường Giang cũng thay đổi đáng kể. Nam nghệ sĩ rất kín tiếng trong việc chia sẻ những vấn đề riêng tư, nhưng nhiều bầu show và nguồn tin cho biết thù lao của Trường Giang khi đã có chỗ đứng trong nghề là một con số tăng gấp nhiều lần.

Từ diễn viên hài cho đến điện ảnh, độ nổi tiếng của Trường Giang tăng vọt và nó tỷ lệ thuận với mức cát xê

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, truyền hình, gameshow đến điện ảnh. Ngoài nguồn thu từ nghệ thuật, Trường Giang còn mở rộng sang kinh doanh ẩm thực, trong đó có hệ thống nhà hàng tại TP.HCM.

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương cũng nhiều lần gây chú ý. Đáng kể nhất là cơ ngơi tại Đồng Nai, được vợ chồng nam nghệ sĩ xây dựng từ năm 2019, thời điểm con gái đầu lòng chào đời. Cơ ngơi rộng hàng nghìn mét vuông, gồm biệt thự, sân vườn, hồ cá, khu vui chơi, bãi cát và nhiều khoảng xanh. Giá trị căn nhà từng được một số đồng nghiệp và truyền thông ước tính khoảng hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn được biết đến với một căn villa tại Đà Lạt mang tên Hope Retreat. Căn villa rộng khoảng 110 m2, có 2 phòng ngủ, nằm trên một con dốc với tầm nhìn hướng ra rừng thông.

2 cơ ngơi nổi bật của vợ chồng Trường Giang

Ảnh: Tổng hợp