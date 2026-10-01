Mức lương của NSƯT đẹp nhất Việt Nam

Luôn xuất hiện với sự chỉn chu, đẳng cấp, nhiều người tò mò về mức thu nhập của mỹ nhân này.

Trong Vbiz, Kim Tuyến (sinh năm 1987) luôn là một cái tên bảo chứng cho cả nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất. Bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu Á quân Phụ nữ thế kỷ XXI (năm 2006), cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ gương mặt điện ảnh, đường nét sắc sảo cùng chiều cao nổi bật 1m72. Qua gần hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Kim Tuyến không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao hạng A trên màn ảnh nhỏ mà còn được người hâm mộ ưu ái ví von bằng biệt danh "nữ NSƯT đẹp nhất Việt Nam" nhờ nhan sắc "lão hóa ngược" đỉnh cao ở tuổi U40. Thậm chí, TC Candler đầu năm cũng đề cử cô vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Không qua trường lớp đào tạo diễn xuất bài bản từ đầu, Kim Tuyến chinh phục khán giả bằng bản năng thiên phú và sự nghiêm túc với nghề. Nhắc đến cô, khán giả sẽ nhớ đến nhân vật Ngọc Yến trong Chuyện Tình Đảo Ngọc - vai diễn giúp cô nhận về giải thưởng Cánh Diều Vàng đầu tiên cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Những phim sau đó như Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Sóng Ngầm, Đôi Mắt Của Trái Tim, Mùa Sen Cạn... cũng giúp người đẹp khẳng định tên tuổi trong mắt khán giả. Tiếp sau đó, Kim Tuyến tiếp tục khẳng định tên tuổi qua vai Mai trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn đình đám Tuổi Thanh Xuân, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Chuyện Tình Đảo Ngọc

Tuổi Thanh Xuân

Đỉnh cao diễn xuất của Kim Tuyến phải kể đến vai Ba Trang trong Mộng Phù Hoa. Vào vai một đại mỹ nhân có cuộc đời chìm nổi, cô đã lột tả trọn vẹn tâm lý phức tạp của nhân vật và một lần nữa rinh về giải Cánh Diều Vàng. Gần đây nhất, vai diễn phản diện đầy sắc sảo trong phim Duyên Kiếp (2022) tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa đa dạng của người đẹp. Trải qua hơn 16 năm miệt mài đóng góp, vào cuối năm 2023, Kim Tuyến được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) ở tuổi 36, khẳng định vị thế của cô trong nền điện ảnh nước nhà.

Mộng Phù Hoa

Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 36

Để có được hào quang như hôm nay, Kim Tuyến đã chạm ngõ nghệ thuật từ rất sớm. Ngay từ năm 16 tuổi, cô đã sở hữu mức thù lao đầu đời đáng nể là 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) với vai trò người mẫu quảng cáo. Đây là một con số vô cùng lớn đối với một cô gái ở lứa tuổi học sinh thời bấy giờ. Dù có khởi đầu "ngậm thìa vàng" về mặt thu nhập, nữ diễn viên khẳng định khoản tiền đầu đời này không khiến cô kén chọn vai diễn hay đòi hỏi mức cát-xê quá cao ở hiện tại.

Khi chuyển hướng sang đóng phim, Kim Tuyến nhận thấy thị trường giải trí có nhiều thách thức. Cô từng chia sẻ thị trường phim truyền hình Việt Nam có giai đoạn gặp phải nhiều áp lực và sự cạnh tranh gay gắt từ các loại hình giải trí mới trên nền tảng số, khiến mức cát-xê chung của diễn viên truyền hình gần như không tăng. "Dù vậy, theo thời gian, tình yêu, đam mê và sự trưởng thành với nghề diễn của tôi đã tăng cao hơn trước gấp nhiều lần", cô bộc bạch.

Về con số thù lao cụ thể, Kim Tuyến từng tiết lộ trong quá khứ rằng mức cát-xê trung bình của cô dao động khoảng 7 - 8 triệu đồng cho một tập phim. Đối với một bộ phim dài hàng chục tập, tổng số tiền thù lao nhận được thuộc diện rất cao so với mặt bằng chung của giới diễn viên thời điểm đó.

Làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi, vừa nuôi con vừa tự mình gầy dựng sự nghiệp, Kim Tuyến là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại: độc lập, tự chủ và giàu có. Trước câu hỏi thẳng thắn từ dư luận về việc liệu cô có phải là một kiều nữ có đại gia chống lưng hay không, nữ nghệ sĩ từng khẳng định rằng bản thân cô chính là đại gia của chính mình.

Trong năm 2026, cái tên NSƯT Kim Tuyến vẫn chiếm sóng mạnh mẽ trên MXH. Không chỉ gây sốt bởi những khoảnh khắc khoe nhan sắc quyến rũ, trẻ trung thách thức thời gian, cô còn khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi công khai mối quan hệ tình cảm lãng mạn, ngọt ngào bên nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh.

Tận dụng sức nóng và sự đồng điệu trong nghệ thuật, Kim Tuyến đã có một bước đi vô cùng táo bạo khi rẽ hướng sang thị trường phim chiếu mạng với dự án web-drama Hi, Don't Cry (Muốn Thấy Em Cười). Đây là một bộ phim khai thác đề tài bách hợp đầy mới lạ, kết hợp giữa yếu tố tâm lý sâu sắc và những pha hành động kịch tính. Dự án do chính Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thủ vai chính. Ở tuổi U40, Kim Tuyến vẫn là một biểu tượng của Vbiz với nhan sắc "lão hóa ngược", xứng danh "NSƯT đẹp nhất Việt Nam" cùng vị thế khó ai bì kịp.