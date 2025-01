Ô tô ngày càng thông minh nhưng an toàn vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn xe hơi, và xu hướng này đang ngày càng tăng. Dữ liệu trong Google Trends trong 5 năm qua cho thấy lượt tìm kiếm "xe ô tô an toàn nhất" đã tăng vọt 49% trong năm 2024.

Chuyên trang bảo hiểm ô tô Confused đã thực hiện một nghiên cứu tổng hợp về an toàn tại thị trường Mỹ dựa trên cơ sở dữ liệu của NCAP (New Car Assessment Program) và Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Từ đó, tìm ra được thương hiệu ô tô "ít làm phiền" người dùng nhất.

Mọi mẫu xe mới được phát hành bởi Volvo trong thập kỷ qua đều nhận được xếp hạng 5 sao.

Volvo dẫn đầu an toàn 5 sao NCAP

Dựa trên dữ liệu của NCAP, Genesis, Polestar, Subaru, Tesla và Volvo là 5 thương hiệu ô tô an toàn nhất sau khi cho các kết quả tốt từ những bài kiểm tra về va chạm, khả năng chống lật và độ hiệu quả của hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS). Những mẫu xe này đều có điểm an toàn 100% khi toàn bộ những mẫu xe đã được kiểm tra chỉ toàn những sản phẩm đạt xếp hạng an toàn 5 sao. Trong đó, Volvo dẫn đầu với 76/76 mẫu xếp hạng an toàn 5 sao NCAP. Các mẫu xe còn lại trong top 5 cũng đạt mức điểm 100%, song có số lượng xe được kiểm tra ở mức thấp hơn.

Thương hiệu "ít làm phiền" người dùng nhất

Trong khi đó, dữ liệu của NHTSA lại cho thấy một khía cạnh khác. Dù xe hơi ngày càng an toàn, nhưng việc phát triển các tính năng mới cũng có thể dẫn đến nhiều phiền phức cho người sử dụng. Phàn nàn của khách hàng cũng là một thước đo hữu ích để đánh giá mức độ yêu thích của một chiếc xe. Dù đạt được những tiêu chuẩn an toàn, nhưng một chiếc xe thường xuyên gặp các sự cố về tính năng, kết cấu, hay hệ thống ADAS hay trục trặc cũng dẫn đến những nguy hiểm tiềm tàng và trải nghiệm không tốt cho người dùng.

Sau khi phân tích 833.761 khiếu nại trên 34 thương hiệu ô tô, Confused cho biết Volvo là cái tên ít bị nhắc đến nhất với chỉ trung bình 47,2 phàn nàn trên mỗi mẫu xe khảo sát. Thương hiệu duy nhất chung điểm với Volvo là Genesis, song lượng xe khảo sát thấp hơn đáng kể với chỉ 15 mẫu, trong khi Volvo có tới 76 mẫu.

Khảo sát này được chia thành hai giai đoạn là 2015 - 2019 và 2020 - 2024. Lượng phàn nàn của người tiêu dùng về các hãng xe trong hai giai đoạn là rất khác biệt. Một số thương hiệu có cải thiện rõ rệt trong giai đoạn thứ hai như Chrysler (từ 21.960 xuống 8.430 khiếu nại), số khác lại có lượng khiếu nại tăng đột biến như Tesla (từ 1.562 lên 16.038). Trong trường hợp của Volvo, hai giai đoạn đều có lượng khiếu nại nhất quán, lần lượt là 1.717 và 1.870 trên tổng số 76 mẫu xe khảo sát.

Volvo XC90 được mệnh danh là "chiếc xe an toàn nhất thế giới". Đây cũng chính là mẫu xe từng gây xôn xao mạng xã hội Việt Nam khi đã hứng chịu phần lớn lực va chạm cho người ngồi trong giúp họ sống sót qua tai nạn thảm khốc ở cầu Phú Mỹ hồi tháng 8-2024.

Ngoài ra, xe hybrid và xe điện là những dòng xe ít bị phàn nàn nhất xét theo động cơ. Đây cũng là hai ưu tiên hàng đầu của Volvo trong thời gian qua cũng như trong tương lai. Doanh số xe thuần điện và Plug-in Hybrid tăng lần lượt 54% và 16% so với năm trước, chiếm 46% tổng doanh thu trong năm. Ở Việt Nam, dù ra mắt chưa đầy một thập kỷ, nhưng Volvo đã trở thành hãng xe sang đầu tiên sở hữu trọn bộ sản phẩm Plug-in Hybrid từ các mẫu sedan cho tới SUV.