Phương tiện truyền thông Nga đã viết về sáng kiến của "SibNIA mang tên Chaplygin" nhằm sử dụng năng lực của "Nhà máy sửa chữa máy bay Moskva - DOSAAF" để phục hồi khoảng 700 chiếc An-2 hiện đang được lưu trữ cho "hàng không nhỏ".

Việc thực hiện dự án này cần tới 21 tỷ rúp, tương đương khoảng 300 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.

Người khởi xướng dự án cũng tuyên bố có một phương án "nhập khẩu song song" các linh kiện từ Ba Lan, điều này về lý thuyết sẽ đảm bảo khối lượng công việc cần thiết. Bức tranh trông khá thú vị, tuy nhiên những lập luận phản bác trong câu chuyện này thậm chí còn thú vị hơn.

Trước hết, "Nhà máy sửa chữa máy bay Moskva" nói trên chỉ chuyên về một danh mục công việc khá hẹp - bảo dưỡng các loại phi cơ An-2, Mi-2 và Mi-8MTV. Đại diện công ty khẳng định họ đã đưa được 16 chiếc An-2 trong số 51 máy bay loại này đang được bảo quản trở lại hoạt động.

Tại thị trường hàng không dân dụng Nga, giá một chiếc An-2 trong tình trạng hoạt động tốt lên tới 5 triệu rúp, trong khi chi phí sửa chữa lớn, hoặc thậm chí phục hồi một chiếc máy bay ở tình trạng hư hỏng nặng lên tới 25 triệu rúp.

Bên cạnh đó, số tiền để có được giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho một chiếc An-1 hiện đã lên tới 400 nghìn rúp, trong khi trước đây chỉ là 75 nghìn rúp.

Nếu xét theo số lượng hiện tại, thì hiện các nhà khai thác thuộc mọi loại hình tại Liên bang Nga đang sở hữu khoảng 850 máy bay An-2, trong đó chỉ 40 chiếc tham gia vận tải thương mại.

Tổng cộng, 62 nhà khai thác dân sự có 249 máy bay An-2 trong biên chế, và 276 chiếc khác được liệt kê trong danh mục của DOSAAF.

Cho đến tháng 2/2022, Quân đội Nga vẫn tích cực sử dụng máy bay An-2 để huấn luyện lính dù.

Cần lưu ý thêm, DOSAAF được coi là kế thừa trực tiếp của tổ chức cùng tên thời Liên Xô. "Đồng sáng lập" của DOSAAF, cụ thể là "Yunarmiya" - một cấu trúc bán quân sự tham gia vào việc tuyên truyền đối với thanh thiếu niên, đặc biệt ở các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine.

Người phụ trách DOSAAF - ông Arkady Rotenberg, một trong những nhà tài phiệt thân cận với lãnh đạo Điện Kremlin, đồng thời là một trong những người được gọi bằng biệt danh "bạn của Putin".

Và trên thực tế, cấu trúc chính của DOSAAF bao gồm "Nhà máy sửa chữa máy bay Moskva" đã đề cập ở trên, nơi họ đề xuất việc phục chế những chiếc An-2 đã ngừng hoạt động.

Từ những điều đã nêu, bức tranh tổng thể hiện ra như sau: Các nhà sản xuất dân dụng không mấy quan tâm đến việc khôi phục những chiếc An-2 của họ, bởi vì loại máy bay này hiếm khi được sử dụng cho vận tải thương mại, và việc loại bỏ chúng còn rẻ hơn là sửa chữa.

Thay vào đó, câu chuyện về việc khôi phục An-2 có thể được "thúc đẩy" chính xác vì lợi ích của các tổ chức bán quân sự, bởi một trong những nhà tài phiệt thân cận với Tổng thống Putin.

Trong bối cảnh này, cần lưu ý thêm là vào tháng 2/2024, người Nga đã thảo luận việc chuyển đổi An-2 thành UAV mục tiêu với Lancet gắn kèm. Tới tháng 2/2025, Nga ước tính việc thay thế động cơ từ An-28 cho An-2 sẽ rẻ hơn so với việc tiếp tục phát triển máy bay Baikal.