Mức án Chi Dân, An Tây khiến lượt tìm kiếm chạm đỉnh

Từ khóa Chi Dân, An Tây và Huấn Hoa Hồng đồng loạt xuất hiện trong nhóm tìm kiếm tăng mạnh ngày 3/9. Diễn biến gắn với thời điểm tòa tuyên án chuyên án ma túy VN10, thông tin mới được Bộ Công an công bố về vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, thông tin vụ thảm sát ở Đồng Nai đang gây rúng động dư luận.

Xét xử Chi Dân, An Tây, lượt tìm kiếm tăng đột biến

Ngày 3/9, Chi Dân là nội dung được tìm kiếm nhiều trên Google. Sự quan tâm tăng mạnh thời điểm TAND TPHCM tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10.

Đến 18h cùng ngày, mức độ quan tâm dành cho từ khóa “Chi Dân” tăng 50%. Các cụm từ liên quan đến ca sĩ cũng đồng loạt tăng. “Ca sĩ Chi Dân” tăng 350%, “Chi Dân An Tây” tăng 500%, “An Tây Chi Dân” và “An Tây” cùng tăng 600%, trong khi “Chi Dân bị bắt” tăng 400%. Câu hỏi “Chi Dân sinh năm bao nhiêu” tăng 250%.

Một số truy vấn như “Chi Dân bị bắt khi nào”, “tên thật Chi Dân”, “Chi Dân tên thật là gì”, “Nguyễn Trung Tín” và “Nguyễn Đỗ Trúc Phương” được xếp vào nhóm “đột biến”. Người dùng không chỉ quan tâm mức án mà còn tìm lại quá trình bị bắt, nhân thân nam ca sĩ và những người cùng xuất hiện trong vụ án.

Lượng tìm kiếm về Chi Dân, An Tây tăng đột biến.

Sáng 3/9, TAND TPHCM tuyên Chi Dân, tên thật Nguyễn Trung Hiếu và anh trai Nguyễn Trung Tín cùng mức án 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người mẫu Andrea Aybar Carmona, thường được biết đến với tên An Tây, nhận tổng hình phạt 8 năm tù, gồm 7 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, từng được gọi là “cô tiên từ thiện”, bị tuyên phạt 6 năm tù. Trong cùng vụ án, 11 bị cáo nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân.

Chuyên án VN10 được mở rộng từ vụ bốn nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Sau gần 20 ngày xét hỏi, tranh luận và nghị án, phiên tòa kết thúc bằng việc tuyên án 227 bị cáo. Quy mô vụ án cùng sự xuất hiện của nhiều người từng nổi tiếng trên mạng xã hội và trong giới giải trí khiến phiên tuyên án thu hút sự chú ý của công chúng.

Huấn Hoa Hồng vào nhóm tìm kiếm trở lại

Lượt tìm kiếm Huấn Hoa Hồng tăng trở lại sau khi Bộ Công an cung cấp thông tin mới tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 3/9. Mức độ quan tâm dành cho từ khóa tăng hơn 5.000% so với tuần trước.

Cơ quan điều tra làm rõ việc Huấn Hoa Hồng lợi dụng sức ảnh hưởng trên Facebook, Zalo thể hiện mình biết trước kết quả xổ số rồi bán thông tin cho người khác. Khi người mua không trúng và yêu cầu hoàn tiền, Huấn không trả lại, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản.

Những truy vấn tăng đột biến gồm “Huấn Hoa Hồng meme”, “Huấn Hoa Hồng đi tù bao nhiêu năm”, “Huấn Hoa Hồng bị bắt vì tội danh gì” và “Huấn Hoa Hồng có mấy con”. Việc cụm từ “meme” đứng đầu lượt tìm kiếm cho thấy một phận người dùng tìm lại hình ảnh, câu nói và video phát ngôn của nhân vật.

Thông tin mới về doanh thu và cách thức bị cáo buộc lừa đảo lý giải việc các truy vấn “Huấn Hoa Hồng bị bắt vì tội gì”, “Huấn Hoa Hồng đi tù bao nhiêu năm” tăng đột biến.

Từ khóa Huấn Hoa Hồng được tìm kiếm trở lại ngày 3/9.

Cùng ngày, cụm từ “thảm án Đồng Nai” ghi nhận hơn 2.000 lượt tìm kiếm, tăng 300%. Khi xem xét trong mục Khám phá, mức độ quan tâm đến cụm từ này tăng hơn 5.000%.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 3/9 tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến người mẹ và hai con tử vong, người chồng bị thương. Công an khống chế nghi can Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005. Theo lời khai ban đầu, người này có ý định tấn công bạn gái cũ nhưng không vào được nhà, sau đó đột nhập căn nhà kế bên và gây án. Cơ quan điều tra cho biết nghi can không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.