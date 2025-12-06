Mục đích bí ẩn của Ấn Độ khi mua hệ thống phòng không S-500

Cần nhấn mạnh, hệ thống S-500 Prometheus có một số nhiệm vụ khác biệt đáng kể:

1. Đánh chặn ICBM/SLBM ở giai đoạn cuối của quỹ đạo;

2. Đánh chặn ICBM/SLBM ở giai đoạn trung gian (chính theo thời gian) của quỹ đạo;

3. Đánh chặn đầu đạn hồi chuyển của các đơn vị chiến đấu cơ động;

4. Đánh chặn IRBM;

5. Đánh chặn máy bay tàng hình;

6. Phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo thấp;

7. Phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo cao - lên đến quỹ đạo địa tĩnh.

Hiện vẫn chưa rõ phần "phòng thủ tên lửa" của S-500 liên quan như thế nào đến các hệ thống phòng thủ tên lửa cấp A-235 (Nudol).

Ngoài ra có thông tin cho rằng S-500 là một hệ thống bao gồm hai phân hệ - phòng không và phòng thủ tên lửa, sử dụng các phương tiện phát hiện, tiêu diệt và dẫn đường khác nhau.

Ví dụ, có thông tin cho rằng S-550 là một thành phần phòng thủ tên lửa riêng biệt của S-500 (và không nhất thiết phải có một số tính năng mở rộng và bổ sung, nhưng nhỏ gọn hơn và rẻ hơn do thiếu các tính năng không liên quan trực tiếp đến phòng không, tức là đánh chặn các mục tiêu khí động học).

Gần như chắc chắn rằng các tên lửa đánh chặn của S-550 bắn trúng mục tiêu bằng một "đòn đánh trực tiếp" (đánh chặn động năng).

Kế hoạch mua hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Ấn Độ đang được đánh giá.

Khi so sánh, hệ thống H-29 của Trung Quốc, xét theo các báo cáo riêng lẻ (và khó có thể đáng tin cậy), là một hệ thống chống vệ tinh, tức là được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu tốc độ "cực kỳ" nhanh và ở độ cao lớn di chuyển theo quỹ đạo đạn đạo, mà không cần cơ động.

Vì vậy, hoàn toàn không rõ Ấn Độ muốn gì ở S-500. Ví dụ, việc đánh chặn các mục tiêu tàng hình như B-21 về cơ bản là một nhiệm vụ khác so với "đón lõng" đường bay lượn của các phương tiện siêu thanh như Avangard.

Theo giới quan sát, rất có thể Ấn Độ chỉ quan tâm đến phần "phòng không" của S-500 - do tầm bắn xa hơn (so với tên lửa của S-400) và khả năng đánh chặn tên lửa "vô hình" (mà Pakistan có thể nhận được từ Trung Quốc).