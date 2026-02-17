Mục đích bí ẩn của Nga khi tập trung 100 chiến đấu cơ về sân bay Lipetsk

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã triển khai khoảng 100 máy bay chiến đấu và tấn công, gồm cả những loại mới nhất về sân bay Lipetsk. Hình ảnh vệ tinh tương ứng đã được ấn phẩm Military Watch (MW) đăng tải.

Tính đến đầu năm 2022, có 57 tiêm kích MiG-29, 25 máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31, 2 oanh tạc cơ tiền tuyến Su-24, 3 cường kích tấn công mặt đất Su-25 và 7 chiến đấu cơ Su-27 được cất giữ trong kho chứa tại sân bay Lipetsk.

Số lượng lớn MiG-29 không phải là điều đáng ngạc nhiên, vì những chiếc máy bay này đang dần được VKS cho nghỉ hưu và sử dụng làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế.

Sau khi cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine bắt đầu, một số chủng loại chiến đấu cơ đã biến mất một cách bí ẩn.

Đặc biệt, một chiếc MiG-31 không còn xuất hiện trong các bức ảnh - có lẽ nó đã được sử dụng làm nguồn cung cấp linh kiện cho các máy bay mang tên lửa MiG-31K Kinzhal hiện đại hóa.

2 chiếc MiG-29 cũng bị loại bỏ, nhiều khả năng được sử dụng để duy trì khả năng bay của các tiêm kích hiện có, hoặc để thực hiện hợp đồng xuất khẩu; trong khi đó 2 chiếc Su-24 và 1 chiếc Su-27 được bổ sung vào lực lượng dự bị.

Năm 2024, số máy bay được bổ sung gồm: 1 chiếc MiG-29, 3 chiếc MiG-31, 4 chiếc Su-24, 4 chiếc Su-25, 1 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và 8 phi cơ khác thuộc dòng Sukhoi, trong đó ít nhất 4 chiếc có khả năng là tiêm kích đa năng Su-35.

Máy bay ném bom Su-34 bị hư hại tại sân bay Morozovsk.

Sự chú ý còn hướng về chiếc Su-34 đã được cất giữ từ tháng 10/2024. Có khả năng máy bay này đã bị hư hại trong một cuộc tấn công vào sân bay.

Đặc biệt vào tháng 8/2024, 1 oanh tạc cơ Su-34 đã bị hư hại đáng kể trong cuộc tấn công vào sân bay Morozovsk.

Mới đây, hôm 10/2, có thông tin cho rằng VKS đã tập trung một phần đáng kể máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của họ tại sân bay Dzhomgi ở vùng Khabarovsk.

Các bức ảnh cho thấy 15 tiêm kích Su-57 trong khu vực sân đỗ. Tại sân bay còn có 18 chiếc Su-35S, 3 chiến đấu cơ MiG-31BM và 2 trực thăng đa dụng Mi-8.