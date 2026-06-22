Mức giá khó tin của iPhone 18 Pro Max

Mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là chủ đề được giới phân tích và người dùng đặc biệt quan tâm.

Trước thềm ra mắt, iPhone 18 Pro Max đang thu hút sự chú ý của người dùng toàn cầu với hàng loạt nâng cấp được đồn đoán về camera, hiệu năng, thời lượng pin và mức giá.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện toàn cầu leo thang, đặc biệt là bộ nhớ dành cho các thiết bị AI, nhiều phân tích cho thấy Apple có thể phải tăng giá đáng kể đối với dòng iPhone cao cấp thế hệ mới.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh CEO Apple Tim Cook lần đầu thừa nhận công ty không thể tránh khỏi tác động từ làn sóng tăng giá chip nhớ. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal (WSJ), ông cho biết chi phí linh kiện đang chịu áp lực đáng kể, dù chưa tiết lộ thời điểm áp dụng hay những dòng sản phẩm cụ thể sẽ bị ảnh hưởng.

Mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang là chủ đề được giới phân tích và người dùng đặc biệt quan tâm. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân chính đến từ cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến thị trường chip nhớ toàn cầu rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung. Các nhà sản xuất lớn như Samsung Electronics hay Micron hiện ưu tiên năng lực sản xuất cho trung tâm dữ liệu AI, kéo theo nguồn chip dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp.

Theo phân tích của TechInsights được WSJ dẫn lại, giá chip DRAM và bộ nhớ flash NAND có thể tăng gấp 4 lần vào mùa thu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự thay đổi này tác động trực tiếp đến cấu trúc chi phí của iPhone thế hệ mới. Trên iPhone 17 Pro, Apple được cho là chỉ phải chi khoảng 39 USD cho bộ nhớ DRAM dung lượng 12 GB. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên tới 145 USD trên iPhone 18 Pro. Tương tự, bộ nhớ flash NAND 256 GB được dự báo tăng từ khoảng 13 USD lên 51 USD.

TechInsights ước tính tổng chi phí linh kiện và sản xuất của iPhone 17 Pro vào khoảng 582 USD, bao gồm cả DRAM và bộ nhớ lưu trữ. Với iPhone 18 Pro, mức chi phí này có thể tăng lên 726 USD, tương đương mức tăng khoảng 25%.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro hiện có giá khởi điểm 1.099 USD và được cho là mang lại biên lợi nhuận gộp khoảng 47% cho Apple. Nếu muốn duy trì tỷ suất lợi nhuận tương tự, hãng sẽ phải nâng giá bán lên khoảng 1.371 USD.

Dù vậy, WSJ nhận định Apple có thể lựa chọn mức giá khởi điểm khoảng 1.299 USD nhằm duy trì chiến lược định giá quen thuộc. Với mức giá này, biên lợi nhuận gộp vẫn đạt khoảng 44%.

Đáng chú ý, các tính toán trên chưa bao gồm những nâng cấp phần cứng mới. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo trước đó cho biết hệ thống ống kính có khả năng thay đổi khẩu độ trên iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn khoảng 50% so với thế hệ hiện tại.

Nếu cộng thêm chi phí từ cụm camera mới, WSJ dự đoán giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể lên tới 1.399 USD hoặc cao hơn. Điều đó đồng nghĩa mẫu máy này sẽ đắt hơn từ 200-300 USD so với phiên bản tiền nhiệm.

Theo thông lệ định giá của Apple, phiên bản Pro Max thường có giá cao hơn khoảng 100 USD so với bản Pro tiêu chuẩn. Nếu kịch bản này tiếp tục được duy trì, iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh yếu tố giá bán, iPhone 18 Pro vẫn được kỳ vọng mang đến một số nâng cấp đáng chú ý. Các tin đồn cho thấy thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều so với thế hệ trước, song khu vực Dynamic Island có thể được thu gọn.