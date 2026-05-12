Mục đích Estonia đặt mua thêm hệ thống K239 Chunmoo của Hàn Quốc?

Hoàng Vân
|

Estonia vừa đặt mua 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) K239 Chunmoo từ nhà sản xuất quốc phòng Hanwha Aerospace của Hàn Quốc.

Estonia mua thêm hệ thống K239 Chunmoo để tăng cường sức mạnh quốc phòng năm 2026 - Ảnh 1.

K239 Chunmoo MLRS của Hàn Quốc.

Thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc.

Thỏa thuận này mở rộng đơn đặt hàng Chunmoo ban đầu của Estonia được thực hiện vào tháng 12/2025.

Với thương vụ mua sắm mới nhất này, Estonia dự kiến sẽ nhận được tổng cộng 9 MLRS K239 Chunmoo được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu hoạt động trong nước.

Việc mua sắm này sẽ tăng cường khả năng của Estonia trong việc đe dọa các cơ sở hải quân quan trọng của đối phương ở Biển Baltic.

Theo thông tin được biết, các bệ phóng này sẽ có khả năng sử dụng tên lửa dẫn đường CGR-080 cũng như tên lửa đạn đạo CTM-MR và CTM-290.

Điều này cho phép lực lượng Estonia tấn công các cụm quân, cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ của đối phương ở khoảng cách lên đến 290km, cải thiện đáng kể cả các lựa chọn tấn công chiến thuật cũng như khả năng răn đe trong khu vực.

Dòng tên lửa CTM-MR cũng bao gồm biến thể chống hạm CTM-ASBM, có khả năng cho phép Estonia nhắm mục tiêu vào các tàu chiến đối phương ở Biển Baltic.

Theo Defense Express
Du khách Tây "trổ tài" nấu cám lợn tại Hà Giang: Vừa khuấy vừa nếm thử gây "bão mạng"

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Cụ bà 89 tuổi tập yoga mỗi ngày, động tác khiến nhiều người khó tin

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

