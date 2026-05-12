K239 Chunmoo MLRS của Hàn Quốc.

Thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc.

Thỏa thuận này mở rộng đơn đặt hàng Chunmoo ban đầu của Estonia được thực hiện vào tháng 12/2025.

Với thương vụ mua sắm mới nhất này, Estonia dự kiến sẽ nhận được tổng cộng 9 MLRS K239 Chunmoo được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu hoạt động trong nước.

Việc mua sắm này sẽ tăng cường khả năng của Estonia trong việc đe dọa các cơ sở hải quân quan trọng của đối phương ở Biển Baltic.

Theo thông tin được biết, các bệ phóng này sẽ có khả năng sử dụng tên lửa dẫn đường CGR-080 cũng như tên lửa đạn đạo CTM-MR và CTM-290.

Điều này cho phép lực lượng Estonia tấn công các cụm quân, cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ của đối phương ở khoảng cách lên đến 290km, cải thiện đáng kể cả các lựa chọn tấn công chiến thuật cũng như khả năng răn đe trong khu vực.

Dòng tên lửa CTM-MR cũng bao gồm biến thể chống hạm CTM-ASBM, có khả năng cho phép Estonia nhắm mục tiêu vào các tàu chiến đối phương ở Biển Baltic.