Các quốc gia châu Phi đang ngày càng tích trữ nhiều vũ khí của Trung Quốc, bao gồm cả vũ khí tấn công.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung Quốc chiếm 17% tổng số vũ khí lớn được chuyển giao cho châu Phi - nhiều hơn Nga (15%) và ít hơn Hoa Kỳ (19%). Từ máy bay không người lái và hệ thống phòng không đến tên lửa chống hạm siêu thanh, kho vũ khí của lục địa này đang trải qua quá trình "Trung Quốc hóa".

Một ví dụ điển hình là Algeria. Quốc gia Bắc Phi này mới đây đã tiến hành cuộc phóng thử một phiên bản xuất khẩu của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-12 do Trung Quốc chế tạo.

Theo giới quan sát, tên lửa được đề cập là CM-302. Vụ phóng diễn ra vào ngày 10/11, từ một bệ phóng di động ven biển triển khai gần thành phố Oran ở phía Tây Algeria. Sự kiện trên nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Mediterranean Falcon 2026.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết mục tiêu đã bị phá hủy với độ chính xác cao, nhưng không chính thức nêu tên loại tên lửa trong tuyên bố.

Quân đội Algeria phóng thử nghiệm tên lửa chống hạm siêu thanh Trung Quốc chế tạo

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Algeria - Tướng Said Shangriha, đã quan sát cuộc tập trận. Các nhà phân tích quân sự lưu ý bệ phóng và hình dáng của tên lửa phù hợp với CM-302 - vũ khí đã được đưa vào danh mục trang bị phòng thủ bờ biển của Algeria trong cuốn sách tham khảo Military Balance do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế xuất bản.

Tên lửa CM-302 được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC), lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải năm 2016.

Phiên bản xuất khẩu có tầm bắn khoảng 290km, trọng lượng đầu đạn 256kg và có khả năng bay siêu âm ở độ cao thấp, giảm thiểu thời gian phát hiện và đánh chặn của tàu địch.

Tin đồn về việc Algeria mua hệ thống này xuất hiện từ năm 2021, với những bức ảnh về bệ phóng được cho là của tên lửa CM-302 được công bố vào năm 2022, và đến năm 2024, tạp chí chính thức của quân đội Algeria đã xác nhận việc triển khai tổ hợp này.

Việc ra mắt các loại vũ khí mới hiện nay phù hợp với cam kết của Algeria trong việc đa dạng hóa nguồn cung, nước này vẫn duy trì các giao dịch mua sắm truyền thống với Nga, nhưng đang tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng vũ khí Trung Quốc.

Bên cạnh CM-302, Quân đội Algeria còn vận hành các máy bay không người lái tấn công và trinh sát dòng Chaika do Trung Quốc sản xuất (CH-3 và CH-4), pháo tự hành PLZ-45 và tàu hộ vệ C28A.