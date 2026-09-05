Mức giá không tưởng của iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra

Gá bán của mẫu iPhone gập đầu tiên và iPhone 18 Pro Max đang được rất nhiều người quan tâm.

Chỉ còn vài ngày trước sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới, những thông tin liên quan đến giá bán của các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra càng được chú ý nhiều hơn.

Theo các nguồn tin rò rỉ được PhoneArena tổng hợp, iPhone Ultra có thể được Apple bán với giá từ 2.000 đến 2.500 USD, tương đương khoảng 52 - 65 triệu đồng. Đây là mức giá cao hơn đáng kể so với iPhone Pro Max và đưa mẫu máy màn hình gập vào nhóm smartphone cao cấp nhất trên thị trường.

iPhone Ultra có thể vượt mốc 2.000 USD

Mức giá trên không phải thông tin chính thức từ Apple. Tuy nhiên, con số này xuất hiện tương đối nhất quán trong nhiều dự đoán trước thời điểm sản phẩm được công bố.

Hình ảnh phác hoạ iPhone Ultra được Evan Blass đăng tải. (Ảnh: Evan Blass/Notebookcheck)

iPhone Ultra được cho là mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, sử dụng thiết kế dạng quyển sách với màn hình bên trong khoảng 7,8 inch và màn hình ngoài khoảng 5,5 inch. Máy được định vị như một sản phẩm cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả lớn cho thiết kế mới và hệ sinh thái iOS.

Nếu giá khởi điểm thực sự ở mức 2.000 USD, iPhone Ultra sẽ đắt hơn đáng kể so với nhiều smartphone màn hình gập đang có mặt trên thị trường. Đây cũng là yếu tố khiến Apple có thể phải xác định sản phẩm như một thiết bị mang tính biểu tượng, thay vì cạnh tranh trực tiếp về giá với các mẫu máy Android.

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max có thể tăng giá

Trong khi đó, iPhone 18 Pro được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 1.200 USD, tương đương hơn 31 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá của iPhone Pro thế hệ trước nếu xét tại cùng thị trường.

Hình ảnh mường tượng về iPhone Ultra và iPhone 18 Pro. (Ảnh: AI/Woodcessories)

Một nguồn tin từ Ai Cập thậm chí cho rằng iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm 98.000 bảng Ai Cập, tương đương khoảng 50,1 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max có thể lên tới 105.000 bảng, tương đương khoảng 53,7 triệu đồng. So với thế hệ trước tại thị trường này, mức tăng lần lượt khoảng 10% và 11%.

Tuy nhiên, giá bán tại từng quốc gia có thể chênh lệch đáng kể do thuế, tỷ giá và chính sách phân phối. Do đó, những con số trên chưa thể dùng để xác định giá chính thức của iPhone 18 Pro và Pro Max tại Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh ở phân khúc điện thoại gập cao cấp

Nếu các dự đoán hiện tại chính xác, iPhone Ultra sẽ bước vào phân khúc mà Apple gần như không phải cạnh tranh bằng giá. Một số mẫu smartphone gập cao cấp như Motorola Razr Fold hay Google Pixel 10 Pro Fold hiện có mức giá thấp hơn đáng kể, nhưng iPhone Ultra có lợi thế riêng khi là mẫu máy gập đầu tiên sử dụng iOS.

Đây cũng có thể là lý do Apple chấp nhận mức giá cao. Hệ sinh thái iOS, thương hiệu Apple và sự quan tâm dành cho thiết bị gập đầu tiên của hãng được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn trong giai đoạn đầu.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện “Surprise and Shine” vào ngày 9/9 tại Mỹ, tương ứng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Đây được cho là sự kiện giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, sự kiện năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Apple giới thiệu dòng iPhone mới dưới thời CEO John Ternus, sau khi Tim Cook rời vị trí CEO vào cuối tháng 8.

Bên cạnh iPhone, Apple được dự đoán sẽ trình làng thêm nhiều sản phẩm mới, trong đó có AirPods và Apple Watch thế hệ tiếp theo.

Các mức giá được đề cập hiện vẫn chỉ là thông tin rò rỉ và dự đoán từ các nguồn bên ngoài. Apple chưa công bố giá bán chính thức của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.