Mục đích chuyến thăm bí mật của tướng cấp cao Israel đến Mỹ?

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir.

Một phái đoàn quân sự cấp cao Israel do Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir dẫn đầu đã có chuyến thăm bí mật tới Washington vào cuối tuần vừa qua.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo các báo cáo của truyền thông Israel và Mỹ, tướng Zamir đã gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine và các quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ tại Lầu Năm Góc để trình bày thông tin tình báo nhạy cảm, thảo luận các phương án quân sự chống lại Iran, và cố gắng định hình các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra giữa chính quyền Tổng thống Trump và Tehran.

Chuyến thăm, vốn không được công bố rộng rãi vào thời điểm đó, diễn ra trong bối cảnh Israel ngày càng lo ngại rằng, Tổng thống Donald Trump cuối cùng có thể đạt được thỏa thuận với Iran chỉ tập trung vào việc đóng băng quá trình làm giàu uranium, trong khi vẫn giữ nguyên chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và không cho phép hành động quân sự.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, ngày 1/2 cho biết, ông Katz đã gặp ông Zamir tại Israel để xem xét khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội “cho mọi tình huống có thể xảy ra”.

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện hải quân và phòng không của mình ở Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, thêm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và các hệ thống phòng không tiên tiến trong cái mà ông Trump mô tả là một "hạm đội khổng lồ và hùng vĩ".

Các báo cáo của Israel cho thấy, ngay cả các quan chức cấp cao ở cả Israel và Mỹ cũng không chắc liệu ông Trump có lựa chọn hành động quân sự hay không.

Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng, ông thích giải pháp ngoại giao hơn, và từ chối tiết lộ kế hoạch của mình ngay cả với các đồng minh thân cận, lập luận rằng, làm như vậy có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, ông Trump cũng đã cảnh báo Tehran rằng, “thời gian đang cạn dần”, và bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi mùa hè năm ngoái.

Israel nhận định rằng, nếu Mỹ tấn công Iran, Tehran có thể sẽ trả đũa Tel Aviv, có khả năng gây ra một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Washington khẳng định, họ không tìm cách gây bất ổn cho Iran hay lặp lại sự sụp đổ kiểu Libya, trong khi các lãnh đạo Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, và cho biết, các cuộc đàm phán thông qua trung gian đang tiến triển tốt.