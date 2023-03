Mức giá MacBook Pro 14 và 16 inch M2 2023 vừa lên kệ tại thị trường Việt Nam

Thay vì về vào tuần thứ 3 của tháng 3 như dự kiến của nhiều hệ thống, loạt sản phẩm của Apple đã cập bến đại lý Việt. Theo Di động Việt, những model này hiện có giá bán chính thức như sau: MacBook Pro 14 inch M2 Pro giá từ 51,99 triệu đồng; MacBook Pro 16 inch M2 Pro giá từ 64,99 triệu đồng; MacBook Pro 14 inch M2 Max giá là 80,99 triệu đồng và MacBook Pro 16 inch M2 Max giá là 90,99 triệu đồng.

Được biết, trong đợt hàng đầu tiên, hệ thống chủ yếu về các dòng MacBook Pro 14 và 16 inch M2.

Hệ thống CellphoneS cũng xác nhận việc mở bán Mac Mini, Macbook Pro 14 inch và 16 inch trang bị dòng chip M2 Pro, M2 Max tại thị trường Việt Nam.

Được Apple giới thiệu từ ngày 17/1, sản phẩm Mac 2023 tại hệ thống này khá được quan tâm, với gần 300 khách hàng đăng kí thông tin về hàng sớm (số liệu tính đến ngày 9/3). Đại diện hệ thống này cho này, trong đợt đầu chủ yếu về hàng Macbook Pro 14”/16” cấu hình cơ bản, các phiên bản nâng cấp về chip, ram, ổ cứng tùy chọn (CTO) sẽ về sau 2 - 4 tuần tiếp theo.

Đợt hàng sản phẩm Mac 2023 đầu tiên về Việt Nam.

Tại FPT Shop, MacBook Pro 14” 2023 M2 Pro 10CPU 16GPU 16GB/512GB có giá là 52,99 triệu đồng.



MacBook Pro 14” 2023 M2 Pro 12CPU 19GPU 16GB/1TB có giá là 65,99 triệu đồng.

MacBook Pro 14” 2023 M2 Max 12CPU 30GPU 32GB/1TB có giá là 81,99 triệu đồng.

MacBook Pro 16” 2023 M2 Pro 12CPU 19GPU 16GB/512GB có giá là 65,99 triệu đồng.

MacBook Pro 16” 2023 M2 Pro 12CPU 19GPU 32GB/512GB có giá là 76,99 triệu đồng.

MacBook Pro 16” 2023 M2 Max 12CPU 38GPU 32GB/1TB có giá là 92,99 triệu đồng.

Về sức bán của sản phẩm mới, bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt nhận định, MacBook Pro 14 và 16 inch tại hệ thống chiếm khoảng 3 - 5% so với sức bán của dòng MacBook nói chung, do đối tượng người dùng của những model này thường là những người cần một thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ để thực hiện các tác vụ đặc thù như IT, thiết kế đồ hoạ… và có thu nhập cao.

“Với hàng loạt nâng cấp về cấu hình và thời lượng sử dụng pin, dòng MacBook Pro M2 2023 hứa hẹn sẽ giúp thị trường laptop cao cấp sôi động hơn sau thời gian dài trầm lắng. Dự kiến, lượng người dùng quan tâm đến dòng máy này sẽ cao hơn khoảng 15 - 20% so với bản tiền nhiệm” Bà Phương chia sẻ.

Ngoài ra, bà Phùng Phương còn cho rằng, điểm đáng chú ý nữa của những model này là mức giá hợp lý (không chênh lệch nhiều với phiên bản MacBook Pro chạy con chip M1 thế hệ trước). Trong khi đó, các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch M2 2023 lại có nhiều nâng cấp đáng kể, sẽ hấp dẫn người dùng lên đời.

Tương tự, đại diện CellPhoneS cho rằng, Mac Mini M2 có mức giá chỉ từ 15 triệu, nếu người bán thiết bị cũ để lên đời, chắc chắn sẽ tạo áp lực không hề nhỏ đến các dòng máy AIO và PC Mini nói chung trên thị trường.

Đại lý bán lẻ đánh giá đây vẫn là nhóm sản phẩm có mức doanh số tương đối ổn định.

Được biết thêm, MacBook Pro M2 đều có sẵn bộ nhớ hợp nhất lên tới 96GB khi được cấu hình với chip M2 Max hoặc M2 Pro cao cấp nhất. Các mẫu này đều được hỗ trợ Wi-Fi 6E, cho phép kết nối không dây nhanh hơn và độ trễ thấp hơn trên băng tần 6GHz. MacBook Pro mới còn hỗ trợ một màn hình ngoài với độ phân giải lên tới 8K ở 60Hz hoặc độ phân giải 4K ở 240Hz.