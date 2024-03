Mức độ an toàn của máy bay đã đạt đến kỷ lục mới

Ảnh: Getty Images

Báo cáo An toàn Thường niên của IATA do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế biên soạn là tờ báo đã theo dõi sự phát triển của an toàn hàng không thương mại kể từ năm 1964. Dữ liệu của hãng đã ghi nhận 37 triệu chuyến bay vào năm 2023, tăng 17% so với năm 2022, và là năm có nguy cơ tử vong và tỷ lệ “tất cả tai nạn” thấp nhất được ghi nhận. Báo cáo cho biết: “Ở mức độ an toàn này, trung bình một người sẽ phải di chuyển bằng đường hàng không hàng ngày trong 103.239 năm liên tục mới gặp phải một vụ tai nạn chết người”.

Tuy nhiên, vào tháng 1 đầu năm nay, chuyến bay 691 của Yeti Airlines đã gặp nạn tại Nepal khiến 72 người thiệt mạng. Từ đó khẳng định rằng chúng ta không bao giờ được phép coi thường mức độ an toàn của việc đi máy bay. Ngành công nghiệp máy bay phải luôn nỗ lực cải tiến: “Chúng tôi đã luôn nâng cao mức độ an toàn của việc di chuyển bằng máy bay trong suốt lịch sử của mình và sẽ tiếp lực nỗ lực hơn nữa trong tương lai”, Willie Walsh, Tổng Giám đốc IATA cho biết.

Tỷ lệ “tất cả tai nạn” năm 2023 đều cao hơn năm trước ở tất cả các khu vực ngoại trừ Bắc Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương. Đã có một số trường hợp gần như xảy ra sự cố trên đường băng của Mỹ vào năm 2023, với 7 lần “xâm nhập” đường băng - diễn ra khi các máy bay va phải nhau trên đường băng, được ghi nhận chỉ tính riêng đến giữa tháng Ba.

Châu Âu duy trì nguy cơ tử vong bằng 0 kể từ năm 2018. Tuy nhiên, phần lớn các sự cố máy bay không gây tử vong trong khu vực đều có liên quan đến sập thiết bị hạ cánh. IATA cho biết: “Những thách thức vẫn tồn tại trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay, đặc biệt là khi hạ cánh và cất cánh, với hơn một nửa số vụ tai nạn từ năm 2014 đến năm 2023 xảy ra ở hai giai đoạn này”.

Châu Phi có tỷ lệ tai nạn cao nhất với 6,38 vụ tai nạn trên một triệu chuyến bay vào năm 2023. Tuy nhiên, tỉ lệ này đã cải thiện so với năm 2022 và không có vụ tai nạn chết người nào trong khu vực kể từ năm 2020.

Bắc Á là khu vực có những chuyến bay an toàn nhất thế giới với tỷ lệ tai nạn giảm từ 0,45 vụ trên một triệu chuyến bay xuống còn 0,00 vào năm 2023. Nguy cơ tử vong cũng giảm từ 0,23 vào năm 2022 xuống 0,00 vào năm 2023. Vụ va chạm mới xảy ra vào tháng 1/2024 tại Tokyo Haneda sẽ ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của Bắc Á trong năm nay, dù cho phi hành đoàn của Japan Airlines được khen ngợi vì đã thực hiện xuất sắc quy trình an toàn, giúp ngăn chặn thảm họa này trở thành một thảm kịch lớn hơn rất nhiều.