Mức lương của nữ diễn viên đóng nhiều phim top 1 rating nhất Việt Nam

Nhiều khán giả tò mò về thu nhập của nữ diễn viên này.

Thu Quỳnh là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt ở khung giờ vàng phía Bắc. Hơn một thập kỷ làm nghề, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn qua những bộ phim đình đám như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Thân, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến hay Cha Tôi, Người Ở Lại. Đáng chú ý, với Lửa Trắng, Thu Quỳnh hiện là nữ diễn viên sở hữu nhiều phim đạt Top 1 rating nhất Việt Nam, với tổng cộng 6 tác phẩm. Thành tích này giúp cô vượt qua kỷ lục 5 phim của Thanh Hương.

Diễn viên Thu Quỳnh (Ảnh: FBNV)

Không chỉ đóng phim, Thu Quỳnh còn là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và duy trì hoạt động sân khấu song song với công việc trên màn ảnh. Đây cũng là nơi cô gắn bó từ những ngày đầu bước vào nghề, từng đảm nhận nhiều vai diễn và giành không ít giải thưởng tại các liên hoan sân khấu. Và khi câu chuyện cát-xê của nghệ sĩ sân khấu được nhắc đến, mức thù lao thực tế lại thấp hơn rất nhiều so với hình dung của khán giả về những diễn viên quen mặt.

Theo chia sẻ từ chính lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ, mức cát-xê cho một suất diễn sân khấu của các nghệ sĩ, bao gồm cả Thu Quỳnh, hiện vào khoảng 150.000 đồng/suất. Con số này được đưa ra trong bối cảnh câu chuyện thu nhập của nghệ sĩ sân khấu tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Thu Quỳnh đóng kịch với cát-xê chỉ khoảng 150.000 đồng (Ảnh: FBNV)

Với Thu Quỳnh, dù nổi tiếng trên truyền hình nhưng cô vẫn duy trì công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Trước đó, từng có những thông tin cho thấy các diễn viên nổi tiếng trên truyền hình như Thu Quỳnh, Bảo Thanh vẫn nhận mức cát-xê chỉ khoảng 120.000-200.000 đồng cho một đêm diễn sân khấu.

Thực tế, chính Thu Quỳnh cũng từng nhiều lần chia sẻ về sự khác biệt giữa hào quang trên màn ảnh và thu nhập từ nghề diễn. Nữ diễn viên từng cho biết khi mới vào nghề, cô có thời điểm nhận cát-xê chỉ 90.000 đồng. Sau nhiều năm làm nghề, điều cô có được không chỉ là danh tiếng mà còn là khả năng sống bằng chính nghiệp diễn. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Thu Quỳnh từng khẳng định cô chưa từng phải tìm một nghề tay trái hay buôn bán để kiếm thêm, bởi những gì có được đều đến từ công việc nghệ thuật.

(Ảnh: FBNV)

Tất nhiên, mức 150.000 đồng nói trên là cát-xê một suất diễn sân khấu, về phim ảnh, nữ diễn viên chưa từng công bố con số chính thức. Cô chỉ từng chia sẻ sau Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, cát-xê của cô có tăng nhưng không tăng quá nhiều.

Nhìn vào hành trình của Thu Quỳnh, điều khiến cô giữ được vị trí riêng trên màn ảnh không chỉ là số lượng phim thành công mà còn nằm ở khả năng biến hóa. Nữ diễn viên từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng với My Sói trong Quỳnh Búp Bê, sau đó lập tức chuyển sang một màu sắc hoàn toàn đối lập với Huệ cam chịu, hiền lành trong Về Nhà Đi Con. Loạt phim như Hương Vị Tình Thân, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Cha Tôi Người Ở Lại, Lửa Trắng,... cũng tiếp tục cho thấy Thu Quỳnh liên tục chủ động thay đổi thay vì chỉ chọn những vai diễn an toàn. Đặc biệt, với Lửa Trắng, cô trở lại màu sắc hình sự và đảm nhận vai Lan - một nữ trùm ma túy quyền lực, bí ẩn, đánh dấu thêm một lần thử sức với hình tượng khác hẳn những nhân vật từng làm nên tên tuổi.

Thu Quỳnh quá nổi tiếng với vai My Sói nhưng cô không hề bị chết vai (Ảnh: VTV)

Trên sân khấu kịch cũng tương tự, cô nổi tiếng với khả năng biến hóa linh hoạt, có thể cân mọi dạng vai. Thu Quỳnh từng ghi dấu với vai Thùy Liên trong Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Sonya trong Cậu Vanya hay cô giáo Nhung trong Đợi Đến Mùa Xuân. Đáng chú ý, cả ba vai diễn đều mang về cho cô Huy chương Vàng ở các liên hoan sân khấu, cho thấy năng lực của Thu Quỳnh không chỉ được khán giả truyền hình công nhận mà còn có sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Nếu My Sói hay Huệ là những nhân vật đưa tên tuổi cô đến gần số đông, thì sân khấu lại là nơi nữ diễn viên liên tục thử thách bản thân với những vai diễn đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và chiều sâu tâm lý.

Thu Quỳnh thử sức với rất nhiều dạng vai trên sân khấu kịch (Ảnh: FBNV)

Có lẽ cũng vì vậy mà sau nhiều năm, Thu Quỳnh vẫn duy trì song song cả hai sân chơi, không quá đặt nặng câu chuyện thu nhập từ sân khấu. Cô trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều đối tượng khán giả bởi hành trình nghề nghiệp được xây dựng từ nhiều dạng vai và nhiều môi trường biểu diễn khác nhau.