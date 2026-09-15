Mức lương của Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) vẫn luôn thuộc nhóm thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong gần 10 năm qua. Anh cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại ba World Cup 2022. Từ cuối 2023 đến, Đặng Văn Lâm phải cạnh tranh vị trí thủ môn số một khi lên tuyển với nhiều cái tên Việt kiều khác như Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik.

Đặng Văn Lâm (Ảnh: FBNV)

Ở cấp CLB, Văn Lâm cũng trải qua nhiều điểm dừng đáng chú ý, từ Hải Phòng, Muangthong United, Cerezo Osaka đến Bình Định và hiện tại là Ninh Bình. Đi cùng hành trình này là những bản hợp đồng mà giá trị chuyển nhượng và mức đãi ngộ thuộc dạng khủng.

Cuối năm 2018, khi đang khoác áo Hải Phòng, Đặng Văn Lâm bắt đầu nhận được sự quan tâm từ Muangthong United. Đội bóng Thái Lan được cho là đã chi tiền để giải phóng hợp đồng giữa Văn Lâm và Hải Phòng, khi hợp đồng của thủ môn này với đội bóng đất Cảng còn thời hạn đến hết năm 2019.

Sau đó, Văn Lâm ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Muangthong United, tính từ ngày 1/1/2019. Theo những thông tin được truyền thông đăng tải thời điểm đó, thủ thành sinh năm 1993 nhận mức lương hơn 10.000 USD/tháng (gần 260 triệu đồng/ tháng, theo tỷ giá hiện tại), đồng thời được CLB bố trí nhà riêng và xe riêng trong thời gian thi đấu.

Đầu năm 2021, Văn Lâm chuyển sang CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản). Một số nguồn tin cho biết anh nhận khoảng 11.000 USD/tháng (gần 286 triệu đồng/ theo tỷ giá hiện tại) tại đội bóng Nhật Bản.

Sau quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài, Văn Lâm trở lại Việt Nam vào năm 2022 và ký hợp đồng có thời hạn 3,5 năm với CLB Topenland Bình Định.

Giá trị chính thức của thương vụ không được công bố. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Văn Lâm nhận khoảng 600.000 USD (gần 15,6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho hợp đồng kéo dài đến năm 2025. Nếu chia trung bình, con số này tương đương hơn 17.000 USD/tháng (gần 442 triệu đồng/ tháng, theo tỷ giá hiện tại) trước thuế.

Đến tháng 10/2024, Văn Lâm ký hợp đồng 4 năm với CLB Ninh Bình. Mức lót tay của thương vụ này được một số nguồn tin đưa lên tới gần 30 tỷ đồng, chưa bao gồm lương, thưởng và các khoản đãi ngộ khác. Giống như các phi vụ trước đó, con số này cũng chưa được phía CLB hay Văn Lâm xác nhận công khai.

Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm khi gia nhập CLB Ninh Bình vào năm 2024 (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Ngoài mức lương, các khoản thu của Đặng Văn Lâm còn đến từ tiền thưởng sau giải đấu, tiền quảng cáo cho các nhãn hàng,... và cũng được cho là không nhỏ.

Gần nhất, sau khi Ninh Bình thắng 2 - 1 trước Thanh Hóa, CLB Ninh Bình nhận khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng từ ông Trần Văn Mười, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Five Star Group.

Trước đó, sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, ông Nguyễn Đức Thụy cũng dành phần thưởng riêng cho nhóm cầu thủ Ninh Bình từng tham dự ASEAN Cup 2026. Trrong đó 1 tỷ được trao riêng cho Hoàng Đức và 500 triệu đồng cho 5 cầu thủ còn lại của Ninh Bình FC gồm gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Ngọc Mỹ.

(Tổng hợp)